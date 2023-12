La argentina que se ‘casó’ con los regios

Esto sí se trata de dinero, pero no es un texto exclusivamente de negocios.

El cambio de gobierno que representa Javier Milei sirve para poner foco en la relación de los mexicanos con la nación sudamericana que ahora encabeza políticamente el atípico personaje.

Las tienen con casi todos los mexicanos, pero con los regiomontanos, los argentinos guardan relaciones apasionadas particularmente por la vía de los Rayados, el equipo de futbol rival absoluto de los Tigres que se juegan de nuevo el campeonato de la Liga MX con una portería defendida, por cierto, por el rosarino Nahuel Guzmán.

Al menos desde los días de Germán Martellotto, ‘La Adicción’ –porra del Monterrey– se llenó de ‘hinchas’, una palabra desconocida hasta los noventa en una ciudad que sabía poco de extranjeros. La corriente siguió con Sergio Verdirame; el ‘Guille’ Franco; Funes Mori…

Entre esos nombres vinculados con la “raza regiomontana” habrá que anotar ahora el de Máximo Vedoya, director de la acerera argentina Ternium.

Él es cómplice de Nuevo León en la ambición de atraer inversiones bajo la reciente lógica del ‘nearshoring’. Ese estado difícilmente atraería capital si no tuviera frontera, gas, electricidad, talento… y acero que sirve para la mitad de la manufactura.

En ese rubro, Ternium recientemente hizo lo que los estadounidenses llaman ‘to put your money where your mouth is’ , o dicho en regio: ‘no andes hablando, ponle lana, compadre’.

Este verano, la empresa confirmó inversiones que superan 3 mil millones de dólares y que van a dar a Pesquería, un humilde municipio pegadito a Monterrey que desde hace algunos años absorbe apuestas industriales incluso de empresas como KIA, razón por la cual los locales llaman ahora esa localidad ‘Pescorea’.

Allí mismo, la compañía a cargo de Vedoya definió en 2010 la ubicación del Centro Industrial Ternium para instalar una nueva planta de mil 100 millones de dólares que se convirtieron en la producción contínua de acero útil para hacer para coches.

La llegada fue muy planeada. Tres años antes, sus directivos ‘compraron pasaporte’ nuevoleonés.

Adquirieron por miles de millones de dólares la histórica acerera IMSA, propiedad de una familia regiomontana conocida nacionalmente por políticos que emergieron de su corporación. ¿Recuerdan al priista ‘Benjas’ Clariond Reyes-Retana o al ex gobernador panista Fernando Canales Clariond?.

Ya en la década presente, la apuesta de Ternium reforzó no solamente la propuesta de negocios de Nuevo León frente a estadounidenses urgidos de recuperar el poder industrial que cedieron a China, sino también apuntala la relación comercial entre México y Argentina.

De acuerdo con reportes del Gobierno de México, la nación andina ya registró este año en el país inversiones por 2 mil 232 millones de dólares, de las cuales, Nuevo León ya recibió mil 390 millones, revelan datos verificados hasta junio.

El resto del dinero proveniente de la nación sureña se lo dividieron Jalisco, Nayarit, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y la CDMX, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

JP Morgan, el mayor banco estadounidense, pronosticó el mes pasado buenos resultados en general para Ternium, ante la demanda pronosticada por el mayor número de fábricas que llegan aceleradamente al norte de México.

La llegada de Milei a la presidencia de Argentina incluyó a la acerera en una lista de compañías argentinas que elevaron su valor más de 20 por ciento luego de la elección política. Con ésta, destacaron YPF, Telecom Argentina y Grupo Galicia.

Pero el camino no está libre de obstáculos. La misma institución financiera advierte que la baja reciente en los precios del acero puede golpear justamente cuando encara costos de operación mayores a los previstos. Los argentinos –los de Ternium– son más positivos y esperan mejoras de tarifas a la vuelta de 2024, cuando concreten algunos contratos.

Ojalá. Su destino influye desde hace años en el de los regiomontanos y lo mismo en sentido contrario. El de los Tigres en la final, por cierto, motiva a Vedoya, quien presume ser hincha del equipo más antagónico a los Rayados.