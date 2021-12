Jácome Frías y sus otros intereses

Qué les cuento, que el desempeño de Luis Gerardo Jácome Frías, responsable de la Coordinación de las Unidades Administrativas con los Centros SCT, es decir, las representaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los estados, se encuentra bajo la lupa, luego de que se conocieran denuncias sobre una presunta usurpación de funciones en la que estaría incurriendo.

El ingeniero por el IPN y ex alto funcionario de la constructora Grupo INDI, de la que fue director de Relaciones Institucionales, entre otras, acumula señalamientos en el ámbito de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Jorge Arganis.

Una de las anomalías de la que es centralmente señalado es que se asume como “director general” de la coordinación referida, cuando, por disposición presidencial, en el gobierno de la 4T desaparecieron las direcciones generales adjuntas, por la carga presupuestal que representaban. Desde su posición, se ha denunciado que estaría tomando decisiones desapegadas a su encargo. A ello se agrega que su nombre ha sido señalado por incurrir en un sinfín de asignaciones de obras a empresas con las que estuvo relacionado laboralmente, es decir, que lo suyo no es tener muy bien definido lo que viene siendo ¡el conflicto de interés!

Y aunque no estén para saberlo, les cuento que, de acuerdo con una solicitud de información, en la que se requirió conocer los datos de su plaza, el presupuesto que devenga y su adscripción, la Dirección General de Recursos Humanos de la SCT, dio cuenta de que Jácome Frías tiene una función distinta a la que aparece en los manuales administrativos de la propia dependencia:

“Proponer y definir las alternativas de solución en conjunto con las diferentes entidades involucradas, para definir los proyectos relacionados al sector, otorgar los servicios de entrega de correspondencia oficial y traslado de bienes de consumo, que instruya el superior jerárquico, a través del resguardo de documentación de bienes, con la finalidad de satisfacer los requerimientos del c. secretario y de las áreas adscritas a la unidad administrativa”, fue lo que se reportó en el documento oficial número 5.2.1.1.1.86, fechado el pasado 21 de julio.

Ahí mismo se establece que ocupa una “plaza eventual”, que tiene un presupuesto asignado de un millón 836 mil 515 pesos y que su superior jerárquico es el secretario de la dependencia.

Sin embargo, en el Manual de Organización de la propia SCT, en el artículo 45 se establece que la Coordinación General de Centros SCT tiene dos atribuciones centrales que difieren de las declaradas en la solicitud de información.

Éstas son: " I. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, en la definición de los programas y proyectos de los Centros SCT, así como en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los mismos, y

II. Establecer los lineamientos para la coordinación de acciones de los Centros SCT con otras representaciones federales, gobiernos estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, a fin de instrumentar los programas del sector”.

El funcionario ha aparecido en actos públicos reportados por la propia dependencia en representación del secretario de Comunicaciones y Transportes.

“El evento de inauguración también se honró con la presencia del ing. Gerardo Luis Jácome Frías, coordinador general de los Centros SCT, quien acudió en representación del secretario de Comunicaciones y Transportes”, se lee en el comunicado oficial del Instituto Mexicano del Transporte.

Hay Otros Datos

Y aunque se dice desde la mañanera que con la llegada de la 4T se acabaron los moches y que ahora todas las licitaciones –¡bueno, cuando las hay!– son totalmente transparentes, pues ya ven que lo de hoy son las adjudicaciones directas…

Mis fuentes aseguran “que don Gerardo favorece con contratos a empresas ligadas a un grupo constructor privado, al que sirvió por muchos años, y al que las administraciones neoliberales le dieron contratos millonarios en SCT y Pemex, presumiblemente con la ayuda de algunos moches, de ésos que dicen en Palacio Nacional que ya no existen”.

Esto no es todo

además, llama la atención que, aunque el funcionario tiene el cargo de coordinador desde enero de 2021, presentó su declaración de inicio en la administración pública el 30 de noviembre de 2020, en la cual estableció que su cargo era el de “asesor”, que su área de adscripción era la secretaría y que su función principal era la de “análisis de información relativa a la obra pública de la secretaría”.

Sin duda un caso para la araña y para revisar a fondo.

Por no dejar…

Qué tal que por mi columna ¿Derecho de piso en el transporte aéreo? –en la cual hago referencia, con datos duros, que han corrido a un sinnúmero de controladores aéreos, argumentando una mala relación con el sindicato, lo cual es mentira, pues ha sido para poner a los amigos de Víctor Hernández, director del Seneam, sin importar que lo que está en juego son vidas humanas, tanto de los pasajeros como de las personas que viven en la CDMX–, Israel Zamora, en Twitter me escribió: “En Seneam están comprometidos con la seguridad, durante todo el año nos capacitamos para realizar nuestras labores de acuerdo a los más altos estándares internacionales”. Sin embargo, traer cel en mano, siendo un controlador aéreo, entiendo no está dentro de los más altos estándares, ¿o sí?

Revocación de Mandato…

El presidente López Obrador fue elegido por seis años. Los 4 mmdp que se tirarían en su consulta los necesitamos en salud para no sólo comprar medicinas, sino vacunas para todos, incluidos los niños, aunque este gobierno no los vea porque no votan. #YoDefiendoAlIne. Ahora bien, el tuit de Laisha Wilkins es una joya…