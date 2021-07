¿Habrá o no extraordinario en Diputados?

Todo parece indicar que no, pues las negociaciones entre los grupos parlamentarios, especialmente entre Morena y el PAN, no sólo están empantanadas, sino que han generado un clima de tensa rispidez en el seno de la Comisión Permanente. Me cuentan que, más allá de los posibles desafueros, la bancada morenista quiere sacar temas pendientes de AMLO, pues en la siguiente legislatura, a menos que el poder Moreira se vea en todo su esplendor, sería más difícil al no tener la mayoría absoluta.

Con decirles que la discusión previa a la sesión de la Comisión Permanente del pasado martes entre guindas y azules comenzó cuando los legisladores de Morena intentaron subir al pleno temas pendientes como la reforma político-electoral, las reformas al INE, la iniciativa de ley para eliminar la discrecionalidad en la asignación de diputados y senadores de representación proporcional, las atribuciones de la Guardia Nacional y los desafueros.

Lo que obvio provocó el enojo de los panistas, quienes ya habían anunciado su intención de votar a favor de abrir una sesión extraordinaria para que pasaran única y exclusivamente los asuntos de los juicios de procedencia de los diputados. Pero la intentona de los morenos de querer meter “otros temas” en la agenda provocó que ahora los blanquiazules determinaran que ya no apoyarán abrir un periodo extraordinario en la Cámara baja. ¡Quihúboles!

Así pues, tampoco hay incentivos para el periodo extraordinario para ratificar al secretario de Hacienda, Ramírez de la O. Además, hay un acuerdo de que la cámara funcionará cuando el semáforo esté en verde y hoy estamos en amarillo, y por si esto fuera poco, súmele que están cambiando la alfombra del salón de sesiones.

CON ABOGADOS COMO ÉSTE, PARA QUÉ QUIERES ENEMIGOS…

Qué les cuento, que el abogado Sergio Arturo Ramírez no renunció a la defensa de Rosario Robles, ella lo renunció tras perderle la confianza luego de cacharlo “filtrando información confidencial” a las huestes de la 4T.

LES CUENTO…

Hace poco más de tres meses fue cuando Rosario le dio las gracias, pues, ¡imagínense!, que su abogado aceptó una candidatura como diputado federal suplente por –redoble de tambores– ¡Moooorenaaaaa! Así como lo están leyendo.

Se alió con el grupo político que la tiene presa desde hace casi dos años, lo que, obviamente, le generó suspicacias sobre su profesionalismo e imparcialidad.

Además de que ya tenía sospechas de que el litigante se habría “infiltrado” en su equipo de abogados para “compartir” información privilegiada con terceros.

AHORA BIEN

El miércoles pasado, el abogado convocó mañosamente a la prensa a una conferencia de prensa para supuestamente dar información sobre el criterio de oportunidad de Rosario. Sin embargo, el tema fue anunciar que había decidido renunciar al caso y para ventilar públicamente información que presumiblemente su defendida le confió en meses anteriores, faltando al acuerdo de confidencialidad y secrecía que todo abogado tiene con sus representados.

POR CIERTO

La conferencia de prensa fue convocada y realizada sin el conocimiento de la propia Rosario, por lo que su hija, Mariana Moguel Robles, salió de inmediato a desmentirlo.

INSABI INCUMPLE COMPROMISOS Y LA LEY

Fíjense que, entre 2019 y 2020, el Insabi le solicitó a varias empresas y laboratorios servicios y productos por 2 mmdp. Para cumplir el compromiso dichas empresas solicitaron créditos, y no me lo van a creer, pero hasta hoy el instituto no les ha pagado. Los bancos no perdonan y los intereses se les siguen acumulando. Lo inexplicable para estas empresas mexicanas es que ven que el Insabi sigue haciendo pedidos de medicamentos y de servicios en el extranjero y en el país, para tratar de solucionar el desabasto de medicamentos que se vive en farmacias públicas y privadas, mientras estas empresas se ahogan. Ah, se acuerdan que les conté hace ocho días que o firmaban renuncia o no les daban contrato en el Insabi, pues en redes ya les comprobé cómo los polis cumplen órdenes de los de arriba. Ojo, sobre todo están siendo afectadas las mujeres, madres solteras y son de nivel de soporte técnico.