EUA: La Fed y su opcionalidad

La Reserva Federal se encuentra no muy lejos de alcanzar un nivel clave en su esfuerzo por promover condiciones monetarias tales que sean congruentes con la contención de las presiones inflacionarias, especialmente aquellas reflejadas en las expectativas de inflación de corto y mediano plazos. Así, ya sea que este mes, el instituto central ajuste en 75 o 100 puntos base la tasa de fondeo, esta referencia entrará en el rango recientemente asociado con la neutralidad, 2.5%-3.5%. Desde ese punto, la Fed se ubicará en una zona que el presidente Powell se ha referido como de “opcionalidad”. A continuación, tres consideraciones alrededor de dicha zona.

Primero, la autoridad central de EUA no es distinta a otras en reconocer que la zona de neutralidad de las condiciones monetarias no puede observarse directamente en la realidad, sino que surge de diversos ejercicios estadísticos y econométricos. Es destacable que, a pesar de la incertidumbre que rodea a dicho nivel no observable, resulte una guía o referencia clave en el esfuerzo de política monetaria actual. Es una entelequia para muchos, y sin embargo, marca una frontera imaginaria en nuestro entendimiento de los posibles efectos que, a través de diversos canales de transmisión, los actuales esfuerzos monetarios tendrán en un horizonte de mediano plazo.

No obstante, lo anterior, la cabeza de la Fed ha señalado que no hay confianza ciega en los niveles neutrales arriba citados. Se dice que esta vez van a ubicar las distintas zonas de influencia de política de manera empírica a través de la evaluación del estado de las condiciones financieras y la economía misma. Si atendemos al horizonte de efectividad de política monetaria, lo primero puede ser evaluado casi en tiempo real, mientras que para lo segundo, habrá que esperar meses, sino trimestres.

Segundo, desde esa zona neutra, Jerome Powell ha referido que la Fed tendrá más “opcionalidad” y que será un lugar más deseable para ubicarse. Dicha “opcionalidad” se refiere a una mayor flexibilidad para seleccionar la velocidad de ajuste del esfuerzo monetario. No obstante, algo que no podemos dejar de lado es que la mayor “opcionalidad” viene acompañada de un creciente dilema, lo cual tiende a elevar la barra en el caso de optar por un perfil agresivo de despliegue de esfuerzos monetarios.

Si realmente creemos que la Fed está a punto de ubicarse en terreno neutro, el actual ciclo de alzas en la tasa de referencia estaría muy cerca de pasar de un ciclo de “normalización” a uno de “restricción”. En ese sentido, cada paso en esa dirección será potencialmente más costo en términos macroeconómicos y políticos -ya de por si hay una larga lista de participantes en el mercado, lista para culpar a la Fed por gestar una nueva recesión.

Tercero. ¿Cuál es el siguiente nivel de referencia clave para la Fed? Dicho nivel parece ser la zona entre 3 y 3.5%. En dicho punto, Powell ha mencionado que si las cosas comienzan a dar señales de mejoría, no se necesitaría hacer mucho más, aunque también se considera un nivel terminal cercano a 3.5-4%.

¿Qué necesita mejorar? En este punto es importante señalar que a la Fed no le bastará una o dos señales alentadoras en la trayectoria de la inflación y sus expectativas, sino que ha declarado que necesita ver una secuencia sostenida de mejora. Así, tratemos de mantener eso en mente y no precipitarnos detrás de la primera sorpresa favorable en la inflación de EUA.