Diputado morenista y su juez violentan a norteamericana

“Ni tenía conocimiento de la audiencia. No he tenido tiempo de leer el expediente, ¡y veo que ya son muchos tomos! Además, tengo laringitis, por lo que voy a diferir esta audiencia al 18 de agosto a las 9 am”.

Así el cinismo... ah no, perdón, las palabras del juez José Reynaldo Chuc, del 13 de julio a las 3 pm. Sí, hace tres días, en la audiencia inicial en Cancún, por una controversia familiar, dirían los abogados. En castellano, por un divorcio entre –vaya por una concha y una taza de café bien calientito, pues lo que leerá lo amerita– el diputado de Morena Luis Alegre, quien además, déjenme decirles, es el mismísimo encargado de la Comisión de Turismo, particularmente del Tren Maya, e hijo de un acaudalado empresario, el señor Gastón Alegre, dueño de radiodifusoras y hoteles en Quintana Roo.

Leído lo anterior, en este juicio familiar ya se violentaron los principios fundamentales de proceso e impartición de justicia, violentando los derechos de la excónyuge Heidi Chang y de sus hijos.

Pues aunque no estén para saberlo, déjenme decirles que, desde el día 25 de junio, la Secretaría de Acuerdos en funciones de Juez de Instrucción, la licenciada Citlali Marisol Padilla Zúñiga, del juzgado agendó dicha audiencia inicial, por lo que resulta un insulto y una falta de respeto las palabras y el actuar del juez oral.

Diputado morenista Luis Alegre, diputado de Morena (izquerda) (Especial)

TODO ESTO COMENZÓ...

Cuando la señora le solicitó al diputado Luis Alegre el divorcio, y aunque el presidente López Obrador dijo que los violentadores de mujeres no trabajarán con él y, por ende, supongo yo, no podrían pertenecer a Morena, éste se enojó tanto que la violentó, y esto no es un chisme. Heidi habló para pedir ayuda, llegó la policía y, acto seguido, se fue para presentar una denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género Zona Uno del Estado de Quintana Roo: Carpeta de Investigación FGE/QR/CAN/FEDCMTRG/03/756/2021 con Número de Caso FGE/QR/BJ/03/4953/2021, instruida en contra del c. Luis Javier Alegre Salazar.

Este caso, este divorcio no sólo es sobre violencia psicológica, sino también emocional, hay pornografía, etcétera… pero por respeto a Heidi y a sus hijos no abundaré en el tema.

Luis Alegre, diputado de Morena Luis Alegre y Andrés Manuel López Obrador (Especial)

DIPUTADO CONSENTIDO

Acto seguido, el diputado, haciendo uso del poder y de sus relaciones, logró que se ordenara en esta carpeta el “no ejercicio de la acción penal”, ¡así como lo están leyendo!, violentando los derechos del debido proceso, el cual actualmente se encuentra impugnado por Heidi Rebeca Chang. El juicio familiar está en el Juzgado Segundo de Proceso Oral Familiar, en el cual se han cometido diversos actos que benefician al mismísimo legislador.

Con decirles que doña Citlali Marisol Padilla Zúñiga, secretaria de Acuerdos en funciones de juez de instrucción, a su “diputado consentido” –si no cómo entender su actuar tan expedito– le ha resuelto escritos presentados el mismo día, notificándole a la contraparte al siguiente día. No está por demás aclarar que Heidi Chang, quien tiene nacionalidad norteamericana, se encuentra totalmente vulnerada ante las autoridades locales de Cancún, QR. ¿Se imaginan ooootra nota en EU sobre la falta de justicia o el abuso de poder en México contra un ciudadano americano?

Un caso más sobre la impunidad, falta de derecho, de impartición de justicia y del debido proceso en este país, ya que lo único que la señora pretendía era divorciarse y que hubiera una relación amable y cordial por sus hijos, quienes son menores de edad.

Pero la soberbia, el nepotismo y el tráfico de influencias ha llevado a que el diputado federal tenga una posición privilegiada en un juicio familiar y en una denuncia por violencia, pisoteando los derechos humanos de esta mujer.

LA CEREZA

Sería que el padre del diputado, Gastón Alegre, fue consejero de la Judicatura del Estado de Quintana Roo por un periodo de 10 años.

ASÍ NO SE PUEDE RATIFICAR

El nombramiento de Arturo Herrera como integrante de la Junta de Gobierno de Banxico. ¿Dónde acredita Herrera la carrera en New York University que menciona en su CV? ¿Dónde acredita la candidatura de Dr. en NYU o que fue profesor de NYU? Vean las fechas y falta documentación. Ojalá los senadores pidan seriedad.