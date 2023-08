Mi reino por una ‘corcholata’

Qué nervios, estamos a horas del 1 de septiembre y en el Senado lo esperan con ansias, pues los trabajos regulares de la cámara dejarán ver un hecho innegable: la sustancial merma del capital político de Ricardo Monreal.

Su necedad de ser incluido entre las corcholatas le hizo dilapidar sus áreas de control político en la Cámara alta, pero, sobre todo, rebajó sus posibilidades de influir en las decenas de nombramientos de magistrados y consejeros que fue retardando para ser él y sólo él, al estilo Corleone, el que colocara a los suyos, para luego cobrar los favores en multitud de tribunales y órganos impartidores de justicia.

Lo que está a la vista en el Senado es que la influencia perdida por Monreal ya puso en duda que le alcance el poder para nombrar a magistrados y consejeros.

Pues déjenme decirles que son más de 70 nombramientos de integrantes de tribunales diferentes, y hasta un consejero de la Judicatura Federal, los que pretende dirigir Monreal, pero las condiciones políticas ya se le pasmaron con su aventura presidencial.

Desde el Consejo de la Judicatura Federal, transitando por el Tribunal de Justicia Administrativa y hasta salas regionales del Tribunal Electoral, son de los principales organismos donde quiere dejar su semilla. ¡Así como lo está leyendo!

Un caso dramático de las insistencias de Monreal es la puja que tiene por poner como consejero de la Judicatura Federal al contralor que dejó a cuidarle la caja en el Senado, Andrés Lozano, quien carga y cargará de por vida el haber sido el autor de la licencia de funcionamiento del lamentablemente célebre antro News Divine, donde una estampida y la estupidez oficial mató a 13 muchachos hace 15 años. Eso sin contar con diferentes investigaciones que Lozano ha mirado de soslayo, cuando no ignorado.

Por ese rumbo andan los candidatos que pretenden ser impuestos, pero en el Senado piensan que a Monreal ya no le alcanza el capital, porque lo fue a dilapidar en una necedad de nivel candidatura.

Lo dicho, mi reino por una corcholata.

ALTA, un fraude de 6,700 millones de pesos

Hoy le voy a contar una muy triste historia, que desgraciadamente no es la única similar, en la que vivales empresarios disfrazados de financieros alborotan a incautos inversionistas comunes y corrientes, a quienes ofrecen altas tasas de interés para, poco después, abandonarlos a su suerte y dejarlos en la quiebra.

Alta Servicios Financieros, presidida por Luis López Panadero y Salvador Abascal, creó un esquema fraudulento. (Especial)

La sofom, Alta Servicios Financieros, vivía en el año 2015 en la plenitud del pinche poder… ¡ah no, perdón!, en su engañosa plenitud de éxito y abundancia. Presidida por Luis López Panadero y Salvador Abascal, creó un esquema fraudulento cuyo único fin era captar recursos y fundar empresas dedicadas a la telefonía pública (Fontastiko) y a las tiendas de conveniencia llamadas Mambo. A cambio ofrecían rendimientos de hasta 16%, lo que atrajo a miles de personas.

Ocho años después, y luego de tortuosos procesos jurídicos y demandas, así como un concurso mercantil del que les platicaré más adelante, un grupo de 2 mil 800 personas reclama sus recursos.

Inhale y exhale

Estamos hablando de ¡6 mil 728 millones de pesos! a valor presente, y lo peor de todo es que la mayoría de esos recursos es patrimonio de adultos mayores que apostaron a mejores condiciones financieras para sus ahorros de toda la vida. Algunos de ellos, incluso, han ya fallecido, por lo que sus deudos son quienes tratan de recuperar, aunque sea, parte de lo perdido.

Al dejar de cumplir con sus compromisos contractuales y tras las primeras demandas de los afectados, en junio de 2017 el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la CDMX abrió el concurso mercantil 45/2017-III para quebrar la empresa y buscar con ello resarcir con sus bienes a los ahorradores.

¿Y las autoridades, apá?

Pues quesque la CNBV realizó “visitas de inspección” entre 2015 y 2016, en las que fueron documentadas anomalías, desvíos de recursos, transferencias entre empresas relacionadas del mismo grupo empresarial y, sin embargo, no pasó nada. De la Condusef, ni hablar: ante las quejas presentadas simplemente no actuó “porque las sofomes no estaban bajo su competencia”.

Pero ahí no termina el dramatismo y la tragedia: el concurso mercantil fue dado por concluido en febrero de 2023, con la conclusión de que no había activos para rematar y monetizar para pagar a los acreedores de la empresa defraudadora. Como lo leen, pero, peor aún, ¿saben quién fue el síndico de la quiebra? Un bolillo pa’l susto, por favor: ¡Gerardo Badín!, el mismo señor relacionado con las quiebras de Unifin y de Mexicana de Aviación. No, pos así ni cómo ayudar a los pobres incautos, que se inconformaron por una serie de irregularidades del fulano, la más importante de las cuales fue no dar seguimiento -como era su obligación- al destino de los recursos y bienes de ALTA que, of course, simplemente desaparecieron.

La apelación de los quejosos está ya en manos de un tribunal colegiado, pero el tiempo sigue su marcha y juega en contra de esas 2 mil 800 familias ya francamente desesperadas.

Ah, los pillos; López Panadero está prófugo de la justicia y Abascal sigue un proceso penal en su contra, pero en libertad. ¡Ver para creer!

NU, no todo los que brilla es oro

La compañía ha publicado contratos sin el visto bueno de la Condusef. (Especial)

Y ya que hablo del sector financiero, les cuento que la sofipo Nu México, que lleva Iván Canales, y que desde hace varios meses comenzó a captar ahorro de los consumidores, gracias a la licencia que les otorgó la CNBV, de Jesús de la Fuente, se ha brincado las reglas que aplican para todas las sociedades financieras.

Es cierto que una compañía que opera en diferentes países, entre ellos Brasil, donde nació, puede cometer errores con los órganos reguladores. Pero que en seis meses haya publicado contratos sin el visto bueno de la Condusef, reporte estados financieros con mucho retraso, que presuma publicar utilidades cuando en realidad -váyase por un fuerte- hay pérdidas en los dos primeros trimestres, y muchas dudas sobre la calidad de su cartera…

¿Su justificación?

Que “están aprendiendo” y que se trata de los primeros minutos de un partido que apenas inicia. ¡Quihúboles!

Lo que se deberán preguntar los más de 3.5 millones de clientes es si Nu México está lista para terminar el partido o los dejará colgados al medio tiempo, como lo que leyeron en la nota anterior de ALTA.

Alertados están ya en la CNBV y la Condusef, ¡eh!