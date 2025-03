Increíble que la FGR diga que no sabía nada

Alejandro Gertz Manero, el actual fiscal general de la República (FGR), no sorprendió a nadie cuando le trató de echar la culpa a los gobiernos estatales y municipales por presuntamente no saber nada acerca del doloroso caso Teuchitlán, Jalisco. En este lugar, se encontró el narco rancho de adestramiento y exterminio perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con fosas y hornos para cremar cadáveres, junto con un número aún no determinado de víctimas.

Pareciera que la estrategia del titular de la FGR sigue siendo la de “abrazos no balazos”, esto no es de extrañar ya que este es uno de los funcionarios que heredó del sexenio de AMLO, la presidenta Sheinbaum, con la consigna de proteger los intereses del expresidente. En otras palabras, la principal función de nuestro actual fiscal es asegurar la impunidad del gobierno anterior.

Pero ¿qué sabemos de Alejandro Gertz Manero? Recordemos algunos episodios controversiales para pintarnos una idea sobre él. Situaciones como cuando en 2022 metió a la cárcel a su cuñada y a su sobrina acusándolas de dejar morir a su hermano Federico, esto por supuesto sin pruebas y usando todo su poder y contactos. O, por ejemplo, cuando fue denunciado por tráfico de influencias por Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia del anterior sexenio. O cuando, en contubernio con el fallecido gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, trató ilegalmente de arrebatarle la UDLAP y un jugoso patrimonio de varios millones de dólares a la familia Jenkins, en un caso donde nuevamente usó todo su poder y contactos. O la vez que forzó su entrada al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que lo había rechazado por 11 años y que incluso le comprobó diversos plagios en sus escritos e investigaciones.

Asimismo, al fiscal Gertz se le han descubierto diversas propiedades en Madrid, Ibiza, París, Nueva York y Los Ángeles, de las cuales nunca ha dado explicación alguna. E incluso fue detenido por la DEA y la ATF en un viaje que hizo a Nueva York usando un pasaporte falso y transportando 50 mil dólares en efectivo, todo esto cuando era secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Fox. Finalmente, en 2022 el gobierno de Estados Unidos volvió a abrir una investigación sobre él de la que se conocen pocos detalles.

Basados en este currículum ¿qué pensará el gobierno norteamericano sobre nuestro fiscal general de la República? Cuando menos, lo han tenido como “persona de interés” por más de 20 años y seguramente tienen información de él que aún no conocemos. Lo que sí sabemos, por sus acciones, es que Gertz Manero sigue encarrilado en la criminal estrategia del sexenio anterior “abrazos no balazos” y el gobierno de Claudia Sheinbaum ya tiene otra visión y otros liderazgos más jóvenes, como Omar García Harfuch, para llevar a cabo su plan de seguridad pública del país.

Por lo anterior, el fiscal se ha vuelto, poco a poco, un peso para la credibilidad y la estrategia de seguridad de la actual administración. Sobre todo, después de las acusaciones de Estados Unidos a nuestro gobierno sobre tener alianzas con el crimen organizado, el perfil de Gertz es de esos que se vuelven complicados en la actual relación bilateral por las grandes dudas sobre su pasado.

En algún punto estas presiones obligarán a decidir ¿qué pesa más, proteger a los amigos y mentores o proteger a la ciudadanía? Es en estos detalles donde veremos quién verdaderamente gobierna este país.

Volviendo al dolorosísimo caso Teuchitlán, aprendimos que esa idea de que la gente se une al narco por pobreza o falta de oportunidades no es exactamente cierta, los cárteles están realizando “levas” (reclutamientos forzados) de jóvenes inocentes donde los obligan a engrosar sus filas, aunque no quieran. Un amargo dato del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas nos revela esta realidad: el 75 por ciento de los desaparecidos en México tienen entre 15 y 30 años de edad. Sin duda, México está en medio de un nuevo tipo de guerra y la leva es una práctica que ha existido siempre en todas las guerras. Exigimos que el gobierno esté de nuestro lado y no de los que nos están matando.

En otras latitudes digitales…

La credibilidad del presidente norteamericano, junto con las bolsas de valores del mundo, son los activos que más han caído en los días recientes. Credibilidad que parecía ser intocable después de su aplastante victoria, pero hoy es algo que ya no podrá recuperar jamás, ni en su país y mucho menos en el resto del mundo.

Trump pasará a la historia como el presidente que decidió que Estados Unidos de América ya no sería un imperio global, abriendo paso a China y Rusia en un mundo multipolar. Y cuyo mayor logro será pelearse económicamente, a lo tonto, con sus aliados para empobrecer a sus votantes.