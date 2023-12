Media naranja

A medio exprimir se quedó la naranja. A fuerza de sacarle el jugo se quedó seca. Debió ser bonito mientras duró, pero así es la política: quien apuesta mucho, gana mucho o pierde mucho, y Movimiento Ciudadano apostó mucho (debo decir que uno de mis hijos es parte del cuadro directivo de ese partido). Ya se veían en la competencia por desbancar al PRIAN del segundo lugar como fuerza política nacional, desplazando a la abanderada de una campaña desangelada y extraviada en su propio desorden. Tenían caras nuevas y enemigo debilitado. Sonaba bien.

Se sabe. En política no hay enemigo pequeño. Hay lugares en los que se llevan fuerte, hay alturas a las que nada más se llega por caminos sinuosos. MC está en eso y tendrá que caminar de nuevo algunos senderos e intentar otros nuevos. La crisis de MC acabó mal para ese partido, pero deja lecciones sobre distintos actores de nuestra vida nacional.

Todo indica que Dante Delgado debe revisar con lupa lo sucedido. El batidillo con que sus dichos anunciaron su selección de candidato a la Presidencia concluyó en un caos legal y con una imagen devaluada. En MC deberán ponderar que una comunicación potente es un elemento necesario, pero no suficiente para la tarea política que tienen enfrente; que no basta tener tamaños para destacar en un circo lleno de enanos; que, en ocasiones, el reto está precisamente en no convertirse en enano y que, a veces, el problema no es el mensaje, sino el mensajero. Y bueno, nunca olvidar que, como dice el escritor holandés Harry Mulisch: “La política es un oficio en que las cuentas se ajustan hasta el último centavo y en el que tu enemigo mortal en potencia siempre está sentado en la primera fila de tu auditorio”. La soberbia nunca es buena consejera.

En el Frente opositor están de plácemes. La competencia que temían se ha desinflado. Ya pueden disfrutar de su segundo lugar sin problema alguno, lo cual los tenía preocupados. La candidata del Frente lo dejó en claro en un tuit publicado también en el periódico Reforma. Con una marcada debilidad por hacer de su actividad política alguna vulgaridad o un chistorete, Xóchitl puso un tuit en el que decía: “¿Ya recuperamos el segundo lugar que supuestamente nos habían quitado los de la nueva política?”. Como se ve, no solamente la cuenta de Fox es la única con dislates y tonterías. Hace una semana, Xóchitl felicitó a Milei en su cuenta y se desdijo al día siguiente; ahora se mofa, no de los derrotados, sino de los suspendidos en la contienda. En vez de tender un puente, pone de su lado dinamita, tacha a Samuel de golpeador y señala que “la juventud tiene sus costos”. Festeja no que subió en encuestas o algo por el estilo, sino que el otro ya no está. Ella, que llama a la unidad opositora, de manera gratuita se puso en contra a un partido político. No hay enemigo pequeño es un dicho que no pasa por el criterio de la candidata. Ahora sí verá lo que es tenerlos en contra. Qué necesidad. Podrá pensar lo que quiera de Samuel, pero más bien debería pensar por qué los posibles votantes de Samuel –que sí le hacen falta– no estaban con ella. En fin, que mientras Claudia nombra un equipo técnico y recoge lastimados de otros lados, Xóchitl realiza el estrambótico nombramiento de tener un responsable “¡para Europa!”, y opta por burlarse de quien ya no es ni tercer lugar.

Habrá que ver los pasos que sigue MC: si continúa con su invitación a la alegría o si esa naranja ya se agrió y va por la venganza. Por lo pronto, en efecto, la competencia queda entre dos mujeres netamente urbanas, chilangas, sesentonas, que representan una al gobierno y otra al PRI y al PAN.