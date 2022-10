‘¿Les deben dinero?, vayan ya a cobrarlo’

La frase anterior es una interpretación de algo que dijo ayer el hombre que encabeza el banco más poderoso del mundo.

No es solo que JP Morgan sea el banco más grande de Estados Unidos, la mayor economía, sino que el nivel de influencia de ese grupo financiero va más allá de lo económico. El líder de ese banco es Jamie Dimon desde 2006, en su posición de CEO he conversado con él un par de veces, en México. Él conoce bien el país y tiene clientes mexicanos que terminaron forjando con él cierta amistad.

Si algo aprendí de esos encuentros y de la comunicación posterior a ellos, es que hasta cierto límite, su equipo puede ver el futuro y Dimon actúa en consecuencia ¿Qué dijo exactamente él ayer?: “If you need money, go raise it”.

La traducción literal de esa frase sería: si necesitan dinero, vayan a buscarlo. Pero dada la escasez de gente que admite que no necesita dinero, propongo esa traducción: ¿Les deben dinero? vayan a cobrarlo. Suena más apegada a la cultura nacional.

¿Ahora, qué motivó esa reacción del líder de JP Morgan?

La recesión que se aproxima a los Estados Unidos y que debería llegar en un plazo de seis a nueve meses, de acuerdo con sus estimaciones.

Si se concreta ese aviso que viene dando desde junio, la economía va a achicarse en el país vecino, las empresas venderán menos y los mexicanos que venden a esas empresas, tendrán menos dinero. Ustedes podrían sufrir por su negocio o por su empleo, si lo mantuvieron pese a la pandemia.

El principal problema está en Europa. Estamos a punto de ver cómo funciona una región de esa relevancia durante una guerra en marcha. Nuestros abuelos leyeron al respecto en periódicos, nosotros lo veremos por YouTube.

Alemanes, holandeses, belgas y sus vecinos se han preparado desde hace meses, haciendo acopio de gas natural suficiente para pasar un invierno con escasez de todo.

La motivó el ruso Vladimir Putin, el “bully” del vecindario al que temían desde hace casi una década. Lejos de detenerlo, lo llenaron de dinero. Ahora, a apechugar.

“Estas son cosas muy, muy serias que creo que probablemente empujarán a Estados Unidos y al mundo, quiero decir, Europa ya está en recesión, y es probable que pongan a Estados Unidos en algún tipo de recesión dentro de seis a nueve meses, a partir de ahora”, dijo Dimon a CNBC durante una entrevista de este lunes.

Así que su sugerencia es ir por dinero mientras se pueda. El gobierno en México ya lo hace a través de impuestos; los emprendedores buscarán la manera de hacer crecer el negocio. Ellos y el resto, pueden intentar cobrar aquello que les deban.

Es útil prepararse, porque el problema no sólo emerge desde Europa. China pone lo suyo.

La intransigencia del presidente de esa nación asiática, Xi Jinping, motivó un apretón también de ese lado del mundo. Su política de cerrar automáticamente fronteras ante cualquier brote de Covid incluso durante este año en el que el mundo se despide de la pandemia, detuvo innecesariamente el comercio de esa nación y del mundo.

Ahora, ese hombre que muestra poca flexibilidad, como lo hizo Putin en tiempos de paz, intenta reelegirse esta semana… por tercera vez. Eso siempre, siempre, ha traído problemas y lo recordó Martin Wolf, el principal columnista del Financial Times.

“¿Es bueno para China o para el mundo que haya alcanzado un poder tan indiscutible? No. Es peligroso para ambos. Sería riesgoso incluso si hubiera demostrado ser un gobernante de competencia inigualable, pero no lo ha hecho”, advirtió el inglés.

“Diez años siempre son suficientes. Incluso un líder de primera clase decae después de tanto tiempo en el cargo. Uno con un poder indiscutible tiende a decaer más rápido”, agregó.

El mundo tiene tres motores económicos. El europeo ya se descompuso; el chino está a punto de fallar y JP Morgan advierte a Estados Unidos que viene un golpe. Conviene ir a cobrar lo que se pueda.