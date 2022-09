Un Porsche empujará una nueva ‘Combi’

El piloto ‘Checo’ Pérez no conducirá un Porsche en la Fórmula 1. La marca alemana propiedad de Volkswagen está en su mejor momento, pero ni hablar, no hubo arreglo entre ésta y el equipo Red Bull Racing, que no quiso ceder.

¿Qué conecta este tema con Pemex y hasta con el ‘Jacuzzi’ en el que convirtieron el mar en Europa, luego de una fuga gigante de gas natural?

Porsche, lo sabemos, es una marca de coches de lujo, y esta empresa está por lanzar sus acciones a la venta.

A cambio de unos 80 euros, ustedes podrán tener un “pedacito” de la compañía. Ofrecen a inversionistas hasta 12.5 por ciento de las acciones de este fabricante de súper autos.

Como contraprestación, Volkswagen recibirá unos 9 mil 400 millones de euros, de acuerdo con estimaciones del Financial Times.

Si eso se concreta hoy jueves, significa que el valor de la totalidad de acciones de Porsche supera 70 mil millones de euros, monto que la convertirá en la cuarta empresa automotriz más valiosa del mundo, quedando detrás de su matriz Volkswagen, de Tesla y de Toyota.

Con el dinero que reciba, Volkswagen estará en una posición más cómoda para pagar la inversión que la convierta en la más grande rival de la compañía de Elon Musk –la californiana Tesla– que es la mayor vendedora de coches eléctricos en el mundo.

La empresa alemana fijó el objetivo de que los vehículos eléctricos representen una cuarta parte de sus ventas para 2026.

Para ello, Volkswagen lanzará 16 modelos eléctricos de batería, incluidos el Audi A4 e-tron, el Audi A6 e-tron y finalmente, la versión del Siglo XXI de una ‘Combi’ –el ID. Buzz– que podrían vender a un precio aproximado a 900 mil pesos.

¿Por qué Porsche podría aportar tanto dinero a su propietaria? Sucede que ha realizado varios movimientos para “descarbonizarse”, incluido la inversión en combustibles ecológicos. La Fórmula 1 sería el mejor “mostrador” de este tipo de eficiencias, ahora que esta competencia tiene la urgente misión de reducir sus emisiones.

Pero ni hablar, no gustaron en el equipo de ‘Checo’ Pérez las condiciones solicitadas por la firma alemana y al parecer, quedará para otro tiempo su acceso a la pista.

Otra razón para entender el valor de la compañía basada en Stuttgart está en la red de estaciones de carga que construyó en Europa, justamente bajo la marca Porsche, y el reciente anuncio de su icónico Porsche 718 roadster eléctrico para 2025. Su Taycan EV ya eclipsó al 911 en ventas y todo lo anterior impulsa los planes de esta empresa para electrificar el 80 por ciento de su cartera para 2030.

Acá en Latinoamérica y en Estados Unidos incluso, cuesta mucho trabajo todavía entender la urgencia de los europeos por reducir la emisión de carbono a la atmósfera.

Pero allá el asunto tiene un peso político y los gobernantes que quieren votos se aproximan a empresas e ideas vinculadas con el propósito de la descarbonización, como las que estructuran Volkswagen y Porsche.

Diversas encuestas muestran que los mexicanos tienen en alta estima el cuidado del medio ambiente, por encima de la que tienen estadounidenses y brasileños.

Pero falta información. Sirva resaltar la entrevista que ayer una famosa periodista nacional hizo al aire en radio a un informante quien desde Europa, explicaba la espantosa fuga de gas natural de un ducto proveniente de Rusia. Centraron la conversación en lo económico. En Europa se acentúa la tragedia de que ese metano es mucho más dañino todavía que el carbono.

Otro ejemplo: ayer, Bloomberg reveló que Goldman y HSBC, podrían prestar unos mil millones de dólares a la emproblemada Pemex para proyectos que reduzcan sus emisiones, luego de que recientes estudios de la Universidad Politécnica de Valencia la evidenciaron como una de las más contaminantes del mundo. Traten de encontrar la noticia en medios mexicanos.