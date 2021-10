La tragedia en la L12 pudo haberse evitado

Por más miserable que se pueda leer, por la presión política para descalificar el trabajo realizado durante la administración de Marcelo Ebrard se podría estar dificultando el acceso de los familiares de las víctimas de la tragedia en la Línea 12 a la verdad.

Tras leer cuidadosa y detalladamente el informe presentado por la empresa noruega DNV el 7 de septiembre, les cuento que se incluye, como parte de la evidencia, material captado en video por drones que muestra una significativa separación entre las vigas norte y sur en el tramo que colapsó. Ojo, la inspección con drones se realizó en diciembre de 2019, para verificar el estado de la estructura tras el terremoto de 2017.

Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno del DF (Especial)

EVIDENCIA

Aquí las pruebas visuales donde, dos años más tarde, se produciría el accidente que causaría la muerte de 26 personas. Pero esto no es lo que encontré, pues mientras que el informe de la consultora en inglés incluye cinco posibles causas para el colapso, la versión en español descarta aquéllas ligadas al sismo o a deficiencias en el mantenimiento. ¡Quihúboles! ¿Cómo les quedó el ojo?

Lo increíble es que esta misma línea discursiva se sostuvo también en octubre de este año, cuando la fiscalía de la CDMX presentó los resultados de sus investigaciones, en las cuales afirma que la causa del colapso fue la separación entre ambas vigas. Sin embargo, y a pesar de la existencia de evidencia, tras el terremoto de 2017, de que estas vigas ya presentaban una separación significativa, la fiscalía de la CDMX insistió en que no habría sido posible prevenir, en observaciones de mantenimiento, la tragedia.

Accidente Línea 12 Imágenes del accidente en la Línea 12 (Especial)

Accidente Línea 12 Informe sobre accidente de la Línea 12 del Metro (Especial)

JUNTOS PERO NO REVUELTOS, SÍ, AJÁ

Llama la atención la insistencia tanto del gobierno de la CDMX como de la propia fiscalía capitalina de que la investigación de la empresa noruega DNV y la de la fiscalía han sido independientes la una de la otra, puesto que ambas han estado profundamente entrelazadas. Con decirles que la toma de muestras para DNV, desde el marcado hasta la extracción, fueron atestiguadas y registradas por la fiscalía, que algunas piezas remanentes han sido fotografiadas con etiquetas tanto de la fiscalía como de DNV, y que de acuerdo con la Ley Orgánica de la fiscalía de la CDMX, solamente el Ministerio Público puede tener acceso a los registros de investigación.

Esta falta de independencia entre las investigaciones podría comprometer la validez de la investigación de la FGJCDMX, no me lo va a creer, sí, acertó, por violar el debido proceso.

No obstante lo anterior, y con base en las “investigaciones”, la fiscalía ha citado a audiencia a al menos 10 exfuncionarios del gobierno de la CDMX. Y no es por echarle más limón a la herida, pero es de llamar la atención el sesgo de los citatorios, pues todos los exfuncionarios son solamente de la administración de Ebrard, y que, a pesar de que la investigación apunta a problemas en la construcción, ninguna de las personas citadas está relacionada con las empresas constructoras (Slim).

Y poco, por no decir nada, se ha hecho para investigar el papel que jugó el mantenimiento, o más bien, la falta de mantenimiento en la Línea 12. Pues a pesar de tener un claro aviso, dos años antes de la tragedia, de que la zona entre las columnas 12 y 13 debía haberse fortalecido, no lo hicieron.

Documento sobre Línea 12 Documento sobre Línea 12 (Especial)

“CON DEDICATORIA PERSONAL”

Por cierto, ya les platicaré de cómo en Semovi están acosando al jefe de unidad de Enlace Administrativo, Manuel Guerrero, por denunciar la negligencia del secretario Lajous al haber ocultado contagios de Covid-19, poniendo en riesgo mortal al personal y al público usuario. Con decirles, que, de entrada, ya le retuvieron el sueldo. Continuará…

¿LE HARÁN JUSTICIA?

Qué les cuento, que Claudia Sánchez Mayorga, el chivo expiatorio del Solid Gold, ha presentado pruebas al CJF y a la juez Luz María Ortega Tlapa, para el amparo 474/2021, que evidencian que no recibió una buena defensa y cómo fue incriminada falsamente. Mañana, en teoría, pues se la han cambiado varias veces, es la audiencia constitucional para el cambio de la medida cautelar y seguir su proceso en libertad, luchando con su hija, a la que no ha podido ver desde que nació.

Entre algunas de las irregularidades de las pruebas que presentó, están: que la PGR, ahora FGR, reconoce que, para su arraigo, le informaron al juez que habían solicitado al gobierno de EU, al FBI y al ICE información de antecedentes criminales, así como a la CNBV, y ahora resulta que le dicen a la juez que no cuentan con dicha información. Que los 16 policías federales que realizaron las investigaciones para la PGR comparecieron, todos cada 10 minutos exactos, el 29 de agosto de 2013; sin embargo, ahora la FGR le informó a la juez que está imposibilitada a remitir las bitácoras, pues resulta que no lleva a cabo el registro de ingreso y salida en la SIEDO. Peor aún está el tema, pues Enrique Ignacio Clemente Santiago, quien firmó la investigación e imputación como manager del Solid, fue detenido en Tlalnepantla el 29 de noviembre de 2017 en flagrancia con un auto robado, sembrando droga y armado. Además, Claudia mencionó que la juez giró un oficio para que le entreguen los videos de las cámaras del penal de Nayarit, de hombres, donde fue encarcelada, con el fin de evidenciar el trato que recibió cuando fue aprehendida y amenazada; sin embargo, la dependencia federal notificó que no tiene conocimiento alguno sobre su arraigo o videos. Le aplicaron la misma que a Rosario Robles, con pruebas e imputaciones falsas y lleva ocho años en el reclusorio.