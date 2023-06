Así nos ven

El Congreso de Estados Unidos tiene un centro de investigaciones, apartidista y profesional, que se encarga de redactar reportes para mantener informados a los legisladores de diversos asuntos que conciernen a las relaciones de su país con el resto del mundo. El organismo se llama Congressional Research Center, o Centro de Investigación del Congreso.

El embajador Arturo Sarukhán dio a conocer a través de redes sociales el texto del informe más reciente que se refiere a México, y es preocupante. Aquí les reproduzco partes de ese reporte, traducido por mí mismo:

“…la violencia criminal en México ha puesto en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos en partes del país, y la producción de fentanilo y su tráfico desde México han contribuido al incremento de episodios de sobredosis en Estados Unidos. Los lazos México-Estados Unidos, tanto positivos como negativos, se manifiestan en intensa actividad legislativa para este Congreso en multitud de temas”.

“Política de Estados Unidos”

“Las relaciones México-Estados Unidos se han vuelto turbulentas bajo la administración de López Obrador”.

“El Congreso continúa preocupado por los efectos de la violencia del crimen organizado, que afecta los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, y de sus ciudadanos. La implementación del T-MEC y sus consecuencias laborales, el trato de México a empresas energéticas estadounidenses, y asuntos de cuidados del ambiente en la zona fronteriza, también deben recibir la atención del Congreso”.

Aquí las conclusiones del estudio:

“Las relaciones Estados Unidos-México podrían tensarse en 2023 por la preocupación sobre el respeto a los derechos humanos, el debilitamiento de las instituciones democráticas mexicanas, Y EL CRECIENTE PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD MEXICANAS (mayúsculas mías)”.

El documento contiene 39 páginas, y está diseñado, principalmente, para que los legisladores emitan votos informados a la hora de aprobar fondos para distintos programas bilaterales. Pero revela, en buena medida, que en Estados Unidos saben muy bien lo que está pasando en México, y no les gusta gran cosa.

Desde luego, las diatribas mañaneras no ayudan. Hasta ahora, no han pasado de escaramuzas aisladas entre el presidente López Obrador y algunos legisladores y gobernadores, pero a la luz de las campañas presidenciales en ambos países, que están por comenzar, más valdría tener mesura a la hora de hacer declaraciones agresivas. Estados Unidos, desde luego, no es Perú.

El documento también habla de la situación política del país de manera objetiva y sin opiniones. Dice que Morena mantendrá su popularidad y probablemente ganará en 2024, pero hace hincapié en que López Obrador está constitucionalmente impedido para postularse como candidato.

También señala el documento, como lo comenta el embajador Sarukhán, una sustancial reducción de la ayuda económica que envía Estados Unidos a México, aunque esto podría ser resultado de falta de cooperación de México o, simplemente, parte de los draconianos recortes que los republicanos quieren hacer al presupuesto.

En cualquier caso, y a la luz de las campañas que vienen aquí y allá, todo parece señalar a que, otra vez, México será piñata electoral allá, y, posiblemente, Estados Unidos lo será acá.

**********

Para cuando usted lea esto, probablemente ya se haya votado la autorización para subir el techo de endeudamiento en la Cámara baja de Estados Unidos. Ahora tendrá que pasar el Senado, donde puede tener problemas. La firma de la ley, por parte del presidente Joe Biden, tiene que darse a más tardar el 5 de junio, para evitar que Estados Unidos, por primera vez en la historia, caiga en moratoria de pagos.