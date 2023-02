Posibilidad de una tercera intifada

La violencia de los palestinos contra Israel se ha incrementado notablemente desde el inicio de 2023. Tanto en Israel como en el exterior existe el temor de que pueda desembocar en una intifada (rebelión) organizada contra la población de Israel.

Existen evidencias del escalamiento de los actos violentos de terroristas palestinos: terroristas mataron a siete personas cerca de la sinagoga de Neveh Yazacov hace dos semanas; esta semana cinco miembros de una célula de terroristas de Hamas, asentado en la Franja de Gaza, fueron eliminados en una redada de la Fuerza de Defensa de Israel (FDI), la célula estaba planeando un ataque a gran escala.

Las fuerzas de seguridad de Israel están en alerta permanente para perseguir a objetivos terroristas en Judea y Samaria (Cisjordania), incluso dentro de las ciudades y campos de refugiados palestinos.

Se considera que en contraste con las anteriores intifadas de 1987 y 1993, una tercera intifada se vería alentada no solo por belicosos contingentes palestinos. También por miembros del actual gabinete “que pretenden distraer la atención de la ciudadanía israelí”, que no se limitan a adoptar agresivas actitudes y francas acciones adversas a la presencia de árabes musulmanes en la franja occidental del Jordán, incluyendo en particular el este de Jerusalén.

Se considera que un eventual choque armado entre israelíes y musulmanes conduciría “a olvidar, al menos por un momento, torcidas maniobras gubernamentales que en estos días pretende la destructiva politización de la Corte Suprema y la postergación indefinida de algunos juicios que abruman a importantes figuras políticas”.