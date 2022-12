El sistema no funcionaba, ahora está peor

No es un plan secreto, pero aunque debería, tampoco es algo que atraiga la atención de ustedes. Estados Unidos tiene un serio problema con sus niños y jóvenes: aprenden poco y no pueden trabajar.

Los vecinos absorberán toda la gente talentosa que puedan, de donde venga.

Acá no nadamos precisamente en la abundancia. Regularmente, México no destaca en pruebas de conocimientos. En la prisa del vecino, los mejores mexicanos vuelan.

Hasta ahora, Norteamérica se llena de adolescentes que no están listos para hacer algo de valor. Para hacer cosas que ustedes estarían dispuestos a pagar.

Ojo. Esto no está en contra de los bailes de TikTok o del gusto por el horrible reguetón. Cada época tiene su rock and roll.

Esto es más profundo y la más poderosa cámara de comercio del mundo, la US Chamber of Commerce, expone así lo que enfrentan en su país:

“Las históricas pérdidas de aprendizaje sufridas durante la pandemia se suman a un sistema que ya no estaba sirviendo a muchos de nuestros estudiantes. Antes de la pandemia, solo el 38 por ciento de los estudiantes de tercer grado leían al nivel de su grado, y apenas la semana pasada recibimos noticias nefastas del Nation’s Report Card: los niños de 9 años experimentaron la mayor disminución en lectura desde 1990 y el primer descenso en la calificación de matemáticas en la historia”.

Ayer expuse en este espacio la diferencia entre los sueldos y ganancias que ofrecen empresas innovadoras, como Microsoft y las tradicionales turísticas como las que buscamos con el Tren Maya. Hilton resultó un buen ejemplo.

En Microsoft el salario promedio de sus empleados en el mundo –incluidos los de México–es de 300 mil pesos; el de Hilton, de 60 mil pesos, incluyendo a los que cobran en Nueva York, con salarios de allá.

Por eso conviene preparar a la gente, para que tenga más opciones y no se limiten a atender mesas o limpiar habitaciones, con toda la dignidad que esas labores representan.

A Estados Unidos le falta gente para ambos puestos, porque su gente no quiere o no puede trabajar, la US Chamber lo dejó claro esta semana en un comunicado:

“En este momento, hay demasiados puestos vacantes sin gente que los llene. Tenemos el doble de puestos de trabajo abiertos en los Estados Unidos que de trabajadores desempleados.

“El resultado es que muchas empresas no pueden crecer, competir y prosperar. A pesar de las predicciones de estancamiento, la US Chamber cree que el 118.º Congreso puede estar a la altura de este momento y promulgar soluciones”, expuso el fuerte gremio empresarial en el texto que aún promueve en la parte principal de su sitio de internet.

A los líderes de empresas más importantes de ese país les preocupa que con la generación de estadounidenses que viene, el problema va a alargarse. Por eso, tejen una estrategia extraordinaria.

Por ello, la US Chamber of Commerce Foundation lanzó una iniciativa sobre el futuro de los datos en la educación K-12, es decir, en toda la educación básica y media superior.

Para ello se metieron hasta el fondo de la alberca a ver qué es lo que está pasando y generar las primeras recomendaciones.

“En la primera fase de esta iniciativa, Dan Goldhaber, director del Centro Nacional para el Análisis de Datos Longitudinales en la Investigación Educativa de los Institutos Estadounidenses para la Investigación, realizará una revisión de lo que se sabe, y lo que se desconoce, sobre cómo las reformas del pasado 20 años cumplieron sus promesas y donde no lo hicieron”, advierte la fundación.

Mientras, demandan a sus diputados y senadores dejar entrar inmigrantes: “promulgar una política de inmigración legal racional que dé la bienvenida al talento global mientras protege nuestras fronteras”.

Eso hace la iniciativa privada en ese país. ¿Qué está haciendo la mexicana, más allá de aprovechar los bajos salarios que tiene la gente para ofrecer manufactura barata a empresas del otro lado de la frontera? Eso perpetúa la pobreza. No esperen grandes cambios en la política.