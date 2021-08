Diez empresas que contratan inmigrantes legalmente en EU

Una apertura laboral de Norteamérica se acerca.

Los estadounidenses están preocupados. Si bien crece, su economía carga con el lastre de restaurantes que no encuentran a quien se encargue de cuidar los jardines, servir las mesas o limpiar los baños.

Eso ocurre también en plantas de alimentos procesados o en compañías de seguridad.

Muchos ciudadanos candidatos a esas plazas siguen encerrados en casa por temor a la pandemia, recibiendo dinero que les da el gobierno mientras están en esa situación. Una gran parte de ellos elige no trabajar, aunque tenga permiso legal de hacerlo.

El restaurante no consigue gente, no puede ser reabierto y no vende. Casi 10 millones de vacantes siguen sin llenarse y por eso la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos pide con insistencia una reforma migratoria que permita la entrada de trabajadores temporales extranjeros.

Pero mientras, trabajan con lo que hay y lo que hay es visas limitadas, pero disponibles, que son aprovechadas principalmente por 10 empresas para llevar gente legalmente al país. ¿Cuáles compañías? En primer lugar aparece Trident Seafoods, una empresa procesadora de pescado basada en Seattle, Washington, cerca de Canadá.

Ahora mismo, ofrece decenas de posiciones, desde administración de nómina, hasta la de cocinero en embarcaciones pesqueras.

Luego está Vivint Inc., una firma de seguridad basada en Utah, con ventas por mil 350 millones de dólares al año, que requiere oficiales y técnicos de trabajo en campo.

Le siguen Rotolo Consultants, dedicada al mantenimiento de jardines y paisajes; Obi Seafoods, otra empacadora de pescado; Progressive Solutions, también dedicada a la jardinería.

Finalmente, ABC Professional Tree Services; Brightview Landscapes; Westward Seafoods; Silver Bay Seafoods y Unisea Inc.

La lista proviene de la Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero, del Departamento del Trabajo de ese país, que contabiliza las visas H2B, para trabajadores no agrícolas temporales. https://bit.ly/3xI7V8W

La institución procesó en la primera mitad del año apenas 7 mil 061 solicitudes bajo este rubro, que resultan insuficientes a la vista de líderes empresariales.

Los perfiles requeridos están muy claros y las mismas estadísticas verifican que las ocupaciones más populares registradas son las de jardinero, en primer lugar; empleados de parques de diversiones; cortadores de carne animal; trabajadores de limpieza; trabajadores forestales; bodegueros y choferes; albañiles; cocineros y empleados de restaurante. Las compañías del país vecino están sedientas de trabajadores.

Lo expuse ayer en este espacio en donde dejé evidencia de que para los dueños y directores de empresa, la siguiente reforma estructural de Estados Unidos es la migratoria, después del plan de infraestructura aprobado esta semana por el Senado.

Es un tema que México –siempre urgido aparentemente de exportar gente – empuja desde el inicio del siglo, cuando el entonces presidente Vicente Fox defendía la necesidad de tener en materia de migración, “the whole enchilada”, usando discursos criticados debido a su contenido racial.

El esfuerzo continúa este sexenio con un presidente que festeja la llegada creciente de remesas enviadas por paisanos, en montos que marcan récord cada año.

Del otro lado, el responsable es Alejandro Mayorkas, quien miren ustedes la coincidencia, esta semana visitó México para conversar con el canciller Marcelo Ebrard.

Mayorkas es el Secretario de Seguridad Nacional del gabinete de Joe Bien, el mismo que al inicio de 2021 dijo que desde su llegada al poder, el presidente promovería una reforma migratoria que “de una vez por todas” solucione el sistema de inmigración del país.

La propuesta inicial apunta a la legalización de quienes ya trabajan informalmente en el país vecino al norte. No obstante, el giro que toma la narrativa de un Estados Unidos urgido por remodelar sus carreteras, puentes, telecomunicaciones y fuentes de generación de energía, advierte una demanda laboral extraordinaria que podría ampliar la visión inicial.

