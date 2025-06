¿Está emergiendo un nuevo Cancún?

Si ven los datos, difícilmente van a comprender las decisiones que están tomando quienes invierten en atenderlos a ustedes durante las vacaciones. Las inversiones a esa zona cada vez más larga que llamamos Riviera Maya, llegan por decenas de millones de dólares.

Al cierre del año pasado, Quintana Roo experimentó un abrupto freno económico, una caída anual del 17 por ciento en su actividad económica, de acuerdo con el Inegi; la era del brinco económico posterior a la pandemia terminó en diciembre a decir de ese dato.

En el Aeropuerto de Cancún, cifras a mayo revelan que el número de pasajeros que aterrizan en ese destino sigue cayendo.

¿Quién invertiría en una zona que brinda esos datos como bienvenida? Tomen como ejemplo a la promotora de cruceros, Royal Caribbean.

Lo llaman “El Día Perfecto México” o Perfect Day México, un nuevo parque de diversiones cuya atracción principal es la que promete ser la más alta torre de toboganes de América. Deben abrir en 2027 luego de aplicar una inversión que ronda 600 millones de dólares.

¿En dónde lo construyen? En un pueblo quieto y ‘hippie’ llamado Mahahual, que con la infraestructura actual requiere 4 horas y media de traslado en coche desde Cancún.

Vaya, está prácticamente a la misma distancia de Mérida, capital del vecino estado de Yucatán.

¿Cómo es un día perfecto en este país, a la luz de la visión de este corporativo con sede en Miami, Florida?

Además de toboganes en los que la bajada dura unos dos minutos y el “río lento más largo” del continente, la propuesta incluye “aventuras” que serán próximamente reveladas.

Tal vez ahí esté la clave de su visión: los viajeros a los que seducirán parecen tener intereses adicionales a los de beber como vikingo y comer en un día los recursos de toda una semana.

Aquí he avisado del enorme mercado que significan los veinteañeros actuales, una generación que consume menos alcohol y que en número, al menos en México, representa el mayor bono poblacional que tendrá este país en el futuro previsible. Son un montón.

Para ellos, restaurantes temáticos predecibles y azules piscinas cuadradas pueden resultar limitantes a la experiencia que buscan.

Atentos, que el asunto es serio, particularmente para un país que apuesta como éste a la actividad turística. Royal Caribbean dice que está apostando a un mercado global de turismo que representará dos billones (trillions) de dólares en los años por venir. ¿De dónde sacaron esa cifra?

Pues coincide puntualmente con el resultado de un análisis hecho por Allied Market Research, una consultora estadounidense basada en Delaware, que destacó el creciente interés por el “turismo de aventura”, un mercado que sumó casi 325 mil millones de dólares en 2022 y llegará a ese monto en 2032.

Su aritmética advierte que el negocio crece a una tasa anual de 19.5 por ciento desde 2023.

Al final de cuentas, ustedes vinieron a este mundo a vivir, los más jóvenes crecieron bajo la lógica “YOLO”, you only live once (Solo se vive una vez).

No solamente los extranjeros van por ese banquete. Los mexicanos que se convirtieron en referente de la evolución en el turismo siguen un camino parecido.

La semana pasada, Grupo Xcaret celebró su inversión de mil 070 millones de dólares en la ampliación del Hotel Xcaret México, de Playa del Carmen. Se tradujeron en 900 habitaciones adicionales, que duplican su oferta en el lugar, amén de amenidades que persiguen tal vez la necesidad de adrenalina y experiencias por parte de un nuevo mercado:

Un Rooftop familiar con toboganes; un cine con restaurante llamado Xinema; un bar con videojuegos; otro bar sin alcohol para los más jóvenes y La Paxanguería, un espacio de fiestas temáticas.

También concentrará un “dream team” de chefs mexicanos de todo el país, que incluye a Lula Martín del Campo de la CDMX; Gabriela Ruiz, de Tabasco; Roberto Solís y Luis Arzápalo, de Yucatán; Jesús Villarreal, de Nuevo León; Mariana Valencia, de Michoacán y Sheyla Alvarado, de Baja California.

Un nuevo Cancún parece emerger en Quintana Roo, ante la rápida evolución de un mercado que tal vez ya no conecte con la oferta tradicional de esa región. Por cierto, crece a lo largo también de ese nuevo Tren Maya.