Señor Presidente, el ‘Comandante Z’ le sigue mintiendo

Increíble el cinismo de Pedro Zenteno, director general del ISSSTE, quien, a pesar de estar supuestamente bajo juramento en su comparecencia ante la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, mintió. Así como lo están leyendo. Y lo hizo… sin pudor alguno; bueno, ni se sonrojó.

No está por demás dejar constancia de que Pedro estaba muy nervioso, que se contradijo en todos los cuestionamientos que recibió -inhale y exhale- y que se atrevió a decir que todo lo denunciado por los diputados presentes, trabajadores sindicalizados y derechohabientes es falso.

(Especial)

El recuento de las mentiras

Aseguró que la empresa Imedic… sí, la misma que he venido denunciando desde hace tres meses y medio por dejar al ISSSTE, por primera vez en la historia, sin servicio de imágenes, endoscopías y biopsias, había cumplido con los requisitos para darle la adjudicación directa.

(Especial)

“Para nosotros es un tema que está andando bien, se hizo correctamente”.- Si se hubiera hecho correctamente, no existirían tantos documentos oficiales denunciando la falta de cumplimiento de Imedic, empezando por el oficio No. DG 100.1/0518/2022, del 02/09/2022, que usted mismo le mandó a Almendra Ortiz reclamándole la adjudicación y haciéndola responsable de las consecuencias y afectaciones a los derechohabientes.

(Especial)

(Especial)

“Se hizo un periodo de transición”.- No es cierto, no hubo periodo de transición, TESI salió el 30/06 e Imedic entró el 01/07. ¿Dónde está el periodo de transición?

“Se está cumpliendo con los estudios”.- En los primeros seis meses del año, el ISSSTE digitalizaba 142 mil 500 estudios, en promedio, al mes en todo el país. Desde la entrada de Imedic se digitalizan no más de 20 estudios al día por hospital, en promedio; es decir 20 mil estudios por mes, sólo 15% del total.

“Reitero, si hay pruebas de corrupción, adelante; de verdad, no tenemos nada que ocultar, porque en el ISSSTE las cosas se hacen con transparencia”.- ¿Qué más pruebas de corrupción que todas las que he documentado en esta columna? Son documentos oficiales del mismísimo gobierno de la 4T.

“Muchos funcionarios hicieron negocio al amparo del poder en el ISSSTE y está probado”.- Como Almendra Ortiz hoy en día, adjudicando en asignación directa el contrato a Imedic, compañía no calificada para prestar el servicio y, como dice Zenteno: está probado, lo tengo probado.

Aseguró que el abasto de medicamentos está al 95%. ¡Quihúboles! Este cuate ni la burla perdona.

A quien no pudo desmentir fue a la diputada del PT Margarita García, cuando expuso que existe el robo sistemático de medicamentos a la luz de las autoridades, pues existe contubernio entre el sindicato charro SNTISSSTE y las autoridades de los estados. Acto seguido, se limitó mencionar, una y otra vez, que si se tienen anomalías, que se denuncie.

Tampoco pudo desmentir al diputado panista Santiago Torreblanca, quien lo dejó como mentiroso con pruebas irrefutables y, palabras más palabras menos, le dijo que él es parte por acción u omisión. Le recordó el caso de su incondicional Uziel Cisneros, quien mientras Zenteno era director de Finanzas del ISSSTE, contrató aviadores, sobre todo de Teoloyucan, Edomex, de donde son Zenteno y Cisneros, falsificando documentos. Tras ser corrido, Zenteno lo arropó en Birmex y hoy goza de impunidad de nuevo dentro del ISSSTE. Este caso fue denunciado al OIC; sin embargo, éste sólo contestó que el expediente 2021/ISSSTE/DE459 se encuentra en etapa de investigación.

(Especial)

Ah, y déjenme decirles que los aviadores, una vez descubierta la trama de corrupción, fueron despedidos; sin embargo, hoy están dentro del instituto gracias a Uziel Cisneros y Pedro Zenteno.

(Especial)

(Especial)

Tampoco pudo decir esta boca es mía sobre el caso de Pável Givert González Carreón, quien tiene dos puestos dentro de lSSSTE por ser familiar de su secretario particular, Samuel González. Cómo dejar de mencionar que, tras realizar la denuncia en redes a la SFP, le desaparecieron uno de los dos empleos de la plataforma de transparencia, pero como no hay crimen perfecto, no se lo quitaron en la nómina.

FeUiAvnVsAAGyoK FeUiAvnVsAAGyoK (Especial)

(Especial)

Tampoco pudo desmentir que a los trabajadores se les deben uniformes de los años 2019, 2020, 2022, y sólo en este año se está dotando lo de 2021, con una infinidad de irregularidades como son tallas incorrectas, faltantes hasta en casi 35% de la plantilla total y, por último, los uniformes de una pésima calidad y a sobreprecio (comprados como si fueran de primera).

Mañana es Martes de la Salud, señor Presidente, llame a cuentas a Zenteno y a Almendra, quienes están acabando con el instituto por corruptos e irresponsables. De todo lo que he escrito tengo las pruebas.

Para Imedic y su derecho de réplica…

La palabra nos diferencia de los animales. No honrarla nos convierte en miserables y lucrar con la salud te hace mezquino. Imedic, deja de mentir y hazte responsable de las consecuencias de tus actos. A diferencia tuya, yo he documentado todo.

Justicia selectiva

Emilio Lozoya Austin vive en dormitorio de lujo en el Reclusorio Norte. Tiene cocinero y seguridad. Vino sin límite. Mientras tanto, a mí me niegan el derecho mínimo a defenderme. Señor fiscal, ¿justicia sólo para los que pagan?

¿Ya me va a dar mis copias, señor fiscal?

Cc: Presidente López Obrador. Secretario Adán Augusto. SCJN. FGR.