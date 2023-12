“No es que sea pesimista, es que todo está mal”, me decía el vaquero Daniel, un norteño más bien simpático.

Esa parece ser la lógica de la crítica que llovió sobre la inauguración del Tren Maya, que no he visitado aún, pero que las primeras reseñas invitan a desechar como idea de transporte.

Que tardó 9 horas en llegar de Campeche a Cancún. Según Google Maps, hacerlo en coche requiere una inversión de 6 horas y en autobús, un poco más de 7, de acuerdo con usuarios.

Vaya, no es que tardar 9 horas en el trayecto sea algo que deba pasarse por alto, pero la gente merece que la descripción del traslado incluya la situación de los vagones, los baños, el aire acondicionado y otros elementos ajenos al círculo rojo, tan pendiente siempre de las hojas de cálculo.

Ocasionó un grave daño ecológico, es cierto. No hay claridad en el presupuesto invertido, también es cierto. Que pudo costar medio billón de pesos… quizás.

El Tren Maya prueba que “todo está mal”, parece ser la narrativa que defiende la Oposición política en el país, que no luce más brillante o racional que aquella que abanderó la que fue Oposición antes de que llegara Morena a la Presidencia. El péndulo parece haberse movido al otro lado, simplemente.

El Tren Maya como villano sustituto del desaparecido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

¿De veras ese tren no va a tener beneficios? En la zona esperan que, sumado al ‘Corredor Interoceánico’ y a varias inversiones efectuadas en energía, habilite la región como proveedora industrial de Norteamérica, un beneficio del que gozan los estados ubicados de Querétaro hacia el norte, precisamente por tener ese tipo de infraestructura.

Quizás la descalificación a priori del tren haga las cosas más difíciles a Xóchitl Gálvez que, políticamente hablando, no parece saber vender algo más que gelatinas.

¿Si a ustedes no les gusta la oferta de Morena, qué pueden comprar en el “puesto” de al lado? Quién sabe. ¿Y si Xóchitl dijera que ni modo, que el daño está hecho y que usará esa infraestructura para crear una zona industrial de tecnología de energías renovables? ¿No abonará eso en su favor más que grabar un video en el que se suma a la descalificación y al ruido?

Morena defiende la lucha anti corrupción y el renacimiento del México del sur. Puede gustarles o no ese sabor, están en su derecho. Pero saben qué ofrece ese grupo.

¿Qué tendrán los mexicanos si gana Xóchitl? Elevar el nivel de discusión es urgente en un mundo muy sofisticado.

Este mes Europa aprobó una legislación para regular el avance de la inteligencia artificial. ¿Algún político relevante se ha metido a entender por qué es un asunto de primer nivel para los países de ese continente?

¿Qué propuesta tendrán quienes aspiren a la presidencia para involucrar a los mexicanos en una economía tecnológica industrial que de facto ya opera y la pagamos vía Netflix y Spotify?

¿El círculo rojo insistirá en que el tren tardó nueve horas?

En su portada más reciente, The Economist analizó la influencia de The New York Times en el desafortunado comportamiento de la democracia estadounidense.

El medio neoyorquino, defensor de la élite intelectual, ha virado en una dirección radical, marginando las opiniones de aquellos a los que no considera dignos de tener voz, advierte The Economist. Las universidades estadounidenses más prestigiosas entraron en conflictos por razones similares.

Eso ha fomentado la división en una nación que presume de tener Estados Unidos. Donald Trump está de vuelta en la lucha política.

¿Experimenta México una situación similar? Conviene buscar islas en las que quepa la gente con opiniones distintas, pero con conversaciones fluidas y productivas.

Esas islas parecen convertirse en excepciones, pese a que darían a la sociedad mexicana una significativa ventaja para conservar y atraer talento. Pero no avanzaremos en ese camino si partimos de la premisa de que todo está mal.