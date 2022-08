Mayores tasas de interés

Por decisión unánime la FED aumentó 75 puntos base su tasa de referencia la semana pasada ubicándose en un rango entre 2.25% y 2.50%. La Reserva Federal continúa con su ciclo restrictivo con el objetivo de frenar los altos niveles inflacionarios de EUA. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que en los últimos meses el mercado laboral se ha mostrado fuerte y la tasa de desempleo en niveles bajos. Sin embargo, reconoció que tanto el gasto como la producción se han desacelerado por distintos factores, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania. Asimismo, la inflación se mantiene elevada reflejándose en la demanda y la oferta en general, destacando los pecios de la comida y los energéticos. A pesar de ello, el presidente no considera que EUA entre en recesión, aunque puntualizó que el Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC por sus siglas en inglés, estará atento en los indicadores a futuro y que es posible que exista otra decisión de la misma magnitud o mayor (100 PB) para la junta de septiembre.

Grano Ucraniano para Líbano

Después de cinco meses de la invasión rusa a Ucrania sale el primer barco de grano ucraniano para Líbano, que vive una crisis económica sin precedentes Naciones Unidas aprovechó la noticia y dijo en un comunicado que su secretario general, Antonio Guterres, confiaba en que fuera el primero de muchos barcos comerciales que llevarán granos ucranianos al extranjero y “lleven alivio y una estabilidad muy necesitada a la seguridad alimentaria global”, “especialmente en los contextos humanitarios más frágiles”.

Empresas israelíes buscan combatir crisis alimentaria mundial

Tras más de cinco meses de guerra entre Rusia y Ucrania el mundo se enfrenta a lo que podría convertirse rápidamente en una crisis alimentaria mundial a gran escala, centrada en el suministro y el costo del trigo, publicó The Jerusalem Post.

Casi un tercio del trigo y la cebada del mundo se exportan desde Rusia y Ucrania, según Naciones Unidas. Rusia acordó garantizar el movimiento seguro del grano ucraniano a los mercados principales en este mes, pero luego atacó al puerto ucraniano de Odesa, deteniendo temporalmente las exportaciones.

En Israel, el primer ministro Yair Lapid y la Ministra de Economía e Industria, Orna Barbivay, dialogan sobre el aumento de los precios de una barra blanca de plan básica y evalúan propuestas para frenarlo. En este contexto, una empresa israelí de tecnología agrícola y biológica señala que ha logrado un avance científico que puede ayudar a reducir los precios del pan.

De acuerdo a la empresa Lavie Bio usando bacterias de microbioma, el rendimiento de los cultivos de trigo se puede cuadruplicar. La solución ya se está implementando en EUA. Lavie Bio es solo una de las muchas empresas israelíes de tecnología alimentaria que tiene como objetivo afectar positivamente a la industria alimentaria y mejorar la producción y, en última instancia, la salud de las personas de manera sostenible y rentable.

Lavie Bio es una subsidiaria de Evogene LTD, una empresa de biología computacional enfocada a la colaboración entre tecnologías innovadoras y agricultura. Su último producto se basa en la población microbiana natural que vive cerca de la planta. Los microbios con “unidades funcionales” dentro de una planta. Descubrir los microbios correctos y aumentar su cantidad puede mejorar el rendimiento de los cultivos y proteger las plantas de los insectos. Más trigo, cultivado en menos espacios y requiriendo menos recursos, significa precios más bajos. También se traduce en alimentos más saludables; los microbios no ingresan a los cultivos ni los influyen de ninguna manera, a diferencia de los desagradables pesticidas, que según diversas investigaciones pueden tener efectos negativos a largo plazo en el cuerpo de las personas, desde cánceres y trastornos neurológicos hasta efectos de nacimiento. No obstante, todavía hay mucho que aprender sobre los microbios y como se pueden usar en beneficio de los seres humanos.

Otro reto alimentario es la leche materna. Según Rachelle Newman, vicepresidenta de Marketing y Asuntos Corporativos de la empresa emergente de tecnología alimentaria Wilk, no hay suficiente leche en el mundo para alimentar a los bebes en general y las alternativas existentes no se acercan lo suficiente a los beneficios de la leche materna.

En el caso de los lácteos, según Our World in Data, la producción de leche de vaca en comparación con las alternativas basadas en plantas provocan tres veces más emisiones de gases efecto invernadero y utiliza 10 veces más tierra.

Wilk está desarrollando ingredientes lácteos que podrían incluirse en fórmulas infantiles y sus productos lácteos. Toma tejido real de mujeres y vacas y aísla sus células secretoras de leche. Luego, cultiva las células, y usando un birreactor y “nuestra salsa secreta”, puede producir ingredientes lácteos reales.

No se busca un sustituto de la leche materna, ya que no hay nada que realmente pueda compararse con los beneficios de la leche materna. Muchas veces las mamás no pueden amamantar por diversas razones. Y en el caso de los bebes prematuros, los que no pueden tomar leche materna tienen un 50.0% menos de posibilidades de sobrevivir.

La fórmula infantil tiene ingredientes de origen bovino o vegetal. Imaginen si pudiéramos tener una fórmula infantil con ingredientes reales de leche humana. Podría ser un cambio de juego trascendente. En laboratorios Wilk está funcionando y lanzará su primer producto piloto en 2024. Wilk ya recibió una patente de su tecnología en EUA.