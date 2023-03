TikTok a la silla de los acusados

La presentación de Shou Zi Chew, CEO de TikTok, ante el congreso de Estados Unidos ha sido uno de los temas más comentados a nivel mundial. Entre lo más destacado estuvo el evidente desconocimiento de varios congresistas sobre los temas más elementales del uso y funcionamiento de la actual tecnología ¡incluso hubo un legislador que preguntó si TikTok accede al WI-FI! No es la primera vez que es tan evidente la falta de comprensión de los gobernantes sobre las redes sociales y la tecnología, hace 4 años le pasó lo mismo Mark Zuckerberg durante su presentación ante el congreso de nuestro país vecino, sin embargo, estos errores no son el fondo del asunto y la conversación no debe ir por ahí.

Lo verdaderamente importante es que todas las redes sociales, buscadores, sitios web, servicios digitales gratuitos como los de Google, las tabletas y teléfonos inteligentes junto con todas las “apps” que descargas en ellos, además de los proveedores de servicios de internet y telefonía como Telcel, Telmex, IZZI o AT&T, todos, absolutamente todos, recaban datos acerca de ti y de tu comportamiento digital. Y todos utilizan herramientas de big data e inteligencia artificial para analizar y obtener información más estructurada sobre sus usuarios. El problema es que no sabemos qué es lo que hacen con toda esta información.

Las audiencias ante el Congreso Norteamericano de los CEO´s de Facebook, Google, Twitter y ahora de TikTok, lo que buscaban de fondo era responder a las preguntas: ¿qué tanto saben de nosotros?, ¿cómo analizan la información? y ¿a quién le entregan o venden esta información? Esta última pregunta es justo lo que tiene nerviosos a los congresistas respecto a TikTok ya que es una empresa china.

Creer que TikTok no entrega toda la información que tiene al gobierno chino sería pecar de inocente, es obvio que lo hacen, China es un régimen comunista que no tiene libertades desde 1949, donde todo lo decide el partido en el poder, no hay empresa o individuo que no esté fiscalizado por el gobierno ¿acaso vamos a creer que a la hora de extraer información de los usuarios de esta red social se van a autolimitar de alguna manera?

De hecho el gobierno chino, gracias al avance tecnológico, prácticamente ha traído a la realidad la distopía planteada por George Orwell en su libro 1984, ya que desde 2020 tienen un sistema que puntúa a sus ciudadanos dándoles diversos premios y castigos según su comportamiento, y entre otros mecanismos, se apoya en una base de datos con los biométricos de toda su población, la cual está conectada a un sistema de cámaras de reconocimiento facial que están en todas partes y que les permiten tener control de todo lo que hacen sus pobladores.

Para Estados Unidos el tema de prohibir TikTok no es algo menor, ya que por un lado hay 150 millones de americanos que tienen una cuenta en esta plataforma, por lo que la mitad de su población estaría dando en mayor o menor medida información al gobierno chino. Al otro lado de la balanza, está la arraigada idea de la población estadounidense sobre que el gobierno no puede limitar su libertad de expresión en ninguna circunstancia, por lo que cerrar el acceso a TikTok podría sentirse entre la población como un ataque frontal a sus libertades, cosa que tan cerca de las elecciones y en un ambiente de tan polarizado no suena conveniente.

Aunado a lo anterior, debemos considerar que TikTok no es solo una red social para ver videos, sino que es ya toda una industria que vale miles de millones de dólares para los creadores y consumidores de contenido americanos. El negocio de muchas marcas y personas están afianzadas en la enorme capacidad de posicionamiento que tiene esta red social, la cual está muy por encima de Meta (antes Facebook) su principal competidor, que no ha podido encontrar una fórmula para recuperar la hegemonía casi monopólica que tenía antes de la pandemia. Hay que aceptar que TikTok es, hoy por hoy, para la mayoría de la población, mucho más entretenido que Facebook o Instagram, ya no digamos Twitter.

Para nosotros, los usuarios de a pie de las redes sociales y de todos los avances tecnológicos que están a nuestra disposición, es poco lo que podemos hacer ante esta lucha por nuestros datos, parece que todo se reduce a escoger entre quién prefieres que te espíe ¿los americanos o los chinos?