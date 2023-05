¿Cuándo comenzará la segunda temporada de ‘El método’?

Todos nuestros gobernantes han usado el manual, desde los videoescándalos de Ponce y Bejarano en los tiempos de AMLO jefe de Gobierno, pasando por el toallagate de Fox, Hildebrando con Calderón, la casa blanca con la Gaviota, la estafa maestra con EPN, los hijos de Marthita Sahagún de Fox y Arturo Montiel hasta Segalmex o la casa gris con la ‘4T’, nuevamente de AMLO.

Sí, todos han utilizado las empresas del Estado mexicano y los contratos de obra pública y servicios para enriquecer ¡a los suyos!

Aclarado lo anterior, ¿cuándo comenzará la segunda temporada de la serie El método, magistralmente dirigida por López Obrador?

La respuesta es: en cuanto agote la narrativa de García Luna.

Es decir, cuando sienta que ya no puede embarrar más de lodo a los panistas.

Redoble de tambores

En ese momento comenzará la segunda temporada con el episodio Aburto, Colosio, Salinas de Gortari. ¿Sintió que se le aceleró el corazón? Váyase, sírvase y tómese un güisqui derecho, ya que lo que leerá amerita ¡varios tragos, eh!

No una, no dos, sino varias veces el presidente López Obrador, en su mañanera, ha dicho que de todos los grandes negocios el Presidente estaba bien enterado. De hecho, en una ocasión lo dijo estando flanqueado por el fiscal Gertz Manero y el general Cresencio Sandoval.

Seguro le pasaron por la mente Segalmex, Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA, etcétera. ¿O no?

Lo cierto es que AMLO es el rey de la narrativa y los otros datos, por lo que cuando considere que ya acabó con los azules irá por los rojos, sí por el Revolucionario Institucional, por el PRI, y no es invento mío, él nuevamente en su mañanera lo dijo con todas sus letras: “Qué Aburto nos cuente todo lo que sepa”, dijo.

“Si él puede probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa que no haya duda de qué pasó. Porque fue una vileza lo que le hicieron. Sería un acto de justicia”.

En otras palabras, Aburto fue convocado desde el Salón Tesorería para que nos platique todo.

Y es que Aburto interpuso una queja ante la CNDH por haber sido torturado para aceptar que él había asesinado a Colosio. Y aunque les cueste creerlo, la señora Piedra Ibarra, pronta… sí, en chinga, mandó una recomendación a la fiscalía para que reabriera el tema, y la FGR también, pronta como de costumbre, sentó a declarar a Aburto, quien dijo:

“Soy inocente. Me sacaron de los separos donde me encontraba y fui objeto de tortura”.

Y déjenme contarles que ya citaron a los policías, y que citarán a todos los involucrados.

¡Sin mentiras!, pidió AMLO.

Esta iniciativa de justicia suena espectacular, si no fuera porque, en realidad, lo que se quiere es…

Inhale y exhale

Llenar de sangre al PRI. Sí, así como lo están leyendo. Obvio, nadie terminará en la cárcel. Pero como el delito de tortura no prescribe, bajo ese argumento es que lo traen en este 2023 rumbo a 2024.

¿Cómo desmienten que no lo torturaron?

Cuando no le quieren creer a la verdad, sino a su narrativa.

Una narrativa que le reditúe electoralmente en el 24.

Está administrando.

Y de paso traerá en jaque a Colosio hijo. Pues mientras llena de sangre al PRI, por el martirio del padre, hará lo necesario para que la gestión de administración del hijo no le dé.

¿Cuándo actuarán?

¡Cuándo se agote García Luna!

Aquí entraría en acción una vez más Emilio Lozoya.

Sí, si le llegan a aceptar el resarcimiento del daño es porque lo utilizarán para llenar no sólo de sangre, sino de elementos conclusivos de corrupción al PRI.

Que el criminal confeso no tenga pruebas de nada de lo dicho no es problema, pues sólo ocupan que la narrativa tenga cierta verosimilitud.

O cómo dejar de lado la declaración de Miguel Ontiveros: “Están dadas todas las condiciones para que EPN sea extraditado del campo de golf al AIFA”. ¡Quihúboles con la propaganda!

Y que ahora sí, bajo ninguna circunstancia se dé a conocer nada de las cuentas que Milo Lozoya tiene en rublos, yenes o las de Londres y Bélgica.

En fin, el Presidente sólo está esperando los tiempos para estrenar la segunda temporada de El método.

Pues nos gusté o no… es más hábil para contar la historia.

Por no dejar…

Si deciden que Lozoya es más redituable en el reclusorio, y no es por ponerle más limón a la herida, les cuento que el juez que no le aceptó a la FGR incluir las cuentas de Lozoya en Estados Unidos, Brasil y Suiza porque no traían control judicial, se extralimitó invocando el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues estas no son cuentas mexicanas.

Además, México ha firmado no sólo las convenciones de Viena y de Palermo, sino que pertenece al Gafi, para evitar el lavado de dinero. Por lo que la comunicación entre los países no puede invocar el secreto bancario para limitar el flujo de información. México honra los convenios internacionales con base en los tratados. Si México le pide a Suiza, Estados Unidos o Brasil la información, y estos países la aportan sin invocar el secreto bancario, es porque están honrando los tratados.

Así pues, la FGR apeló la decisión del juez y está en espera de que el tribunal le ordene al juez de control que haga lo propio y los incluya como medio de prueba, pues la información bancaria está pedida y entregada debidamente.