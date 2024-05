Días de calor

Pues ya se acerca el final de las campañas y arrecia “la calor”. Estamos a unos cuantos días de que esto termine. El próximo 29 de mayo será el último día de campañas, así que es cosa de doce días. ¿Qué pasará en ese lapso? Muchas cosas, mucho ruido. Serán días de desesperación para algunos, de cuidarse para otros, de ataques de último momento, de retos y mentadas. Veamos qué pasó esta semana.

La batalla por la capital. Nos amanecimos el lunes con que, de nuevo, había ganado en la CDMX el debate Santiago Taboada. La derrota de Clara Brugada ha sido como ver una serie en capítulos y estamos por ver el último en el que pierde la joya de la corona que tanto quería la familia. En estos días hemos visto que Morena trata de rescatar a la candidata perdida. Desde las cloacas pestilentes del Partido Verde salió a defenderla ni más ni menos que el némesis de doña Clara: el señor Omar García Harfuch, para apoyar a la odiada candidata que lo sacó a él de la contienda. Las herramientas promocionales con figuras como Sheinbaum o el robocop de moda se están multiplicando para tratar de evitar el hundimiento. Será difícil. La imagen de corrupta, de transa y de inepta que se le ha quedado de los debates será difícil que se la quite en diez días. Además, carga con el fardo de los gobiernos anteriores. Y no sólo eso, enfrenta a Santiago Taboada, que ha resultado ser un estupendo candidato como hace tiempo el panismo no mostraba: inteligente, con experiencia de gobierno, con reflejos y soltura, Taboada ha sabido avanzar en tierra enemiga.

Declínamesta. En México ya es tradición, cada seis años, que un grupo de la comentocracia, acompañados de algún grupo de aficionados a la política electoral y de la mano de algún candidato, soliciten la declinación de todo candidato en favor del suyo, claro. Este tema de las declinaciones, si los partidos quisieran, se soluciona legislando la segunda vuelta, pero prefieren el grito que la norma. En esta ocasión, la solicitud ha llegado apoyada y pronunciada de manera pública por el presidente del PRI: el señor Alito. Después de insultar al candidato Máynez, le dice que tenga amor por su patria y que decline a favor de Xóchitl. La campaña de Xóchitl saca un spot mofándose de Máynez y sus votantes para que mejor voten por ella. En las redes los tuiteros de la alianza no bajan de esquirol y vendido a Máynez y su movimiento. Pero Xóchitl dice que tiene grandes coincidencias con los planteamientos programáticos de MC. Máynez, encantado con tan repentina publicidad gratuita, desprecia la propuesta merenguera de don Alito, que responde al candidato naranja “que si le hacen falta huevos” él le presta. Como puede apreciar la lectora, el lector y el lectore, el ambiente para una declinación no se ve muy favorable que digamos a diez días de las elecciones.

El zocalazo. La autodenominada Marea Rosa amenaza con llenar el Zócalo capitalino nuevamente. Ya lo ha hecho en meses pasados y, seguramente, lo logrará también en esta ocasión. Ha sido un gran logro, pues se trató de arrebatarle el patrimonio de llenar esa plaza a López Obrador. No es poca cosa. Ahora, ya decantados abiertamente por las candidaturas de Xóchitl y de Taboada, el Zócalo pintado de rosa tendrá una expresión claramente electoral, lo que me parece magnifico, pues es la manera de trascender las marchas. Xóchitl pidió al Presidente dejarse de niñerías y no quitar la bandera de la plaza porque es de todos, la bandera y la plaza. El Presidente, que no va a conceder nada a sus adversarios, ha dicho que la bandera se queda y silencia así la discusión.

Esto fue lo de la semana. Pero continuarán los días de calor y solamente la lluvia de votos lo apaciguará.