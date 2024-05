Ya se pelearon, prepárense para Trump

El mismo grupo que se peleó con Donald Trump al final de su mandato y terminó apoyando a los demócratas en Estados Unidos la elección pasada, acaba de cantar una guerra legal al presidente Joe Biden.

Las palabras reflejan una lucha encarnizada hasta el final. Eso presenta una nueva ventaja para la campaña del republicano y lanza una señal del tipo de individuos con los que lidiará México ahora que revisará el Tratado México Estados Unidos y Canadá, el TMEC que permite el libre flujo de mercancía en Norteamérica.

Adiós simulaciones: “Regulatory Agencies Are in Overdrive. We Will See Them in Court”, dijo la semana pasada la US Chamber of Commerce, que agrupa a las empresas más poderosas de Estados Unidos como aquí lo hace el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En un español mexicano, eso podría leerse así: “Las agencias reguladoras van por la libre. Nos vamos a ver en los tribunales”. ¿Se imaginan a Francisco Cervantes, presidente del CCE, cantándosela así al presidente Andrés Manuel López Obrador?

“Es primavera en un año electoral y las ambiciones regulatorias de la Administración Biden están en plena flor”, escribió nada menos que Suzanne P. Clark, presidenta de la US Chamber desde que los demócratas retomaron la presidencia de Estados Unidos.

Nada de diplomacia. Sus declaraciones evidencian en plenas elecciones políticas una confrontación agradable a su multimillonario gremio, una cámara aparentemente incapaz de reconocer el crecimiento económico del que se beneficiaron sus empresas en años recientes.

El valor de Exxon como empresa creció 50 por ciento en 5 años; el de Walmart, 75 por ciento; Microsoft, 209 por ciento… los íconos estadounidenses y sus accionistas están volando, pero quieren más y no ceden ante una joven mujer que encabeza la comisión que promete proteger a los consumidores, Lina M. Khan, presidenta de la FTC.

¿Qué busca ella? Entre otras cosas, defiende la “Regla de No Competencia”, que permitiría a los trabajadores cambiar libremente de empleo si su salario anual no es superior a los 157 mil dólares anuales. Hoy firman contratos que les impiden laborar para otra empresa del mismo ramo en un plazo determinado.

Khan busca también evitar engaños en las ofertas de negocios ¿Recuerdan cuando ven una tarifa barata de un vuelo solo para toparse con montones de cargos adicionales conforme avanzan en su compra en línea? Para eso, la FTC intenta que avance otro cambio regulatorio.

Los dueños de las grandes empresas explotaron contra esta autoridad y le llevan la cuenta en un documento público intitulado ‘FTC: Cronología de una agencia que se volvió brava’:

Octubre 2023. La FTC propuso una regla que exige precios totales y anticipados, así como divulgaciones detalladas de tarifas; influyó en las negociaciones del Marco Económico del Indo-Pacífico respecto a las disposiciones de comercio digital que podrían afectar a empresas estadounidenses.

Septiembre 2023. La FTC dispuso directrices de fusiones y revisiones al formulario de notificación de fusiones, argumentando que no reflejan el pensamiento económico actual, lo que podría inhibir la innovación.

Agosto 2023. Senadores y representantes cuestionaron las acciones de la FTC bajo el liderazgo de Khan, incluida la eliminación de documentos relacionados con la reglamentación de cláusulas de no competencia y las interacciones con funcionarios de la UE sobre la aplicación de la Ley de Servicios Digitales de la UE en suelo estadounidense.

La lista es larga. Es un asunto enteramente estadounidense, pero tratándose de ese oso enorme que hace tambalear el resto del juego global, es indispensable revisar las repercusiones de un pleito entre sus empresarios y su gobierno y lo que podrían exigir a su presidente y a México, una vez que inicie el siguiente mandato.

Si las empresas reducen su apoyo social y económico a la campaña de Biden, las probabilidades de una nueva presidencia de Trump se elevan. Su regreso podría provocar sus dos primeros actos presidenciales anunciados en campaña para su primer día de labores:

“Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar y perforar”, en alusión a su afinidad con la actividad petrolera.