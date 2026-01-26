Después de Davos

De las 56 ediciones del Foro Económico Mundial, pocas han resultado tan interesantes como la de este año, en donde se esbozaron las posibles alternativas que enfrenta la sociedad y los mercados ante la destrucción del actual régimen internacional que inició Trump durante su primer periodo de gobierno y que pretende concluir antes de que termine su mandato. Luego de la publicación en noviembre de la Estrategia Nacional de Seguridad, del manejo de los conflictos en Gaza y Ucrania y de la extracción de Maduro, tenemos un claro mensaje de que Estados Unidos ha decido replantear su hegemonía sobre el hemisferio occidental, luego de más de 30 años de no tenerle entre sus prioridades, lo que permitió en buena parte la penetración de China, quien se ha convertido en el principal socio comercial de Sudamérica, el segundo para el resto del hemisferio -incluyendo a México y Canadá- y tercero para Estados Unidos.

Mientras que una de las tácticas más socorridas por Trump para tratar con otros países ha sido la de “divide y vencerás”, Carney propuso en su discurso del martes la cooperación y el trabajo coordinado entre los países para enfrentar los embates de las super potencias. Este es un mensaje que resonó en particular entre los líderes de la Unión Europea, a quien el presidente estadounidense ha criticado fuertemente durante los últimos tres meses e incluso ha interferido en varios procesos electorales europeos. Pero también este fue un mensaje para el gobierno mexicano de cara a la renegociación del TMEC, luego de la manera como se concluyó la negociación del tratado en septiembre del 2018 y de que Sheinbaum no ha tenido hasta la fecha un pronunciamiento claro en favor de una negociación trilateral y evitar una bilateral.

El discurso del primer ministro canadiense toma varias ideas que expresó inicialmente en un mensaje que dio en octubre, donde dijo por primera vez que la relación con Estados Unidos que prevaleció desde el final de la segunda guerra mundial no volvería a ser la misma, por lo que era indispensable buscar otros horizontes, abrir nuevos mercados y generar alianzas con países que compartan los mismos valores que Canadá. Incluso desde poco antes, como cuando visitó a Sheinbaum en Palacio Nacional, ya traía esta idea en la cabeza para así establecer los países con los que buscaría estrechar las relaciones comerciales e incluso negociar nuevos acuerdos que compensen las restricciones generadas por los aranceles de Trump.

Carney dijo que las economías medias deben actuar juntas, pues de lo contrario, si deciden hacerlo por su cuenta o quedarse al margen de la discusión, se volverán parte del menú que degustarán las naciones involucradas en la creación del nuevo orden. Esto es algo que México y Canadá experimentaron en carne propia a principios de los 90s cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, teniendo como base el texto del TLCAN, que fue la referencia primordial para la elaboración de los acuerdos de la Ronda Uruguay. De la misma manera, podemos esperar que el texto que resulte de la renegociación del TMEC establecerá las pautas de la relación comercial de Estados Unidos con el resto del mundo al menos por las próximas dos décadas, otra razón que anticipa una complicada negociación.

Los discursos de Carney, Trump, Macron, von der Leyen y Merz, del secretario Lutnick y del embajador Greer plantean diversos problemas que requieren de una respuesta coordinada de la comunidad internacional sobre el funcionamiento de los mercados y de las instituciones que les permitan operar adecuadamente. Y todos ellos ahora requieren incorporar las implicaciones de seguridad de cada posible solución, pues Estados Unidos ha dejado en claro que su agenda comercial depende de su agenda de seguridad. En teoría esto debería generar un replanteamiento del Plan Nacional de Desarrollo, el que no cuenta con un capítulo sobre relaciones internacionales, reduciendo este rubro a temas de cooperación sin plantear una estrategia propia, al estilo del gobierno de Luis Echeverría.

El mensaje más importante de Davos fue que el entorno ha cambiado radicalmente y no hay manera de regresar al mundo que tuvimos hasta finales del 2024. Si el gobierno mexicano no toma medidas para adaptarse pronto, las consecuencias pueden ser devastadoras y se empezarán a sentir este año. La respuesta no está en fórmulas populistas y discursos nacionalistas favorecidos desde el 2018, pues el entorno requiere de soluciones imaginativas y acordes a estos tiempos.