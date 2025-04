¿Puede el Bitcoin comerse al dólar?

Estamos en un momento decisivo. El más poderoso inversionista de Wall Street se lo plantea así esta semana:

Can Bitcoin eat away at the U.S. dollar’s reserve status?, que se traduce así: “¿Puede el Bitcoin comerse el estatus de reserva del dólar estadounidense?”.

¿Por qué se lo pregunta el presidente de Blackrock, Larry Fink, en un documento muy pensado y analizado como lo es su Carta Anual a Inversionistas?

Él mismo lo plantea: “La deuda nacional (de Estados Unidos) ha crecido a un ritmo tres veces superior al del PIB desde (...) 1989. Este año los pagos de intereses superarán los 952 mil millones de dólares, superando así el gasto en defensa”.

Lo que amenaza con hacer el presidente Donald Trump con los aranceles difícilmente solucionará el problema. La economía de su país podría entrar en recesión, eso significa menos ventas de las empresas y por eso mismo, menos impuestos para su gobierno.

Si creen que los recortes al gasto que hace Elon Musk ayudarán, deben leer de nuevo la nueva carta de Fink:

“Para 2030, el gasto público obligatorio y el servicio de la deuda consumirán todos los ingresos federales, creando un déficit permanente. Si Estados Unidos no controla su deuda, si los déficits siguen aumentando, corre el riesgo de perder esa posición (que tiene el dólar) frente a activos digitales como Bitcoin”.

Atención, lo que falta para 2030 es el mismo tiempo que ha pasado desde el inicio de la pandemia. Estamos a la vuelta.

Durante los pasados 12 meses llenos de noticias e incertidumbre, el Bitcoin ganó 16.6 por ciento de valor. Durante el mismo periodo, el precio de la moneda estadounidense se estancó con una pequeña pérdida de 0.8 por ciento frente a una colección de divisas contempladas en el Índice Dólar.

Ojo, no vayan a comprar Bitcoin solo por lo que leen aquí.

Lo de la carta de Fink habla de una tendencia socioeconómica, su texto incluso subraya en otro apartado lo que creo que es más importante: el ascenso de los servicios que brinda la tecnología del blockchain en la que se basan todos los cripto activos: la tokenización.

¿Y qué rayos es eso? Es el proceso de convertir datos confidenciales o activos reales en representaciones digitales, a menudo como ’tokens’ en una cadena de bloques.

Véanlo así: ustedes son dueños de su casa porque tienen unos papeles sellados bajo un sistema humano que dice que les pertenece. Se involucran generalmente un notario y autoridades en un registro público. Si compran acciones en la Bolsa, también hay gente en medio, entre ustedes y la empresa de la que adquieren un trozo.

¿Qué pasaría si en esos casos eliminan intermediarios humanos y meten tecnología? Lo explica Larry Fink:

“Cada token certifica la propiedad de un activo específico, como una escritura digital. A diferencia de los certificados tradicionales en papel, estos tokens residen de forma segura en una cadena de bloques, lo que permite la compra, venta y transferencia instantáneas sin trámites engorrosos ni tiempos de espera".

“Las acciones, bonos, los fondos y activos pueden tokenizarse. Esto revolucionaría la inversión. Los mercados no tendrían que cerrar. Transacciones que tardan días se liquidarían en segundos. Y miles de millones de dólares actualmente inmovilizados por retrasos en liquidaciones, podrían reinvertirse inmediatamente en la economía, generando más crecimiento”.

Miren, lo dice un personaje que revolucionó la compra y venta de acciones a través de esos combos que son los ETFs que vende bajo la marca Ishares.

Fink está anunciando que puso el ojo en las capacidades de tokenización de las blockchain de Solana y Ethereum. Eso suena más complicado de lo que es.

En estos días en los que la confianza en todas las instituciones parece desvanecerse, descartar una revolución financiera de las masas sin intermediarios como la que veladamente refiere Fink puede ser un error. ¿Puede el Bitcoin comerse al dólar?