Posible primera transición en la CDMX

Todo parece indicar que la izquierda está a punto de perder su bastión histórico: la capital del país. Una ciudad donde nunca ha habido transición en su era democrática y donde hemos tenido que soportar todos los experimentos que luego tratan de exportar al resto del país.

La izquierda se ha servido con la cuchara grande durante décadas, extorsionando a ambulantes, fomentando mafias que toman viviendas de manera ilegal o que bloquean calles limitando nuestra libertad de tránsito, negando la presencia del crimen organizado en la ciudad hasta el cansancio, fomentando la extorsión policiaca a la ciudadanía, haciendo negocios millonarios con la construcción o cobrando miles de pesos por trámites gratuitos a los empresarios, pequeños negocios, mercados, ciudadanos, etc. También, enriqueciéndose descaradamente haciendo obras de mala calidad, que incluso han costado la vida de varios ciudadanos, o desviando los donativos del sismo de 2017 a la campaña de AMLO, la lista de crímenes de estado sigue y sigue. Al final del día, no hay siquiera una sola calle que no tenga baches o a la que le funcionen todas las luces, o en la que no te asalten, vamos, ya ni agua tenemos.

Impunidad y corrupción es lo que han sido estos casi 30 años de gobiernos autoritarios de izquierda, donde hemos perdido el orden, la paz y la libertad.

La Ciudad de México, al ser una de las más grandes del mundo, ha tenido siempre una vocación cosmopolita, universitaria y por lo tanto, más liberal, por lo que, desde hace décadas las clases medias citadinas se han identificado más con las posturas de izquierda. Este punto es crucial, ya que, los pobladores de la CDMX no se han vuelto más conservadores, fue el propio discurso político presidencial el que cambió el significado de las palabras “neoliberal” y “conservador” y los equiparó con las características de muchas personas de clase media que simplemente buscan una vida mejor por medio de su trabajo y estudios, de la noche a la mañana los convirtieron en “los fifís” y “aspiracionistas” haciéndolos los enemigos presidenciales. Todo esto llevó a una derrota clarísima en la capital en 2021, misma que aparentemente está a punto de ocurrir de nuevo.

Este posible cambio en la CDMX rompería en los hechos con el discurso de la campaña de Claudia Sheinbaum de que cuenta con una intención de votos de más del 60%. Es imposible creer que, según ella y sus aplaudidores, tenga más intención de voto que AMLO en 2018 y que al mismo tiempo esté a punto de perder la capital del país. Lo que nos hace pensar que son bastante reales las encuestas que ponen a Xóchitl Gálvez entre 4 y 6 puntos de distancia.

En la clase media nacional está la clave de la próxima elección, si salen a votar adiós 4T, todos los contendientes y el presidente lo saben. No hay nada decidido.