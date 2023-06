¿Falló Apple?

¿Llegarán ustedes a la fiesta con sus lentes puestos? Adiós maquillaje de ojos. ¿Para qué, si están cubiertos? ¿Estarán distraídos viendo una película o su Whatsapp mientras sus amigos se carcajean con el relajo semanal?

Puedo equivocarme, evidentemente, pero me parece que los lentes que ayer presentó Apple no tendrán un éxito en ventas. El Vision Pro quizás no habría pasado la aprobación de Steve Jobs. Anoten entre otras cosas que no se llama “i-Vision”.

¿Y a mí qué, si Apple gana o pierde? Ustedes portan un smartphone porque a ese genio se le ocurrió el dispositivo. La vida de ustedes cambió a partir de esa idea que aún conserva el nombre de iPhone y que después copiaron otros estadounidenses, chinos, coreanos…

El 9 de enero de 2007 Jobs volvió obsoletos los Blackberry y aquellos populares telefonitos Nokia. Entregó al mundo un espejo negro sin botones, de un minimalismo estéticamente ideal y capaz de reducir todas las herramientas de un escritorio al tamaño de un jabón de manos.

Durante el día de la presentación del iPhone la acción de la compañía brincó casi 5 por ciento. Completó un 8 por ciento en un mes.

Tim Cook, el actual CEO de Apple, probablemente quería conseguir lo mismo ayer, pero esos papeles cayeron 5 dólares en su valor, medio punto porcentual después del cierre de mercados.

¿Qué sustituye exactamente el Vision Pro?

Tecnológicamente es un salto enorme. Puede reemplazar una computadora, por ejemplo, y definitivamente la miniaturización de insumos que eso requiere es notable. Probablemente muchos la comprarán para trabajar.

Puede transformar el modo de operar de médicos o de técnicos que ayuden a reparar remotamente autos, aviones o máquinas.

Pero el mercado suele ignorar grandes avances tecnológicos. ¿Recuerdan la Palm o los bonitos Google Glass?

El iPhone es otra cosa, los acompaña incluso a donde no va su pareja, ni su mejor amigo. No fue hecho para trabajar, sino para transformar la vida de todos. Ése es el nivel de disrupción que persiguen quienes cambian el mundo.

Habrá un impacto con el Vision Pro, muy probablemente, a decir del comportamiento que tuvieron las acciones de una empresa menos visible: Unity Software, pero difícilmente del tamaño de lo ocurrido con su “hermano” smartphone.

¿Por qué saltó Unity Software?

La empresa encabezada por un hombre llamado John Ricciatello dio un brinco de 17 por ciento ayer, mientras Cook trataba de convencer al mercado durante su presentación.

Sucede que Unity Software produce software del tipo que esos lentes necesitan.

Recuerden cuántas empresas nacieron o crecieron a partir del uso de su smartphone: Airbnb, Instagram, YouTube, TikTok…

Esa compañía ofrece herramientas gráficas digitales para crear y monetizar contenido 3D para estos lentes que no necesariamente aíslan a la gente, sino que aumentan las cosas disponibles a nuestro alrededor. En lugar de uno solo, tres monitores, por ejemplo o la ruta de Google Maps con un guía que nos lleva a donde quieran ir, mientras ven la calle alrededor para no caer atropellados. También vende herramientas para realidad virtual, la que sí aísla por completo.

Pero la alianza entre Apple y Unity no convenció a la gente de Bloomberg. ¿Recuerdan Meta, de Mark Zuckerberg?

“La alianza podría no ser suficiente para rebasar el liderazgo de Meta en ‘realidad virtual’”, advirtieron. Meta se asoció con Microsoft y Nvidia para una expansión más allá de juegos, sino también para productividad en la oficina y casos de uso industrial”, expuso Bloomberg Intelligence.

Apple finalmente cumplió con la entrega de sus lentes. Pero lo que presentó quedó lejos del nivel de Steve Jobs. Esta compañía entró en una nueva etapa.