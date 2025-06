‘Los ricos del mundo huyen de EU’

Esa es la versión que leyeron anoche los habitantes del otro lado del planeta. Es el encabezado que mostraba Nikkei, el medio de negocios japonés más influyente en todo Asia: “Los ricos del mundo huyen de Estados Unidos”.

¿Qué opinan ustedes? ¿Estados Unidos se descompone aceleradamente?

Lo que dijo Nikkei es que en Estados Unidos, bajo la “administración autoritaria de Trump”, los ricos planean huir del país y el número de personas que solicitan la ciudadanía en naciones como el Reino Unido está aumentando rápidamente.

Curiosamente, la migración no parece detenerse ahí. En el Reino Unido, también, los ricos están huyendo del país en respuesta a cambios fiscales, lo que ha dado lugar a una tendencia de "wexit" o “west-exit”. La salida de los habitantes de Occidente, de acuerdo con el medio japonés.

Cálculos de una consultora británica citados por el Nikkei advierten que la migración de personas adineradas en 2025 podría duplicar con creces la de hace 10 años, estableciendo un nuevo récord. ¿Por qué se quieren ir? Busquemos pistas.

Ayer hubo un rompimiento estruendoso entre dos símbolos de Estados Unidos: el hombre más rico, Elon Musk, pateando la reputación del político más poderoso, el magnate presidente Donald Trump.

Su diálogo de jueves no fue muy distinto a uno que hayan escuchado ustedes en una cantina, pero ante el nombre de los involucrados, el mundo puso atención a lo que parece el final de un perenne idilio, un ‘bromance’ entre ambos, que duró unos cuantos meses.

¿Por qué se pelearon? ¿Por qué va a ser? ¡Por dinero!.

Musk dijo que el “hermoso” paquete fiscal calificado así por Trump en realidad es “una abominación” que endeudará más a los estadounidenses.

El presidente respondió que su contraparte conocía la propuesta y el otro dijo que no es cierto. Trump insistió en que la molestia de Musk estalló cuando se enteró de que sería cancelado un plan de compras de autos eléctricos en el gobierno y después de negarlo también, el fundador de Tesla advirtió que Trump aparece en documentos relacionados con el fallecido millonario Jeffrey Epstein, quien fue acusado de pederastia.

Para efectos prácticos, Trump y Musk son hoy los líderes del destino estadounidense.

La gente ayer destacó que el precio de cada acción de Tesla cayó un 16 por ciento esta semana por ese pleito. Quizás valga la pena ver que el dólar ya cayó 3 por ciento en menos de un mes y 9 por ciento en lo que va del año. Ojo, no solo frente al peso, sino contra un coctel de monedas del mundo como el euro, por ejemplo.

¿Entonces Estados Unidos va en picada? Yo no lo creo. Pero definitivamente ha terminado una era. Un error visible está en el abandono del “sueño americano”: el desplome de esa creencia de que cualquiera, sin importar su origen, puede alcanzar el éxito y ascender socialmente mediante el trabajo duro y la determinación.

Los que van seguido al ‘shopping’, pregunten a empleados del Walmart cómo les va con eso.

Los más jóvenes ya no creen en la “carrera profesional” en la que creyeron sus padres.

Al menos no en esa zona que llamamos el “mundo occidental” que va de Alaska a Alemania y de Canadá al río Bravo.

Peter Diamandis es un empresario y futurista estadounidense, conocido por fundar la XPRIZE Foundation y promover tecnologías exponenciales para resolver desafíos globales. Ayer envió un newsletter que dice textualmente: “La escalera profesional tradicional ha muerto. La curiosidad y la adaptabilidad ahora superan la planificación profesional”.

Coincide con los respuestas que recogió Deloitte en su estudio sobre la situación de los más jóvenes (2025 Gen Z and Millennial Survey):

“Están más enfocados en su balance de vida y trabajo que en subir a la parte más alta de la escala corporativa”. Apenas 6 por ciento de los menores de 30 años persigue la meta de llegar a un puesto de liderazgo, de acuerdo con la consultora.

Tiene sentido al observar el comportamiento de símbolos estadounidenses peleando en las redes sociales.

Si miles de ricos se mudan a otros continentes y los más chicos no están entusiasmados con el sistema que les ofrecen, es evidente que Estados Unidos tiene serios problemas sociales que no resuelve. Y eso no es bueno para México, de ninguna manera.