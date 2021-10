Velocímetro de recuperación económica

¿Cómo vamos en la recuperación? Las cifras recientes han sido desalentadoras y la de agosto (publicada ayer) no fue la excepción. Dicha cifra del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) mostró una contracción de 1.6% a ritmo mensual, la mayor variación negativa desde mayor del 2020 (-2.5%) -afectada todavía por la primera ola de contagios de Covid-19 y el primer esfuerzo de encierro productivo y social. Pero, ¿cómo se compara la reciente dinámica de recuperación respecto a otros periodos post-recesión? La respuesta es justo en la que me enfoco en esta ocasión.

Es cierto que “una golondrina no hace verano” y que un tropiezo de -1.6% en variación mensual en agosto no necesariamente tiene que ser extrapolado a la tendencia de los meses restantes del año. El tema es que la pérdida de “estamina” en la recuperación se ha observado desde la primera mitad del año. En específico, tras un segundo bimestre (marzo-abril vs enero-febrero) con un avance del 2.0% bimestral, en el tercero tal ritmo de recuperación descendió a 0.0%, dando paso a un cuarto bimestre en -1.2%.

Visto de otra forma, el ritmo de recuperación mensual ha pasado de una mediana de 0.2% en la primera mitad del año a una de -1.0% en el periodo julio-agosto. Esto no tiene un comparativo favorable en términos de ritmos históricos de recuperación post-recesión.

Tomemos en cuenta que, en orden de aceleración, los avances mensuales medianos post-recesión han sido de 0.5%, 0.4%, 0.3% y 0.2% en las recuperaciones post-covid (2020-2021), “Crisis del Tequila” (1996-2000), Cambio de milenio (2002-2007) y post crisis financiera global (2010-2018), en ese orden. Así, las recientes cifras ya se despegan sensiblemente de las referencias históricas.

Resulta interesante comparar los ritmos de recuperación recientes con los de la segunda mitad del 2019 (año de estancamiento económico previo a la Pandemia), con una mediana de variación mensual de -0.2%. Es aquí donde subyace mi principal preocupación.

En específico, me preocupa que el combo de circunstancias dadas por los choques de oferta vigentes y sus efectos directos sobre México e indirectos sobre la industria de EUA terminen por ubicar a la Económica Mexicana en un sendero de crecimiento económico de largo plazo más pausado. A lo anterior podría añadirse la señalización política local que pone en juego la estructura de incentivos para la inversión privada.