El INE y Esquivel tiran el tema de García Luna

El caso García Luna y toda la cobertura que se le dio en medios nacionales e internacionales había sido un éxito de taquilla para el presidente, de ahí se iba a agarrar para confirmar todas sus hipótesis sobre cómo los sexenios pasados eran corruptos y aliados del narco. Con este caso pretendía que olvidáramos, de una vez por todas, detalles como su visita a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio Guzmán, el fracaso de la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ o que él también salió mencionado en dicho juicio. Todo iba a quedar en el olvido y de paso salpicaría a su eterno rival: Felipe Calderón.

Pero poco le duró el circo a la 4T, ya que no contaban con que les caerían: la nueva bomba de la ministra Yasmín Esquivel a la que se le encontró otra tesis plagiada, y la masiva marcha a favor del INE, que no solo llenó el Zócalo y sus calles aledañas, sino que contó con la participación de ciudadanos en más de 30 ciudades en México y en el extranjero. Estos eventos cambiaron el tema de conversación y reventaron la estrategia oficialista de comunicación, que como hemos mencionado otras veces, es la único que hace bien el actual gobierno.

La presidencia reaccionó al nuevo plagio de la ministra Yasmín Esquivel minimizando el caso diciendo que “ya no era nota” y dejó en manos de la ministra su propia defensa, la cual ha sido terrible, rayando incluso en un insulto a la inteligencia de todos los mexicanos debido a que su principal argumento es que se le olvidó ponerles comillas a las citas de los autores. Argumento que se tambalea cuando vemos que, según información de El País, copió 209 de 456 páginas que incluyen hasta los títulos de los otros autores. En otras palabras, la mitad de su tesis es una copia y a ella se le olvidó ponerle las comillas. Uno de los mejores memes que salieron en torno al tema se preguntaba “¿Qué pasa si se descubre otra tesis plagiada de Yasmín Esquivel, se vuelve jurisprudencia?”.

El hecho es que Esquivel, a pesar de ser la esposa de uno de los mejores amigos del presidente, se está volviendo una carga muy pesada para un gobierno que se ufana de ser estandarte de la moralidad. El plagio de la tesis de licenciatura puede ser un grave error de juventud, pero 20 años después volver a hacerlo con la de doctorado ya nos indica más bien un modus operandi.

Por otro lado, la exitosa marcha en favor del INE ha sido la nota de esta semana lo cual no es cosa menor, ante el embate autoritario para destruir el sistema electoral mexicano, el pueblo libre ha salido a marchar y a demostrarle a toda la clase política que en nuestro país ya no hay lugar para tiranos ni demagogos. Por supuesto esto caló en lo más profundo del primer mandatario, que hasta mandó quitar la bandera nacional del Zócalo para que no saliera en las fotos y trató por medio de sus huestes de bots, trolls y medios oficialistas, de cambiar el discurso para posicionar la idea de que la marcha es ¡a favor de García Luna!

Obvio nada de esto funcionó ante las avasalladoras imágenes en redes sociales y medios de comunicación donde se muestra el Zócalo completamente lleno, a lo que el presidente solo atinó a decir que él había llenado el Zócalo más de 60 veces. Solo olvidó mencionar que en la marcha por el INE no iban acarreados y que lo verdaderamente importante es que la gente salió a defender los ideales de un México libre, democrático, independiente y justo; ideas muy por encima a las de cualquier candidato presidencial que lo que busca es llegar al poder y ensalzar su figura.

Ahora toca a los jueces decidir sobre la constitucionalidad de una ley que en la práctica destruye nuestra democracia al quitarle al INE gente, recursos económicos y facultades, retrocediendo más de 40 años de lucha por la libertad de nuestro voto y del sistema democrático en México. Esperemos que piensen en las futuras generaciones al emitir sus votos.

Este es el tipo de cosas que nos hacen decir: menos mal que no ganó en 2006… Imagínense, ¡podríamos tenerlo como presidente desde hace 17 años! Porque demócrata nunca ha sido.

Jesús de los Ríos es profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.