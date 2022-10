Más allá de la loca política de Israel, su economía prospera

Los perennes titulares de Israel oscurecen una realidad mayor, que es que la nación del Medio Oriente, de nueve millones de habitantes, es un gigante económico.

Cuando incluso las economías más avanzadas se doblegan ante las tasas de inflación más altas de este siglo, un crecimiento anémico y la depreciación de las monedas, parecería que Israel es irremediablemente disfuncional con votantes que se preparan para elegir su quinto gobierno en menos de cuatro años. No pasa un día sin informes de enfrentamientos en Judea y Samaria, el peligro recurrente de los misiles de Hamás disparados desde Gaza y el peligro de un enfrentamiento nuclear con Irán.

Israel tiene el crecimiento más rápido y una de las tasas más bajas de inflación y desempleo. Además de eso, el shekel es la moneda de mejor rendimiento del mundo entre las 31 que se negocian activamente y la única que se fortaleció frente al dólar en la última década.

A diferencia de cualquiera de las 34 economías desarrolladas, Israel está a punto de lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5.2% en 2022, 3.5% en 2023 y 3.5% en 2024, según más de una docena de pronósticos compilados por Bloomberg. Con un desempleo del 3.5% y una inflación del 4.3% (alrededor de la mitad de la tasa anualizada de EUA y la Unión Europea), Israel está demostrando ser el punto de referencia no solo para la estabilidad, sino también para la innovación.

Si algo cambió durante los últimos 10 años, es que el Israel corporativo se volvió diverso. Ninguna de las 630 empresas domiciliadas en Israel representa más del 10% del valor del mercado. La tecnología se ha convertido en la industria número 1, incluidas 107 empresas que representan casi el 25% del mercado.

Desde recambios de automóviles hasta soluciones de equipos médicos, alimentos, agua y cambio climático, la tecnología hecha en Israel está transformando las industrias más grandes del mundo. Este centro de innovación incluye a Mobileye Global Inc., el creador de sistemas de asistencia al conductor basados en la visión para 50 fabricantes de automóviles, o el 70% del mercado global. Mobileye presentó recientemente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EUA una oferta pública inicial que valora la unidad de Intel Inc. en hasta $30 mil millones. Además, está Nanox Imaging Ltd., que brinda servicios a gobiernos, hospitales y clínicas con análisis de imágenes basados en la nube, diagnóstico en línea y servicios de facturación, mientras desarrolla un dispositivo de imágenes médicas en 3D; Innoviz Technologies Ltd., el fabricante de sensores de rango de detección de luz (Lidar) y software de percepción para conducción autónoma; y Redefine Meat Ltd., el fabricante de alimentos sin animales que utiliza impresión 3D patentada y modelado digital de carne para replicar la apariencia, la textura y el sabor de la carne de músculo entero.

La característica de las personas detrás de estas empresas es que no tienen miedo al fracaso porque están diseñando soluciones para problemas que no han sido definidos. Cuando Amnon Shashua, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundó Mobileye en 1999, ya estaba pensando en los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que inicialmente fueron recibidos con escepticismo. “La industria nos ignoró”, dijo en una entrevista en septiembre en la sede de la empresa en Jerusalén. “Lo desarrollamos y ganamos en el mercado de valores”.

Mobileye, que fue adquirida por Intel en 2017 después de una oferta pública inicial tres años antes, superó a los 75 miembros del índice de vehículos autónomos y eléctricos de Solactive, con un aumento del 43% en los ingresos en 2021 y un aumento de las ventas del 30% en 2022 (proyectado 23% el próximo año), lo que la convierte en la número 1 en crecimiento entre las unidades de Intel, según estimaciones de 13 analistas recopiladas por Bloomberg. Las previsiones se ven reforzadas por la creciente cuota de mercado de Mobileye y sus aplicaciones únicas.

La mitad de todos los automóviles nuevos el año pasado, o 40 millones de vehículos, estaban equipados con ADAS, y Mobileye suministró 28 millones, o el 70%, dijo Shashua. La compañía ha podido expandir su participación de mercado en parte porque Mobileye “es la única compañía que construyó un mapa mundial completo de alta definición que llamamos REM, o Road Experience Management”, lo que permite el despliegue de vehículos autónomos en nuevas ubicaciones casi instantáneamente, dijo.

Nanox también se vio afectado por las dudas sobre un negocio concebido para atender a dos tercios de la población mundial, desde África hasta América del Sur y hogares de ancianos en los EUA, sin acceso directo a imágenes médicas. Desde su salida a bolsa de 2020, las acciones perdieron más del 50% de su valor. Pero desde mediados de marzo, Nanox está superando a sus pares globales al ganar un 32%. Las previsiones de los analistas recopiladas por Bloomberg predicen un rendimiento total (ingresos más apreciación) del 219% durante los próximos 12 meses, superior al de cualquiera de las 10 mayores empresas de imágenes médicas.

“Estamos tratando de hacer que el mundo pase de la medicina predictiva a la medicina preventiva”, dijo Erez Meltzer, de 65 años, quien se convirtió en director ejecutivo de Nanox en enero. “No puedes estar allí a menos que no tengas miedo de tu propio fracaso”, dijo.

Innoviz, el fabricante de piezas de recambio para automóviles con sede al este de Tel Aviv y que cotizó en el mercado de valores Nasdaq el año pasado, reportó aumentos de ingresos del 144% en el primer trimestre y del 78% en el segundo, eclipsando las ganancias registradas por los 48 miembros del índice mundial de piezas de recambio de Bloomberg Intelligence. El ingrediente no tan secreto de la compañía es la tecnología Lidar, que brinda una navegación confiable en entornos cambiantes. Japan Post dijo en julio que digitalizará carreteras utilizando Innoviz Lidar para mapas digitales. Un mes después, Volkswagen AG encargó $4 mil millones de Lidar a Innoviz, y los analistas de Goldman Sachs Group Inc, Cantor Fitzgerald LP y Berenberg predicen que los ingresos de Innoviz aumentarán un 288% en 2023 en promedio y un 374% en 2024.

“Cualquier cosa que sea robótica necesitará un Lidar”, dijo Oren Buskila, director de investigación y desarrollo y cofundador de Innoviz, en una entrevista en julio. “Elegimos el mercado de automóviles porque aquí es donde veremos el mayor crecimiento de Lidars”, dijo En 10 años, la mayoría de los autos nuevos tendrán Lidar, agregó Buskila. “La industria automotriz puede cambiar a medida que cambiamos a autos autónomos reales, no solo los que se rompen de forma autónoma, sino que pueden asumir la responsabilidad de conducir del conductor y dejarlo dormir, trabajar en su computadora portátil o leer un libro o lo que sea”.