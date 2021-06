Cómo votar para no anular el voto

Para votar este domingo, de preferencia hay que acudir temprano, vestirse con paciencia y desayunar con tolerancia, pues todo indica que las colas serán largas.

Para despejar todas sus dudas de cómo votar y no anular el voto, entrevisté a Roberto Heycher, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.

Roberto Heycher Roberto Heycher, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE (Especial)

P- ¿Cómo hacer que mi voto cuente, pues hay muchas dudas por las alianzas?

R- RH: Si el candidato sólo es abanderado de un partido, no habrá problema con tachar sólo un recuadro y listo.

Si el candidato va en alianza entonces hay dos opciones:

1) Marcar todos los recuadros en donde aparece el nombre de tu candidato.

2) Marcar sólo el recuadro donde venga el nombre del candidato y el partido que más te guste de alianza.

P- ¿Cuándo hay un voto nulo?

R- RH: El voto queda anulado si tachas candidatos de dos o más partidos que no van en alianza.

Boleta electoral Ejemplos de voto nulo en boleta electoral (Especial)

P- Hay un video que circuló en redes que dice que los marcadores de ustedes se borran…

R- RH: Absolutamente falso, los marcadores no se borran.

P- ¿Podemos llevar nuestros plumones o plumas por el Covid?

R -RH: Así es, las personas pueden llevar su propio marcador o pluma. Ojo, hay marcadores de aceite que echan a perder la boleta, hay que llevar una pluma o bolígrafo normal. También puedes elegir utilizar el marcador que está en la casilla, va a estar desinfectado permanentemente.

P- ¿Cuántas boletas habrá por casilla?

R- RH: Habrá tantas boletas como haya electores en la lista nominal. No todas las casillas tienen la misma lista nominal, pero máximo tienen 750 electores las casillas.

P- Horarios…

R- RH: La jornada comienza a las 8:00 am y termina a las 6:00 pm, así que, imagínate Lourdes que tú llegas a votar y ves una fila, tienes dos opciones: uno, puedes esperar en la fila pero manteniendo sana distancia, etcétera; o bien, puedes volver antes de las 6 de la tarde. Todas las personas que estén formadas a las 6 de la tarde, todas, sin excepción, van a poder votar.

P- Vimos un sinfín de videos que aseguraban que los paquetes de las boletas no están completos ¿Es cierto, es falso o qué?

R- RH: Absolutamente falso –vale la pena aclarar que lo entrevisté el 27 de mayo– porque los paquetes todavía ni se entregan, se entregan seis días antes de la elección, es decir, el día último de este mes de mayo. Ese video que anda circulando es totalmente falso, es de elecciones anteriores, creo que incluso hasta de 2015. En el 2018 lo vimos y era un video falso, evidentemente, y hoy vuelve a surgir. Es este tipo de desinformación zombie que permanece ahí durante años y vuelve a resurgir durante el tiempo de elecciones, y bueno, justo para eso en el INE creamos el proyecto Certeza, para verificar la información y que la gente tenga confianza en que puede consultar la página del INE, puede consultar las redes sociales del INE y ahí va a encontrar estos desmentidos para que sepamos claramente cuándo es información falsa.

P- ¿Es cierto que no debemos llevar nuestra credencial?

R- RH: Falso. La credencial sí es necesaria, no se la vas a entregar al funcionario de casilla, la vas a colocar en la mesa.

P- ¿Si olvidaste o se te rompe el cubrebocas?

R- RH: Ahí te vamos a dar uno para que puedas votar, protegerte y proteger a los vecinos y a los funcionarios de casilla.

P- Se dijo en la campaña que Morena estaba dando instrucciones a sus representantes de casillas de cómo contar los votos. ¿Quién cuenta los votos, los representantes de los partidos políticos o los representantes del INE?

R- RH: Los únicos facultados por la ley para contar los votos son los funcionarios de casilla que el INE sorteó, que son ciudadanos que aceptaron participar, y capacitó para ello. Los representantes del partido no pueden intervenir en el escrutinio y cómputo de los votos. Y mucho menos pueden dictarles las reglas bajo las cuales registrar y clasificar los votos obtenidos por coaliciones o por partidos en la jornada electoral.

P- ¿Hay posibilidad de fraude?

R- RH: Son muchos candados los que tenemos, que hemos construido a lo largo de tres décadas, para tener elecciones antifraude. No es posible hacer fraude en las elecciones en México. 1.- Tenemos la credencial para votar y el listado nominal más confiable del mundo, verificado por los propios partidos políticos. 2.- Toda la documentación electoral tiene estrictas medidas de seguridad para evitar que sean falsificadas. 3.- Son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus propios vecinos. Las elecciones son ciudadanas, el INE solamente organiza todo lo que tiene que ver con poner el material, poner las mamparas, las urnas, pero son los ciudadanos, casilla a casilla, quienes reciben y cuentan los votos. Ésa es la mayor garantía de legalidad. Las elecciones son antifraude.

P- ¿Podemos llevar a nuestros hijos a votar?

R- RH: En términos generales yo te diría que no hay que ir acompañados a la casilla, pero entiendo que hay condiciones bajo las cuales se tenga que ir acompañado no porque se quiera, sino porque no tienes opción. En esos casos también nuestra norma dispone que quien te acompañe también tiene que portar cubrebocas.

POR NO DEJAR…

El INE acreditó que el sitio web http://voto-util.mx fue creado por un ciudadano sin intervención o relación partidista, y que es una herramienta para que el ciudadano conozca qué partido o alianza podría ganarle en la elección a Morena y sus aliados en el Congreso.