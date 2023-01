Rechazo de la diáspora a los fundamentalistas de la nueva coalición del gobierno

La llegada al gobierno israelí de sectores autoritarios y violentos que promueven el reemplazo de la democracia por el de una teocracia ya ha generado rechazos en diversos sectores de la comunidad judía en el mundo.

Al finalizar las últimas elecciones en Israel Netanyahu volvió a ganar con apoyo de la derecha ultrareligiosa que se autodenomina “Sionismo Religioso”, que obtuvo más del 10.0% de los votos y se convirtió en una fuerza política clave para formar gobierno. Diferentes sectores han expresado su postura rechazándolos. Sus plataformas y acciones pasadas indican que restringirían la autoridad de la Corte Suprema de Israel e inhibirían los derechos de los árabes israelíes, los palestinos, los miembros de la Comunidad LBGTQ+ y grandes segmentos de judíos que no son ortodoxos. Incluir en el gobierno a Ben Gvir y Smotrich en el gobierno probablemente pondrá en peligro la democracia de Israel.

El American Jewis Committee (AJC) expresó el 2 de noviembre pasado que para muchos judíos en EUA, Israel y todo el mundo que las declaraciones de algunos miembros de la Coalición gobernante plantean serias preocupaciones sobre los temas que priorizamos; inclusión y mayores oportunidades para la paz y la normalización.

En Gran Bretaña, el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión de Estudiantes Judíos emitió una declaración que quizá sea de las más combativas contra el nuevo gobierno. Estamos orgullosos de apoyarnos en los hombros de generaciones anteriores de estudiantes judíos que lucharon contra el racismo y el fascismo por un futuro más justo. Inspirándonos en esa tradición, nos sentimos obligados a denunciar abiertamente la inclusión de ministros de extrema derecha en el nuevo gobierno de Israel. Los nuevos ministros del gabinete, como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, no representan los valores judíos que apreciamos. Condenamos inequívocamente su racismo antiárabe y antipalestino y su homofobia, y estamos alarmados por el aumento del extremismo y la violencia que precedió a este resultado.

“No podemos apoyar un gobierno donde estos individuos en posiciones de poder. Si nosotros como comunidad llamamos a la extrema derecha en Gran Bretaña y en otros lugares, no debemos hacer la vista gorda ante la extrema derecha de Israel”.

El posicionamiento de la comunidad judía británica no es nuevo. De hecho, Smotrich intentó realizar actividades políticas en suelo británico, a lo cual el Board of Deputies of British Jews (la organización más representativa de la Comunidad Judía Británica) le envió un tweet, donde afirmó: rechazamos las opiniones abominables y la ideología de odio de Bezalel Smotrich y hacemos un llamado a todos los miembros de la comunidad británica para que le muestren la puerta. Regresa al avión, Bezalel.

Otro país donde sectores de la Comunidad Judía se han expresado fuertemente ha sido Sudáfrica. La Jewish Democratic Initiative sacó una declaración el 8 de noviembre en un tono similar a los expresados por la Comunidad Judía Británica. “El Estado de Israel será gobernado por ultranacionalistas, racistas, homofóbicos, fundamentalistas religiosos con poca simpatía o verdadera antipatía hacia las minorías y aquellos que no observan su versión del judaísmo”, además, recuerdan que las ideas de ultraderecha van en contra de la Declaración de Independencia de Israel, en la cual figura expresamente que el “Estado de Israel” se basará en la libertad, la justicia y la paz tal como la concibieron los profetas de Israel, garantizará la plena igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes sin distinción de religión, raza o sexo”.