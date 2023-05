El futuro del país pasa por el Edomex

“Veremos de qué cuero salen más correas. Les ganamos en el 17, en el 21, y también les ganaremos el próximo domingo”, arengaba Alejandra del Moral, la candidata de la alianza PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza para el Edomex.

Déjenme platicarles que el evento de Alejandra, el domingo pasado en Toluca, fue impresionante. Con decirles que me tardé una hora en llegar a mi lugar de la cantidad de gente que había. Con decirles que Alejandra tomó, literalmente, las calles de Lerdo, Bravo, Independencia, Primo de Verdad y Rivapalacio, en el primer cuadro de la ciudad; léase, el centro de Toluca.

Alejandra del Moral, candidata de la alianza PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza para el Edomex, en su cierre de campaña. (Cuartoscuro)

Ah, y cómo no comentarles que las imágenes de pleitos en el mitin se debieron a que los simpatizantes del PRI y el PRD querían sentarse hasta adelante, y pues se calentaron los ánimos. ¿Cuándo habían visto que alguien se peleara por estar hasta adelante?

Jamás la había visto en un mitin y déjenme decirles que me dejó con la boca abierta, pues vi a una mujer rifándose el todo por el todo. Una mujer, una candidata, que respira triunfo, que transmite emoción y que a varios nos dejó con la piel chinita cuando dijo que tenían que defender al Edomex, “alma, cuerpo, corazón y vida para defender esta tierra. Esta tierra se defiende, esta tierra no se entrega, va por mis hijos y va por tus hijos”.

Pero ahí no paró la cosa, pues ya encarrerada…

“Con la base social del PRI, con la ciudadanía del PAN, con la democracia del PRD, vamos a ganar”.

“Me subestimaron y es un error subestimar a una mujer y más error a una mujer joven”.

Durante la campaña fui bastante crítica de su campaña; sin embargo, debo de reconocerle la batalla que está dando, incluso sin el apoyo del gobernador y de sus cercanos, como Elías Rescala, coordinador de los diputados mexiquenses, quien de tiro por viaje anda en México, y no con ella dando la batalla. La semana pasada andaba en la terraza del St. Regis, por dar un ejemplo.

Alejandra del Moral llamó a defender al Estado de México. (Cuartoscuro)

En cambio, quien sí ha estado muy cercano a la candidata ha sido el coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro, a quien le gritan, a la menor provocación, Cházaro chilango. Al igual que Anuar Hazar, por el PAN, y por el PRI el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo, a quien aprovecho para mandarle mi más sentido pésame y un abrazo lleno de cariño. Muy saludado y fotografiado estuvo Miguel Osorio, quien demostró sus grandes reflejos, pues en una selfie estuvo a punto de tirar el celular de la persona que se la pidió. También estuvo César Camacho, así como Erwin Lino; ah, y para los amantes de la grilla, les cuento que si Montiel no estuvo fue porque anda en el hospital, no porque le hiciera el feo a Alejandra. Los tres presidentes de los partidos ahí estuvieron: Marko Cortés, Amlito… ah no, perdón, Alito, y Jesús Zambrano. Asimismo, Santiago Creel, Enrique Vargas y Rubén Moreira.

Miguel Ángel Osorio Chong asistió al cierre de campaña de la candidata aliancista. (Especial)

“Venimos de menos a más, de abajo para arriba, crecimos juntos para defender el sagrado Estado de México. Ahora, contra viento y marea, contra todo pronóstico, les vamos a ganar. Este arroz ya se coció y será como nosotros lo visualizamos”.

De hecho, el ambiente estuvo tan a todo dar que, para no variar y perder la costumbre, en mi Twitter les compartí la foto de la comida rumbo a México, en la cual estaban muy sonrientes Jesús Zambrano, Espinosa Cházaro, Creel, Alito y Moreira.

Políticos y líderes de la alianza almorzaron juntos. (Especial)

¿Qué pasará el domingo?

La moneda, me dicen, está en el aire; luego entonces su voto lo decidirá, ya que aseguran que tal cual pasó en el 21, tanto en el Edomex como en la CDMX. El voto de castigo al gobierno de AMLO será determinante.

Lo que llama la atención de propios y extraños ha sido la nueva declaración del impresentable Mario Delgado: “Nos van a hacer fraude”. Mario, ¿pues no que van requetebién?

En fin, ya los conocemos.

En exclusiva…

Lo que sí les puedo asegurar es que, pase lo que pase, al día siguiente PAN, PRI y PRD saldrán a anunciar la alianza para el 24.