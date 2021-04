Los misterios del ‘regreso a la jaula’

Con el título de “Regreso a la jaula” y el categórico subtítulo de “El fracaso de López Obrador”, recientemente vio la luz una interesante colección de textos de la autoría del antropólogo y sociólogo Roger Bartra, antiguo militante comunista y hoy declarado socialdemócrata. Versa el libro sobre los acontecimientos relacionados con la llegada al poder del actual ejecutivo y sucesos conexos.





A pesar de tratarse de una obra relativamente corta, apenas de 192 páginas, por la agudeza de las observaciones del autor, la profundidad de sus reflexiones, la solidez de los argumentos que expone y la perspicacia con que analiza acontecimientos políticos clave del periodo sujeto a estudio, su libro habrá de considerarse como un referente similar, quizá, a la obra clásica de Daniel Cosío Villegas respecto al periodo presidencial 1970-1976, “El estilo personal de gobernar”.





El libro comprende tres partes: 1. El misterio de las elecciones de 2018, 2. Los primeros retrocesos y 3. El fracaso. Las últimas dos, retrocesos y fracaso atribuidos obviamente al gobierno de López Obrador. Quizá por demasiado conocidas las dos partes mencionadas al final, resulta por ende de especial interés el objeto de la primera sección, hasta por su propia denominación que califica de “misteriosa” a la más reciente elección presidencial. Bartra lo plantea así: “La coyuntura electoral de 2018 encerraba un misterio” (p. 41), y en otro pasaje: “El misterio que rodea el triunfo de López Obrador era en 2018 y sigue siendo hoy difícil de comprender” (p. 45).





El misterio de esos comicios lo aborda el autor en diez textos, de los cuales nueve corresponden a artículos periodísticos escritos y publicados con anterioridad a la jornada electoral de 2018, con una singular particularidad: los textos se transcriben como originalmente fueron publicados sin agregar ni quitar cosa alguna, pero con una breve explicación previa para ofrecer al lector el contexto del aspecto abordado, y otra nota final en la que varias veces el autor reconoce haberse equivocado y las circunstancias que a posteriori considera le hicieron incurrir en error.





Interesante pues esta primera sección del libro, no sólo porque lo “misterioso” siempre resulta atractivo sino por la curiosidad que despierta en el lector conocer lo que el autor expondrá para tratar de desentrañar lo oculto.





Con el propósito de tratar de explicar “el misterio”, Bartra formula la siguiente pregunta: ¿por qué ganó López Obrador la elección presidencial de 2018? Ofrece al efecto diversas consideraciones e intentos de explicación, en las siguientes direcciones y líneas:





1. ¿Fue acaso por la personalidad, liderazgo y carisma de AMLO? Opina al respecto que aunque “hay en él una habilidad ladina y taimada para desempeñarse, pero no creo –escribe Bartra— que ello explique su triunfo… la explicación no radica en su personalidad, sino en las circunstancias que rodearon las elecciones de 2018…” (p. 23)





2. ¿Como qué circunstancias? Entre otras un cierto desencanto que empezó a dejarse sentir en amplios sectores de ciudadanos con respecto a la democracia y de los resultados que de ésta se esperaba. Desencanto que desembocó en alarmante tedio, lo cual, lógicamente, “comenzó a parecerles aburrido a muchos” (p. 49). Al respecto expone el autor que numerosos ciudadanos “no han comprendido que la democracia no es un mecanismo de superación inmediata de la pobreza, el atraso y la corrupción” (p. 26)





En otro pasaje expone: “Creo que no comprendí bien la enorme fuerza que estaba adquiriendo el desencanto. Me parecía –sigue diciendo Bartra-- que… no llegaría a invadir masivamente a la ciudadanía” (p. 28). Se equivocó.





3. Y por último –es mi impresión personal--, me parece que el autor atribuye la victoria de AMLO principalmente al apoyo que en diferentes modalidades recibió del priismo. Lo dice en diversas formas y tonos. A lo largo del libro cuento que son diecisiete las veces que eso afirma. Van algunos ejemplos:





Dice que apenas como un atisbo alcanzó a percibir “la inclinación (pro AMLO) de los sectores priistas y priizados sería determinante en el resultado electoral” (p. 28).





En otro pasaje afirma: “el gobierno priista fue abriendo las puertas para el triunfo de López Obrador. Todavía hoy desconocemos los detalles que fueron decidiendo a varios sectores del gobierno y del PRI a canalizar apoyo a Morena, con tal de evitar la llegada del candidato del Frente (R. Anaya) a la presidencia” (p.32).





Uno más: “me llenaba de pesimismo ver que el gobierno priista, junto con sus tentáculos, había auspiciado el triunfo de López Obrador. Fue un acto de enorme corrupción política” (p. 60).





Un último: “El PRI es el gran responsable de haber facilitado la llegada de López Obrador a la presidencia. Es una culpa casi tan grande como la que pesa sobre este partido por la corrupción que ha auspiciado durante tantos años” (p. 190).





Para hacer posible lo anterior, Bartra expone que se conjugaron tres componentes básicos y se tomaron también tres importantes decisiones “típicamente derechistas” (p. 19); asimismo gracias a tres elementos adicionales que luego se pusieron en juego y a dos “ausencias notables” (p.184). ¿En qué consistieron? Vale la pena leer el libro.