Economía digital: la prueba estará en los municipios

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ya pasó por el Congreso y ahora el reto es convertirla en una política pública que funcione. Aunque otros países se tienen avances importantes en el uso de pagos electrónicos, en México, si bien todos buscan impulsarlo, en los hechos el avance va lento.

Aunque se tiene el SPEI, que hay que decirlo es uno de los medios más reconocidos en el mundo para la transferencia de dinero, por su rapidez y seguridad; y también se tiene CoDi y transferencias inmediatas, es algo muy distinto conseguir que los gobiernos estatales y municipales dejen atrás los cobros en efectivo.

Édgar Amador Zamora (Especial)

Uno de los principales ejes de la propuesta es que estados y municipios migren buena parte de sus servicios a esquemas de pago electrónico y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum ha escuchado a la banca y quien impulsa esta transformación desde Hacienda, Édgar Amador Zamora, tendrá una responsabilidad central: definir los sectores y actividades donde podrán establecerse pagos exclusivamente digitales.

Victoria Rodríguez Ceja (Especial)

El Banco de México, encabezado por Victoria Rodríguez Ceja, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Ángel Cabrera Mendoza, participarán dentro de sus atribuciones regulatorias. También corresponderá a las autoridades de cada sector establecer las reglas operativas y ahí, como explicaba ayer, la banca coincide con el diagnóstico, pues Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, ha respaldado el impulso a los pagos electrónicos y la identificación digital.

Sin embargo, el sector también ha advertido sobre la necesidad de generar incentivos para que ciudadanos y comercios utilicen estos mecanismos, no solamente para que estén disponibles. Esto puede lograrse mediante descuentos por pagar con esas modalidades servicios como el predial, multas, licencias, servicios de agua, además de permitir la trazabilidad de los pagos, por lo que se habla de que la implementación debería acompañarse de auditorías, conciliaciones bancarias, comprobantes electrónicos y registros públicos verificables.

También será necesario reducir las comisiones, atender las fallas de conectividad y ofrecer alternativas a quienes no tienen cuenta bancaria o acceso a Internet, y ahí la banca propone incentivos económicos, incluidos descuentos por pagar digitalmente o beneficios fiscales, además de aprovechar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para facilitar las operaciones.

Todos coinciden que en un próximo año electoral, poner en marcha todo el proceso será complicado, ya que se necesita que los gobiernos locales estén dispuestos a transparentar cada peso que reciben, transformar la recaudación cotidiana, cerrar espacios a la opacidad y demostrar que la economía digital también puede cambiar la forma en que se administra el dinero público, lo que podría hacer más lenta la adopción entre las entidades, eso es un hecho.

Relevo a la vista en ManpowerGroup

Becky Frankiewicz (Especial)

En ManpowerGroup ya tienen fecha para el cambio de estafeta y es que Jonas Prising dejará la Dirección General el 1 de enero de 2027 para convertirse en presidente ejecutivo del Consejo de Administración, y esto abre la puerta para que Becky Frankiewicz, hoy presidenta y directora de Estrategia de la compañía, quien también se integrará a la junta directiva, asuma la dirección general.

El nombramiento pone a una mujer al frente de uno de los grandes jugadores mundiales del empleo y la contratación de personal, pero lo más importantes es que Frankiewicz conoce la operación y la estrategia del grupo, pero ahora tendrá que demostrar que puede llevarlas a buen puerto en un mercado laboral que cambia rápidamente y en donde temas como la inteligencia artificial obliga a cambiar la perspectiva en muchas áreas.

Y ellos son un ejemplo también, porque la empresa mantiene un plan para reducir costos anuales en 200 millones de dólares hacia 2028 y mejorar sus márgenes con ayuda de la inteligencia artificial. El desafío será hacerlo sin perder competitividad en un negocio donde encontrar al talento adecuado sigue siendo fundamental y clave para el crecimiento de las empresas.

Los números le dan un punto de partida: ManpowerGroup reportó ingresos por cuatro mil 800 millones de dólares en el tercer trimestre, mientras que América, región encabezada por Mónica Flores Barragán, creció 14 por ciento y alcanzó mil 200 millones de dólares. Dos mujeres en las posiciones más importantes del grupo. Un buen 2027.

IMSS: una semana de presión

Zoé Robledo (Especial)

La semana se le complicó a Zoé Robledo, director general del IMSS. Por un lado, las negociaciones salariales con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezado por Rafael Olivos, obligaron a mejorar la oferta hasta 8 por ciento global: 4 por ciento directo al salario y otro 4 por ciento en ayuda para renta. Sin embargo, las movilizaciones de los inconformes continuarán, pues exigen un aumento directo de 10 por ciento y mejores condiciones laborales, con lo cual el caos en la Ciudad de México y en diferentes ciudades se mantiene.

Si bien, el acuerdo es un avance en la negociación, no resuelve por sí solo las demandas de personal, medicamentos e insumos que arrastra el instituto, y en donde el riesgo es que derechohabientes se unan a las manifestaciones, ya que la falta de insumos es real en padecimientos crónicos de la población: casos en Puebla de que bebés no pueden ser atendidos por falta de todo. Si bien se ve ya la luz al final del túnel, los sindicalistas no bajan la guardia.

Y cuando parecía que el tema salarial acapararía toda la atención, la publicación este 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación sobre la Modalidad 40 abrió otro frente, de entrada especialistas dicen que es ilegal como se plantea. Por lo que, los cambios planteados para limitar el salario de cotización y eliminar la regularización retroactiva de nuevas incorporaciones anticipan un debate sobre pensiones, derechos adquiridos y sostenibilidad financiera.

Ahí, la discusión apenas comienza, ya que no hay que olvidar que para miles de trabajadores que buscan mejorar su retiro, la Modalidad 40 representa una herramienta relevante de planeación pensionaria. Por eso, el IMSS tendrá que explicar con claridad el alcance de las nuevas reglas y distinguir entre combatir abusos y afectar expectativas legítimas. Esta semana deja claro que la presión sobre Zoé no termina con un acuerdo salarial. Aún hay más.

Gruma crece fuera de México

La empresa que sigue siendo un buen negocio es Gruma que lleva Juan González Moreno, ya que alcanzó ventas por mil 650.6 millones de dólares, fortaleciendo su diversificación internacional; lo más importante es que logró reducir su deuda e invirtió 68 millones en capacidad productiva y eficiencia operativa. Buenos números.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.