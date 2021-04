¿AMLO es la némesis de Madrazo?

El libro de Roberto Madrazo, México, la historia interminable. ¿Cómo liberarnos de una cultura política atrapada en el pasado?, es ágil, con un hilo conductor sumamente interesante: ni más ni menos que cómo ha venido cambiando el mundo por la tecnología y cómo es que México siempre cae en la trampa y no termina de avanzar.

LM: Primero que nada, déjame preguntarte, ¿por qué tú… escribiste un libro?

RM: Mira, esto me lo cuestioné, pero tras ver la destrucción del país y sus instituciones me dije: vale la pena. Sé que el Presidente se va a incomodar, que va a tener un enorme disgusto, pues somos adversarios desde 1988, pero sobre todo porque lo conozco.

LM: Déjame ser provocadora, ¿con qué cara puedes criticarlo si tú también te obsesionaste con el poder?

RM: Te confieso que sí me obsesioné, me obsesioné con la idea de ser presidente y cuando menos candidato, entonces llegó un momento en que no veía la realidad. Estas obsesiones como las que tiene hoy el presidente López Obrador son negativas para la vida institucional del país.

Roberto Madrazo-Andrés Manuel López Obrador Roberto Madrazo-Andrés Manuel López Obrador (Fotoarte Esmeralda Ordaz)

LM: Sostienes durante todo el libro que el Presidente nos quiere regresar al régimen de los 70…

RM: El problema es que el México en el mundo al que nos quiere regresar Andrés Manuel ya no existe. No había computadoras ni internet ni el mundo estaba globalizado.

LM: Dices –paradojas que tiene la vida– qué pensará el presidente Zedillo que lo dejó pasar y que hoy lo ve en Palacio Nacional cuando él quiso sacar a ese PRI que tanto odiaba en el gobierno y ahora regresó con AMLO y Morena.

RM: Aquel PRI que no reconoció el agotamiento del sistema político mexicano del 68, que no reconoce que el sistema, no da más en las elecciones pasadas. Ese PRI que Zedillo quería quitar, es el PRI que está gobernando y sí es paradójico y, como lo pongo en el libro, me muero de ganas de saber qué pensaría el presidente Ernesto Zedillo de lo que está pasando en el país. Yo no creo que él haya visualizado que López Obrador, convertido en Presidente, iba a querer regresar, hablando del futuro, pero regresando al pasado, caminando hacia el pasado y el pasado de Echeverría y de López Portillo, no a cualquier pasado.

LM: Aseguras que el Presidente traicionó a México, pero sobre todo se está traicionando a él.

RM: Sí, porque el Presidente fue sin duda un opositor muy inteligente, con una propuesta bien articulada, con un discurso que tenía empatía con el sufrimiento de la población, cosa que ya no vemos. Hoy es indolente, no tiene simpatía por el dolor de los demás. Habla de las cifras de los muertos por la pandemia como si estuviera contando canicas y no es así la vida. Él no es una persona que pueda construir algo porque no tiene visión de futuro. ¿Qué ha construido en 30 años? Nada. Es un agitador social en la Presidencia. Cuando tú vas a elegir a alguien en cualquier cargo de elección popular, estás buscando que solucione problemas, no que los genere, y lo que está haciendo AMLO no es sólo generar problemas, él ya es el problema.

LM: ¿Cómo recibió al país y cómo está hoy?

RM: El país no estaba quebrado, como él dice. Sí teníamos muchos problemas, había anhelos postergados y muchas otras cosas que no se habían solucionado, pero el país tenía viabilidad, teníamos una democracia perfectible, pero en marcha; teníamos instituciones que funcionaban y que había que corregir y limpiar de fenómenos de corrupción, pero marchaba. Y lo que él ha hecho es destruir todo.

LM: El Presidente dice: “No he endeudado al país”, pero tú tienes otra óptica.

RM: Nos prometió una vida mejor. Qué importa ahora si mejor, con la vida a secas hubiera sido suficiente. Pero ni eso y no sólo por el Covid, sino por acabar con el Seguro Popular, que atendía a 50 millones de mexicanos, o por no comprar medicinas o no tener vacunas. Se robó, además, los fondos de los fideicomisos, como los 33 mil millones de las enfermedades catastróficas como el sida, el cáncer, la hipertensión y se lleva ese dinero para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y para el Aeropuerto de Santa Lucía, se lleva esos derechos de los mexicanos a tener una salud. Cuando a un ciudadano le quitan sus derechos se vuelve siervo; sí, siervo del señor en el poder.

LM: Recalcas una y otra vez que es necesario luchar por la República, la democracia y el Estado de derecho…

RM: Entre todos debemos construir la defensa del Estado de derecho para que ya no lo siga destruyendo, de una democracia sin simulación como él quiere hacer ahora con el INE, poner su INE para simular la democracia. O como puso el Tribunal Electoral para simular la democracia. Está pasando por encima del Poder Legislativo cuando le dice “oigan, no me le cambien ni una coma a mis iniciativas”, o cuando les dice a los jueces “traidores a México”, por conceder amparos. (aún no pasaba el albazo de Zaldívar).

LM: ¿Cómo ves la elección?

RM: Los indecisos van entre el 27 y 32%, que para una elección dentro de cinco semanas es muchísimo, quiere decir que no hay en realidad nada para nadie en muchos lugares.

LM: ¿Será una elección de ideas o contrastes?

RM: De contrastes. Hay que contrastar con los hechos, hay que contrastar también con las ideas, porque él no tiene ideas, él tiene ocurrencias, él improvisa, él no está preparado para ser Presidente de México, es un hombre totalmente inculto, sin preparación, de frases hechas, no tiene solidez.

LM: Pero llegó a ser Presidente.

RM: Sí... y cómo nos está yendo. Yo tengo amigos que votaron por él convencidos, que nunca me creyeron que iba a gobernar con excesos ideológicos, nunca, y hoy se dan de topes y dicen: “No sabes cómo me arrepiento”.

LM: ¿Lo dices porque él sí pudo y tú no? ¿Por ardido?

RM: Obvio no, la realidad ahí está. Aunque él sea Presidente y yo no haya podido serlo, yo me reinventé en el 2007, no me quedé en mi derrota, aprendí muchísimo de mi derrota, yo soy de los que piensa que de tus fracasos aprendes muchísimo.

LM: Latinus.

RM: En Latinus nunca me invitaron a participar, ni mi yerno Alexis ni mi hijo Federico Madrazo, pero soy testigo de cómo nace Latinus, porque en las reuniones de familia se platicaba. Son un grupo de muchachos empresarios, jóvenes, conozco a casi todos ellos, que tenían el interés de hacer algo en Estados Unidos, para llevarles a los mexicanos las noticias de sus pueblos, estados o municipios, en eso estaban cuando se viene la pandemia y se volvió incosteable económicamente hacerlo allá, luego encontró un camino que no se diseñó de origen, pero que ha dado un buen resultado.

LM: Dime una frase con cual debemos de cerrar.

RM: Debate, reflexión, análisis que permitan tomar una decisión correcta.

