¿Peleará Disney+ por La Rosa de Guadalupe?

Los Avengers parece ser lo único nuevo que produce Hollywood en estos días.

Cuando esa industria se pone creativa lanza historias tan innovadoras como… Godzilla vs. King Kong, que resucita a un monstruo japonés y a un enorme simio nacidos durante el siglo pasado.

Si los autores estadounidenses tienen poco espacio para sus nuevas creaciones… ¿qué pueden esperar los mexicanos?

Los perdedores son ustedes, ocupantes de butaca limitados a ver historias expuestas en colores primarios, cuyos protagonistas pelean por gemas que pueden incluso cambiar el gobierno de una galaxia, sin la estorbosa democracia de por medio.

Pero llegó un “héroe” a escena. El senador Ricardo Monreal hace un nuevo intento para introducir por la fuerza más películas mexicanas al menos a los cines nacionales, para cuando se llenen de nuevo.

Propuso este año una iniciativa para una nueva Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual y dijo hace una semana que de su cuenta corre que la discutan en el actual periodo de sesiones. Si la aprueban, borrará de la historia la vigente Ley Federal de Cinematografía, de 1992.

¿Qué pretende? Entre otras cosas, imponer “el 15 por ciento”. Que el 15 por ciento del tiempo de exhibición en cines sea reservado para películas nacionales. De eso hubo y habrá largas discusiones. Pero de lo que hay poco es de análisis en torno al 15 por ciento del catálogo de Netflix, Disney+, Amazon y otros que compiten por sus “horas cama”. La iniciativa de Monreal pretende textualmente lo siguiente:

“Artículo 20- Las plataformas digitales reservarán el quince por ciento de su catálogo para producciones cinematográficas y audiovisuales nacionales, cuya producción no exceda veinticinco años atrás. Éstas deberán ser producidas por productor nacional que no sea controlado por la plataforma digital correspondiente”.

Hay varios detalles aquí. ¿Qué son exactamente las “plataformas digitales”? ¿Entra YouTube, que también renta y vende películas y otro contenido en línea?

Luego está el asunto de las dimensiones. Una cosa es ocupar el 15 por ciento de la cartelera y otra es llenar el 15 por ciento de la lista gigante de una plataforma en línea que contiene miles de títulos y crece cada día. ¿Hay suficiente contenido nacional para eso?

Una inversión lógica para mantener el paso equivaldría al 15 por ciento de lo que arriesgue en eso cada plataforma, pues el contenido nacional competiría con la calidad de producción que llega de todo el mundo.

Habrá de verse de dónde saldrán unos mil 200 millones de dólares solamente para mantener el respectivo 15 por ciento nacional de producción que llene las necesidades de Disney+, empresa dirigida por Miguel Vives, que apuesta de aquí a 2024, 8 mil millones de dólares en refrescar su catálogo mundial, revelan documentos de la compañía.

El gobierno no tiene dinero para eso y no hay inversiones mexicanas de esa dimensión. Para seguir en México, Disney tendría que cumplir con el “15 por ciento” y estaría obligada a comprar por volumen, a pagar licencias de contenido nacional barato creado previamente, con una antigüedad máxima: 25 años. No entran Los Almada, ni películas de El Santo.

Bienvenidas cientos de historias armadas por Televisa, como La Rosa de Guadalupe, y producciones similares. Si con eso no es suficiente, habrá de buscar novelas o concursos.

Luego, lo del “productor nacional” pretendido en la iniciativa. Si eso ya aplicara, podrían olvidarse de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, pues contiene inversión de Netflix y no contaría para cumplir la cuota. Ninguna producida por la empresa sería considerada y la empresa de Reed Hastings, tendría que usar los 300 millones de dólares que invierte este año en nuevas producciones en México para ir a pelear por las novelas de Televisa o TV Azteca y alcanzar, de nuevo, el 15 por ciento mínimo.

Finalmente, YouTube, en donde el contenido crece en volumen un equivalente a cuatro películas… por minuto. Son 8 horas de producción adicionales cada 60 segundos.

Los mexicanos tendrían que producir a diario, mil 728 horas de contenido, equivalente a 864 películas, para cumplir con el 15 por ciento. Si no entra YouTube, las otras pedirán amparo a los jueces.

La intención de Monreal quizá sea buena. Falta solidez en las propuestas legislativas.

Director General de Proyectos Especiales y Ediciones Regionales de El Financiero