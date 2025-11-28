¿Y Bucareli?

Si algo demostró la fortaleza del viejo régimen y de facto se constituyó como una vicepresidencia, fue la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Diversos titulares gozaron del aura de la sucesión. Las excepciones de Adolfo López Mateos o de José Lopez Portillo que brincaron al Palacio Nacional desde la Secretaría del Trabajo y Hacienda, no hicieron perder fuerza al equivalente de un Ministerio del Interior. En el paso a la “nueva” disputa por la nación, la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto que detonó tres presidencias: De la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (que inició en esa cartera), no debilitó a SEGOB sino que profundizó su responsabilidad ante la apertura de las compuertas para el pluralismo político que marcó la reforma política de 1977 encabezada por Jesús Reyes Heroles.

La reforma al artículo 82 constitucional que exigía que sólo mexicanos con padres nacidos en México podrían ser mandatarios, liberó una loza para algunos, pero sin querer dio un mensaje contundente: el mejor titular de SEGOB es el que no tiene aspiraciones presidenciales. Reyes Heroles al tener ese candado supo que su papel era el de un transformador del régimen y profundizó en la larga vía de la democratización del sistema.

Hoy, ante tres alternancias presidenciales y las demandas de una sociedad plural, volver a tener un titular de tiempo completo, sin aspiraciones presidenciales, es vital por más que el actual Secretario sea cuasi hermano del Presidente de la República.

Es válido que se tengan aspiraciones presidenciales, pero no a costa de la función de gobierno. El candado constitucional de seis meses de renuncia antes de la elección, ayuda, pero ante sucesiones adelantadas está agotado. Un secretario de Gobernación, que se supone es cabeza del diálogo político con todas las representaciones políticas y sociales de una sociedad como la mexicana, tiene una camisa de fuerza para llevar una gobernabilidad democrática porque sus intereses personales y aspiracionales trastocan con los de su misión que es crear puentes de entendimiento, anticiparse a las crisis, tener capacidad de prevención y de articular esfuerzos con otras áreas del Estado, la sociedad y los otros dos órdenes de gobierno. El final de la Comisión Federal Electoral, que la hizo juez y parte de los procesos electorales, fue un triunfo democrático de todas las fuerzas políticas, incluyendo al viejo partido hegemónico y las diversas muestras de izquierda. Lo que fue un avance para la democracia como bien de todos, hoy pretende una reedición de una época superada alentada por el actual secretario.

En otro orden, la SEGOB está sin dientes y sin capacidad de resguardar el poder civil ante la militarización de la seguridad. La desaparición del CISEN, que fue el primero organismo de Inteligencia civil que sustituyó al oprobio de la Dirección Federal de Seguridad, parece que no ha dado los frutos para una Inteligencia que identifique los retos para que el Estado tenga legítima autoridad y gobierne, es decir, que el Estado sea Estado, no polícia política del régimen en turno.

Hoy la diatriba, el enfrentamiento verbal innecesario, el revanchismo desde el poder de todo lo que no sea 4T y el propio actuar de su titular, son realidades que la hacen ver más que como puente como un acorazado militante. El secretario podrá irse, pero el deber político exigirá repensar la arquitectura de SEGOB y su vínculo con la seguridad nacional y su reinvención para hacer política, de lo contrario la realidad será contundente en señalar quién es la verdadera “caricatura”.