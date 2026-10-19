Aviación: dos realidades entre México y Estados Unidos

El panorama parece no ser tan desalentador como se venía previendo, al menos la relación entre México y Estados Unidos en el tema aéreo vuela con menos turbulencias, ya que el pasado viernes llegó la buena noticia desde Washington y es que, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, encabezado por Sean Duffy, revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sean Duffy (Especial)

El resultado reconoce avances del gobierno de Claudia Sheinbaum en los compromisos bilaterales, y ahí en las negociaciones participaron las autoridades mexicanas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuyo titular es Roberto Velasco Álvarez, con lo que se abren las oportunidades para Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, así como para Volaris, encabezada por Enrique Beltranena, y Viva Aerobus, dirigida por Juan Carlos Zuazua, para ir por las rutas que más buscan los mexicanos hacia Estados Unidos, y que en ciertas fechas, nada más no hay lugares disponibles para volar.

Jesús Esteva (Especial)

Desde luego, si es una buena noticia, es un hecho que la aviación mexicana vive dos realidades, porque mientras el frente internacional ofrece una oportunidad para recuperar terreno, en el mercado nacional hay destinos que pierden conectividad, aun con aeropuertos nuevos.

El levantamiento del veto no significa que desaparezcan todas las condiciones regulatorias: Washington seguirá vigilando el cumplimiento de los acuerdos y las aerolíneas deberán obtener las autorizaciones correspondientes, procesos en que ambos países tienen que cumplir, y en donde desde luego nuestro país ha llevado las de perder, ya que aún hay temas pendientes de resolver, las quejas de los controladores aéreos que no tienen equipos actualizados, la falta de personal, entre una larga lista, y desde luego, las mejoras que siguen pendientes en los dos aeropuertos mexicanos, que pese a los “arreglitos” que tuvieron por el Mundial, siguen teniendo problemas a la vista.

Y mientras eso pasa, hay casos de análisis, como el de Tulum, que han ido uno a uno, perdiendo vuelos de conexión directa, tanto nacionales como internacionales, un destino que parecía destinado a convertirse en una de las grandes apuestas turísticas del país, enfrenta una realidad complicada: menor demanda, inseguridad percibida, sargazo y costos de los servicios turísticos que encarecen la experiencia de viajar, y en donde las autoridades locales hacen todo para que los visitantes se lleven la peor experiencia, y nadie les ha puesto un alto.

Los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil muestran que en agosto las operaciones internacionales del aeropuerto de Tulum cayeron 63.8 por ciento anual y los pasajeros internacionales disminuyeron 76.4 por ciento. Aeroméxico suspendió sus operaciones el 30 de septiembre; Volaris dejará de volar a partir del 7 de enero de 2027, en uno de los mejores meses para visitar al destino, con todos los festivales electrónicos que se organizan; ambos tomaron la decisión con base a la rentabilidad, la ocupación y los costos; si bien pareciera que hay voluntad política, se requiere más que eso, una estrategia que atienda tarifas, seguridad, promoción y servicios; desde luego, nuestro país puede recuperar y regresar a nuevas rutas internacionales, pero necesita evitar que sus propios aeropuertos y destinos nacionales pierdan visitantes.

Cáncer de mama: el costo de sobrevivir

Chihuahua encabeza la mortalidad por cáncer de mama en México, con 27.6 defunciones por cada 100 mil personas. En 2024, este tumor maligno fue el que más muertes provocó en el país, con más de 8 mil fallecimientos, de acuerdo con el INEGI.

El problema no sólo es de salud, también es de dinero. Ante la creciente presión sobre los servicios públicos, donde conseguir atención oportuna puede ser complicado, los seguros médicos privados se convierten en una alternativa para enfrentar tratamientos costosos y ahí, hay que reconocer, las aseguradoras han mantenido sus servicios en aumento.

Alejandro Baillères (Especial)

Un ejemplo es GNP Seguros, de Alejandro Baillères, que al cierre de 2025 tenía 24.7 por ciento del mercado de Gastos Médicos Mayores. Entre 2024 y el primer semestre de 2026, atendió más de 11 mil casos de cáncer de mama y pagó más de 3 mil 700 millones de pesos, con un costo promedio superior a 331 mil pesos por caso. El más caro acumula 41.3 millones de pesos.

Y ojo: aunque la mayor concentración de casos está entre los 47 y 52 años, 22 por ciento corresponde a menores de 45 años y uno por ciento afecta a hombres.

Además, los padecimientos oncológicos representaron apenas 7 por ciento de los casos atendidos por la aseguradora en 2025, pero concentraron 24 por ciento del monto pagado.

La apuesta de GNP es poner cifras sobre la mesa y recordar que la prevención y la protección financiera deben ir de la mano, porque enfrentar el cáncer ya es suficientemente difícil.

Pilgrim’s amplía su apuesta por Durango

Pilgrim’s reforzará su presencia en Durango con una inversión de 720 millones de pesos para instalar una planta de alimentos preparados en Gómez Palacio, cuya inauguración está prevista para el próximo 5 de noviembre. El proyecto contempla 320 empleos, de los cuales 200 ya fueron cubiertos, y amplía la actividad de la compañía en La Laguna, una región donde la industria alimentaria tiene un peso importante en la economía y el empleo.

La inversión forma parte de una estrategia nacional de mayor alcance. Pilgrim’s anunció un programa de inversión de mil 300 millones de dólares en México para el periodo 2026-2030, con el que prevé generar más de cuatro mil empleos directos y 16 mil indirectos. La nueva planta se suma así a los proyectos con los que la compañía busca ampliar sus operaciones en el país.

Al frente del Complejo Norte de Pilgrim’s México está Jesús Ángel Guzmán Venegas, quien encabeza las operaciones de la empresa en una región estratégica para su actividad. La planta de Gómez Palacio incorporará una nueva línea de alimentos preparados a la operación regional y sumará empleos industriales a La Laguna, mientras la compañía avanza en sus planes de crecimiento en México.

Aeroméxico y sus salas VIP

Andrés Conesa (Especial)

Cada empresa tiene todo el derecho para hacer las alianzas que más beneficio económico le deje, y ahí tiene el ejemplo de Aeroméxico, que tiene al frente a Andrés Conesa, que más allá, del cambio de sus políticas para sus clientes frecuentes, incluso Titanium, de no dejarlos tener acceso a las salas VIP si es un vuelo nacional, salvo que tengan las tarjetas ahora con Inbursa, antes Santander y con American Express, y que ya llegará el tema al Senado, lo ideal sería seguir premiando a sus clientes fieles, sin importar a dónde vayan, pero bueno, negocios son negocios.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.