Aseguradora magisterial, ¿próximo elefante blanco?

Mientras el Gobierno Federal busca desactivar uno de los conflictos más complejos que enfrenta actualmente con el magisterio, la realidad es que los problemas que hoy tienen a miles de maestros en las calles no nacieron ayer ni se resolverán únicamente con nuevas promesas, ni con otra reforma magisterial.

La propuesta presentada para crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones puede sonar atractiva en el discurso. Al final, ¿quién podría oponerse a un mecanismo que garantice mejores condiciones para el retiro de los trabajadores del Estado? El problema surge cuando se revisa el historial de compromisos incumplidos y las instituciones que podrían formar parte de la ecuación.

Mario Delgado (Ilustración de Lorena Martínez)

Los docentes llevan años reclamando acuerdos que han pasado de una administración a otra sin concretarse. Uno de ellos es la compactación de plazas administrativas con plazas docentes, una demanda histórica que ni el gobierno pasado ni el actual han logrado resolver de manera definitiva y que en la secretaría de Educación Pública (SEP) que lleva Mario Delgado, sólo dicen que sí, pero no hacen nada al respecto, y es un tema que en nivel Medio Superior nada más no avanza, claro sólo si eres amigo o conocido de directivos o funcionarios las plazas llegan, se aplican e incluso directores de esos niveles incluyen a toda la familia.

Por eso, entre los maestros existe la percepción de que las mesas de negociación suelen generar más anuncios que soluciones permanentes.

En el sector financiero, además, la sola mención de PensionISSSTE dentro de la propuesta que incluiría la aseguradora ha encendido algunas alertas. No necesariamente porque la aseguradora sea inviable, sino porque existe preocupación sobre las funciones y riesgos en organismos públicos con trabajo financiero, que requiere expertis y perfiles acorde a lo que realizarán.

Y es que la experiencia reciente tampoco ayuda. El Banco del Bienestar fue presentado como el gran instrumento de inclusión financiera del país, una banca popular capaz de acercar servicios a millones de mexicanos. Hoy, en los hechos, su función principal es la dispersión de recursos gubernamentales, con un gran número de fallas e instalaciones sin los mínimos requerimientos que se le exigue a la banca comercial. Cumple una tarea relevante, sí, pero muy distinta de aquella ambiciosa promesa original.

Por eso surge la pregunta inevitable: ¿la nueva aseguradora terminará siendo una institución robusta y autosuficiente o simplemente otro organismo público con elevados costos operativos y limitada capacidad de transformación?

La discusión también obliga a recordar por qué se modificó el sistema de pensiones. La reforma no surgió por capricho. Durante años, diversos estudios advirtieron que el Gobierno simplemente no tendría capacidad financiera para cubrir las obligaciones crecientes del esquema anterior. El costo actuarial era cada vez más pesado para las finanzas públicas y llevaba el sistema al colapso.

Eso sí, a nadie gusta el esquema de Afores. En el sector privado muchos tendrán semanas cotizadas, pero no la edad para pensionarse; otros los años cumplidos de labor en el magisterio, pero las reformas a la ley los obligan a ir más años a estar frente a aulas, injusto sin duda los esquemas.

Desde luego, regresar a esquemas más generosos requieren alternativas presupuestales y dinero no hay –ahí están los datos de las calificadoras–, y hacer un cambio sustancial implicaría decisiones políticas de enorme costo y una redefinición completa de las prioridades del gasto público.

Mientras tanto, el gobierno intenta apagar un incendio con nuevas promesas institucionales. El reto será demostrar que esta vez existe un plan financiero sólido detrás de los anuncios y no solamente una estrategia temporal para ganar tiempo frente al descontento magisterial. Porque en materia de pensiones, las buenas intenciones nunca han sido suficientes; lo que cuenta es quién paga la cuenta y durante cuánto tiempo puede hacerlo.

Banamex: 142 años y una nueva página por escribir

Edgardo del Rincón (Ilustración de Lorena Martínez)

En el mundo financiero mexicano pocas instituciones pueden presumir una historia tan larga y, sobre todo, tan vigente como Banamex. La semana pasada no sólo celebró 142 años de existencia ininterrumpida; también marcó la llegada de Edgardo del Rincón al frente de la dirección general del grupo financiero, una coincidencia que simboliza el inicio de una nueva etapa para uno de los bancos más emblemáticos del país.

La historia de Banamex está ligada a la evolución económica de México. Desde la emisión de los primeros cheques, la introducción de la primera tarjeta de crédito en América Latina y los primeros cajeros automáticos, hasta la banca digital que hoy realiza más de 190 millones de transacciones al mes, el banco ha sido protagonista de buena parte de las innovaciones que transformaron la relación de los mexicanos con el dinero.

Pero cumplir años no garantiza relevancia. El verdadero desafío está en demostrar que la institución puede seguir creciendo en un entorno donde la competencia digital es feroz y las nuevas generaciones exigen inmediatez, personalización y simplicidad y es ahí, donde sin duda, conociendo a Del Rincón se enfocará.

Porque ahí es donde comienza la tarea de Del Rincón. Llega a una institución que atiende a más de 20 millones de clientes, con una red que alcanza las zonas donde se genera el 95 por ciento del PIB nacional y con el respaldo de una marca que, tras su separación de Citi, busca reafirmar su identidad propia.

El reto es enorme: conservar el legado sin quedarse atrapado en él. Banamex tiene historia de sobra; ahora necesita demostrar que también tiene futuro. Y para un director que apenas inicia funciones, no hay mejor carta de presentación que encabezar una institución que, después de 142 años, sigue decidida a reinventarse.

Seis años de Klu

Alberto Djemal (Ilustración de Lorena Martínez)

Parece fácil, pero en un ambiente de amplia competencia en el sector de la tecnología y medios de pagos, cumplir seis años de operación de la tecnológica Klu, que dirige Alberto Djemal, mostró que si se enfocan en dos áreas como el Payments y Adquirencia, pueden marcar una diferencia.

Y es que en el caso de Payments que integra cuentas, dispersión de fondos y transferencias internacionales; la segunda de Adquiriencia que incorpora terminales, links de pago y cobros vía WhatsApp lograron abrirse camino y competir. Por lo que su permanencia confirma el trabajo que han hecho en materia digital y que lo más importante, no depende de sustituir al cliente, sino de ofrecer soluciones que aporten orden, seguridad y crecimiento.

Y más que fiesta, el sexto aniversario de Grupo Klu, mostró cómo la tecnología financiera dejó de ser una apuesta de futuro para convertirse en una herramienta cotidiana para empresas y usuarios, en la que igual atienden a un corporativo, una Pyme y una persona física, permanecer y competir el reto que sigue.

Luis Robledo, Académico de Honor

Luis Francisco Robledo (Ilustración de Lorena Martínez)

La Academia de Ingeniería que preside Alberto Lepe Zúñiga, nombró Académico de Honor al ingeniero civil Luis Francisco Robledo Cabello por su destacada trayectoria académica y profesional de más de 60 años.

Egresado de la UNAM y especializado en planeación e ingeniería hidráulica, ha tenido una larga trayectoria en el servicio público, pasando por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, donde fue subsecretario de Infraestructura Hidráulica, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en Conagua y Comisión Federal de Electricidad como responsable de planeación de proyectos de infraestructura, entre ellos de manera destacada, el Sistema Cutzamala, el cual inició su construcción hace 50 años y fue inaugurado seis años después.

Robledo Cabello fue también Premio Nacional de Ingeniería Civil 2019 por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, del cual es miembro activo y en el que ha ocupado varios cargos en diferentes mesas directivas, entre ellos integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura, y fue presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Sin duda, merecido reconocimiento.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.