Tarjeta del “malestar” le debe a adultos mayores

“De bienestar no tiene nada, puro malestar”, consideró tras el vaivén en que lo han mantenido los Siervos de la Nación, quienes no le han dado una respuesta clara del porqué no recibe su pensión, pese a estar inscrito en el padrón.

En entrevista, Víctor Landero, de 73 años, me contó que, a mediados de la pandemia, dejó de recibir el apoyo bimestral que la Secretaría del Bienestar le daba por ser adulto mayor. Es decir, que lleva casi un año sin recibir los 3 mil 100 pesos prometidos.

Sin Palabras…

Pero fue más allá, pues calificó como prepotentes a los trabajadores de la 4T, que más que ayudarlo le piden que mejor “espere un milagro” para ver si le depositan en diciembre –háganme el &%·$% favor–.

Y esto no ha sido lo peor, pues déjenme contarles que, en una de las tantas veces que ha acudido por una respuesta, le pidieron su estado de cuenta del banco, pues según los servidores públicos sí le han depositado y sólo los quiere engañar.

También le han dicho que su problema tiene que ver con el hecho de que otra persona, con su mismo nombre, está inscrito al programa, pero en el estado de Chiapas: “¿Cómo es posible?”, cuestionó.

Son muchos

Como Víctor, cada día hay más vecinos en la alcaldía Iztapalapa a los que, sin previo aviso y sin ninguna explicación hasta el momento, dejaron de depositarles en sus tarjetas el apoyo económico, que de acuerdo con el propio gobierno federal es un derecho universal y constitucional.

“En este bimestre de noviembre-diciembre tampoco me depositaron, entonces tengo que esperar al de enero-febrero para ver si de casualidad depositan”.

Vivir al día con 50 pesos

Ha logrado sobrevivir pues, a sus 73 años, sale a trabajar a una papelería. Disfrutar de una vejez digna y plena, como promete el programa de la 4T, es imposible, pues como él mismo explica, con los 3 mil 100 pesos que ofrece el gobierno cada dos meses, tendría que gastar 50 pesos diarios, cuando los precios de la canasta básica han golpeado la cartera de los mexicanos.

(Fotógrafo Especial/Fotógrafo Especial)

El caso de Víctor es similar al de otros adultos de 65 años en adelante, en estados como San Luis Potosí, Jalisco, Sonora, Guerrero, Quintana Roo, por mencionar algunos, donde beneficiarios o sus familiares han denunciado un retraso sin saber cuándo tendrán sus pensiones.

Ojalá Javier May Rodríguez tome nota y les resuelva, y de paso, les dé una clase de empatía a sus Siervos de la Nación.

Y sin embargo, se mueve

Mañana (sábado) se instala el Comité Promotor del pretencioso y loable Frente Cívico Nacional. Veremos el nivel de convocatoria, la capacidad organizativa y quiénes están detrás de esta iniciativa que pretende dinamizar y destrabar a la coalición opositora PAN-PRI-PRD.

El diagnóstico de los osados, intrépidos e incipientes frentistas, parte de querer destrabar a unos dirigentes de partidos ensimismados y cerrados en sus caparazones para crear condiciones de una candidatura de unidad, portadora de un programa común y defensora de causas sociales justas y hasta ahora no representadas.

Para ellos, la sociedad civil no puede seguir siendo representada sólo por Claudio X. González, quien da la impresión (y lo que parece, es) que le gusta ser visto por encima de los partidos, aunque se le reconoce que ha aportado a la construcción de la plataforma Sí por México, con grandes avances en la contención del radicalismo gubernamental.

Así pues, el Comité Promotor del Frente Cívico Nacional deberá ser capaz de formular propuesta programática, identificar causas, aglutinar a amplios sectores de la sociedad, incluida la clase media “aspiracionista” y proponer un método de elección de candidatura presidencial opositora de unidad que permita, simultáneamente (y está harto difícil), pasar el veto de los tres partidos, ganar respaldo social y emerger con viabilidad de triunfo en 2024. Nada más, nada menos.

No diré nombres hasta ver la foto de mañana de quienes serán los abajofirmantes, para, como ellos mismos dicen, conquistar a la ciudadanía para salvar al país. Ojalá presenten caras limpias, mentes lúcidas con compromisos claros. Así como jóvenes valientes, mujeres combativas, en un espacio plural que sepa complementar y no dividir a la aún frágil, pero potencialmente ganadora coalición opositora.

Sé de muy buena fuente que buscaron también a Dante Delgado para sumar a Movimiento Ciudadano, pero, para no variar y perder la costumbre, dijo que prefiere esperar… Léase seguirle haciendo el caldo gordo a Morena y sus aliados: los impresentables del Verde y el PT.