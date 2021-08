Banxico. ¿Menos sorpresivo y más transparente? Parte 2

Para los participantes en los mercados no es extraño el experimentar algunos minutos de incertidumbre cuando declaraciones de miembros de la Junta de Gobierno de Banxico hacen su aparición súbita en las pantallas de feed noticioso sin asociación inmediata con un evento, documento, tweet o anuncio. En muchas ocasiones, y tras algunos minutos de espera, es posible identificar el evento desde donde emergen tales cables noticiosos, en otras hay que esperar algo más. En muchos casos, se tratan de comparecencias ante legisladores, eventos organizados por instituciones bancarias, cámaras, reguladores financieros o seminarios académicos. Mi reflexión del día de hoy versa sobre este tipo de ocasiones y sus áreas de oportunidad como catalizadores de mayor transparencia.

Uno de los dos recientes cambios en comunicación anunciados por Banxico hace apenas unos días, fue la inclusión de la naturaleza del voto de cada miembro de la Junta con su nombre. Este nuevo elemento per se no fue del todo nuevo, dicha información era revelada en las minutas de la reunión respectiva pocos días después de la reunión. No obstante, ahora se encuentra disponible desde el comunicado de la decisión de Banxico. En mi caso, coincido en que es información valiosa, especialmente para afinar o delinear la percepción que, como analistas, tenemos del perfil de cada uno de los miembros de tal Junta.

Sin embargo, encuentro una clara área de oportunidad para la comunicación de Banxico: el periodo entre reuniones. Es decir, ahora contamos con información sobre la dirección del voto de los miembros en cada reunión, pero aquella relativa a la forma en que van cambiando o reforzando sus argumentos y visiones es más limitada. Desde luego, Banxico tiene a disposición del público un apartado de “Discursos, presentaciones, artículos y otras publicaciones de la Junta de Gobierno” en su portal de internet, con la encomienda de incluirlos a más tardar dos días después del evento en cuestión. Es justo esto lo que resulta contraintuitivo desde la lógica de los mercados.

En la forma de una primera sugerencia, me gustaría proponer que dichos discursos, presentaciones y artículos se encuentren disponibles públicamente a más tardar en simultaneidad con el evento en cuestión. De esta forma se garantizaría el acceso público y generalizado a los participantes de los mercados.

En la misma línea, y en relación con la situación ejemplificada en el primer párrafo de esta columna, sería ideal el contar con una agenda actualizada de los eventos en los que participarán los miembros de la Junta de Gobierno conforme sean agendados (a reserva de ser confirmados o cancelados en los siguientes días). Esta sería mi segunda sugerencia y creo que contribuiría a restar incertidumbre al momento de que dichos o declaraciones sean referidas en algunos medios especializados -siendo un complemento natural de mi primera propuesta de poner a disposición públicamente de manera oportuna la totalidad del material utilizado en tales eventos.

Con esta contribución cierro esta pequeña serie sobre comunicación y transparencia subrayando mi convicción de que más comunicación no necesariamente significa un avance en el conocimiento del proceso de toma de decisiones de Banxico y, en último término, un pronóstico más efectivo de sus acciones.