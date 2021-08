¿’Team’ Acapulco o ‘Team’ Cancún?

La bahía en esos años fue sinónimo de elegancia. Acapulco fue el regalo intangible que legó Frank Sinatra a quienes imaginaron volar con él.

“Weather-wise, it’s such a lovely day/ Just say the words and we’ll beat the birds/ Down to Acapulco Bay...”. Aún sin rima, en español funciona bien esa canción “Come Fly” nacida en 1958: “Respecto al clima, es un día tan hermoso/ Solo di las palabras y venceremos a los pájaros/ Hacia la bahía de Acapulco”.

Luis Miguel heredó el cetro del glamour de esas playas guerrerenses, pero algo pasó a partir de los días en los que este “crooner” nacional grabó “México en la Piel”: no por su culpa claro, pero en ese año de 2004, tratándose de mar, los mexicanos comenzaron a tener más interés por viajar a Cancún.

También ese año el presidente Vicente Fox comenzó a enfrentar una cosa llamada guerra del narco, una violencia que no termina particularmente en las costas del Pacífico y ahora acelera de nuevo.

Los datos de Google Trends muestran que en esos días de apertura del siglo, los habitantes de México preguntaban todavía más por la sede de La Quebrada que por el destino caribeño, en el más conocido motor de búsquedas en Internet.

Las ventajas guerrerenses eran muchas, comenzando por la gastronomía que inicia con un huachinango al mojo de ajo y termina con un pozole verde.

Pero las costas de arena blanca que ofrece Quintana Roo sedujeron al punto de motivar cada vez más búsquedas relacionadas con la ciudad más conocida de ese destino y Acapulco y Cancún terminaron por empatar hace 17 años en el interés nacional. Detrás quedaban Puerto Vallarta… Mérida… Cabo San Lucas.

Ahora en estas vacaciones de 2021, no hay ciudad turística mexicana que supere a Cancún en el volumen de búsquedas de México.

Mérida ha rebasado a Acapulco y Puerto Vallarta podría también derribar en el interés de los internautas al viejo puerto alguna vez destino de la luna de miel de Elizabeth Taylor, luego de su boda con el productor Mike Todd, en 1957.

Los fieles a la bahía de Guerrero provienen particularmente de una zona central del país, es el ‘Team Acapulco’ representado de acuerdo con datos de Google, por los habitantes de la Ciudad de México; Puebla; el Estado de México y Morelos.

Por Cancún preguntan desde casi todos lados, principalmente desde el norte nacional. En 15 estados de los 32 que tiene el país, es la búsqueda líder cuando se trata de encontrar una ciudad para hacer turismo de sol.

En el mundo, ese destino no tiene comparación frente a sus rivales mexicanos. Reino Unido, Colombia y Argentina son los países de los que procede el mayor número de búsquedas. Estados Unidos aparece hasta el lugar 11.

Menos de 900 mil pasajeros aterrizaron o despegaron en el Aeropuerto de Acapulco antes de la pandemia, en 2019. Ese mismo año, su “adversario” del Caribe recibió o despidió a 17.4 millones.

En junio de este año, el primero tuvo 54 mil; Cancún, 2.7 millones.

¿Qué tanto daño le hizo la violencia, la guerra, la producción de drogas en Guerrero, al bello puerto acapulqueño? ¿Cuánto daño podría hacerle todo lo anterior a Cancún?

México parece haber perdido sus playas glamorosas. Salvo por Punta Mita, en Nayarit, las costas del país lucen destinadas a llamar la atención de aquellos que quieren gastar poco y descontrolarse mucho.

Cada quien sus fiestas, pero el drama llega a la vida de quienes trabajan sirviendo mesas o tendiendo camas y que en estos días son contratados por salarios miserables, porque es lo que hay, en estos días de pandemia. El Team Cancún parece ganar por mucho… tal como lo hacía el de Acapulco en días de Frank Sinatra.