Ya huele otra vez a Trump

El presidente Joe Biden no consigue arrastre político y todo lo que representa Donald Trump parece cobrar vuelo.

Mucho, en verdad, mucho está por definirse aún, empezando con sus líos con la justicia, ¿pero quién puede descartar un posible regreso a la política del ex mandatario estadounidense?

Ayer, Pablo Hiriart, en su columna Uso de Razón, refirió los malos resultados para los Demócratas en batallas electorales recientes. Pueden buscar argumentos adicionales en este título devastador:

“El proyecto de ley de Reconciliación Presupuestaria Masiva no es un proyecto de ley sobre el clima, es una colección de malas políticas de todo, menos el fregadero de la cocina”, ¿el autor? La cámara empresarial más poderosa del mundo, la US Chamber Of Commerce, representante de las más grandes empresas de ese país, que así, desde septiembre, marcó en un texto el destino de la propuesta legislativa del presidente Biden.

¿Qué tiene que ver eso con Donald Trump?

Sucede que antes de dejar el liderazgo de esa cámara en manos de su actual presidenta Suzanne Clark, el histórico director general de la organización Thomas Donohue, encauzó su grupo en favor de los Demócratas, después de lo cual, Biden ganó la presidencia. (https://wapo.st/3GSWVLF)

La agenda puesta en manos de los siguientes gobernantes estaba clara: aprobar un ambicioso paquete de infraestructura, que incluso ya superó el Senado. Pero Biden defendió otro proyecto que se trabó incluso entre representantes de su propio partido.

Por eso, la US Chamber dejó claro que la iniciativa de una “Reconciliación Presupuestaria” solicitada por el actual presidente, no debería pasar.

“Un camino mucho más productivo es seguir el modelo del proyecto de ley de Infraestructura Bipartidista que pasó en el Senado y está en la Cámara (de Representantes)”, divulgó el gremio empresarial.

Dicho en otras palabras, los Demócratas parecen haber perdido el apoyo que los llevó de regreso a la Casa Blanca y a la relativa mayoría legislativa. Mala tarde para el presidente Biden.

El próximo año los estadounidenses van a elecciones nuevamente para elegir precisamente legisladores. Luce complicado su panorama.

¿Un eventual regreso al poder de Donald Trump o del Partido Republicano que domina, sería una mala noticia? Cada quien tiene su respuesta.

Por el lado económico, esa situación potencial coloca al mundo nuevamente bajo amenazas de aranceles y barreras contra todo país que provoque al ex mandatario. Pero la US Chamber ya lidió con eso en el pasado y en lo sustantivo, contuvo a Trump.

Estamos en días de una decisiva COP 26. ¿El medio ambiente enfrentaría un escenario fatal? Durante su mandato, el republicano habló más de los productores de carbón que lo que hizo realmente por ellos.

Nuevamente, el poder del equipo de Suzanne Clark quedaría de manifiesto y en su cámara abogan por encargar el asunto al mercado, pero vean esto: defienden una propuesta para establecer un Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono.

¿Qué significa eso? Que al igual que Europa, los vecinos quieren evitar que sus empresas vayan a producir a otros países cuando en casa les imponen reglas ambientales. Eso podría significar barreras de importación de productos para naciones que produzcan, por ejemplo, electricidad con combustibles fósiles (https://bit.ly/3q8HWr6).

¿Y las soluciones? También las esperan del capitalismo. Después de todo es la empresa Tesla la que promete sustituir con energía solar, toda la que hoy depende del petróleo.

Director General de Proyectos Especiales y Ediciones Regionales de El Financiero

Jonathan Ruiz  Opine usted: jruiz@ elfinanciero.com.mx

Facebook @RuizTorre@ruiztorre