El Sector Salud, entre el “Plan México”,  los adeudos pendientes y el desabasto

El balance del sector farmacéutico en 2025 deja una fotografía con claroscuros. Por un lado, el Gobierno puso sobre la mesa un giro industrial —con incentivos para fabricar más en México, la marca Hecho en México y “premiar” a quien tenga plantas locales— algo bueno y positivo, sin duda.

Pero, el gran pero, es que por el otro lado persisten fallas que siguen tensando la cadena de suministro. La lista de adeudos a laboratorios nacionales e internacionales y fallas operativas en el proceso de compras y distribución de medicamentos que se traducen en retrasos e incluso desabasto, aun cuando la presidenta Claudia Sheinbaum en los últimos días haya visitado de “sorpresa” hospitales y farmacias para ver el tema de los abastos.

La política pública se puso como objetivo reducir dependencia externa y empujar la producción nacional. En el “Plan México” se estableció como prioridad impulsar inversión y convertir al país en líder farmacéutico, con énfasis en producción y desarrollo local, lo cual es muy positivo porque se tiene el talento y a los empresarios mexicanos capacitados para ello.

Asociaciones y laboratorios han comenzado a sumarse a la iniciativa “Hecho en México” para visibilizar su compromiso con la fabricación nacional y es que laboratorios y pacientes reconocen que hay una mejora sustancial respecto del momento crítico que se vivió en la administración de Andrés Manuel López Obrador y su operador en materia de salud y el peor médico que se conoce: Hugo López Gatell, ya que juntos, no hay duda de que desmantelaron el sistema de compras, distribución y atención médica, y que llevará tiempo reconstruirlo.

Aunque cueste reconocerlo, en esos temas las mismas empresas y laboratorios reconocen al equipo de la Secretaría de Salud encabezada por David Kershenobich y Eduardo Clark. Sin embargo, la curva de aprendizaje en la primer compra consolidada derivó en la cancelación de la licitación, una vez más por parte de Raquel Buenrostro, quien mantiene predisposiciones sobre los participantes en la industria, ese será otro tema que luego contaremos.

También se dio el reemplazo del titular de Birmex por presuntos actos de corrupción y es que si se ordena el mercado público, la política industrial puede convertirse en demanda más estable, inversiones en planta y empleo por parte de los laboratorios.

¿Qué queda por resolver? Primero pagar las deudas atrasadas que tiene particularmente el IMSS Bienestar de Alejandro Svarch con las farmacéuticas desde la época del Insabi, ya que aun cuando se han dado diversas mesas, el avance es muy lento.

Segundo, mejorar el proceso de compra para la megalicitación 2027 y 2028 corrigiendo las fallas tecnológicas de las plataformas de concurso y también las de revisión de requisitos para los participantes, con el objetivo de no repetir los errores que descalificaron a fabricantes en la compra de este año.

De igual modo abatir los porcentajes de claves desiertas, corregir las fallas logísticas de entrega de “última milla”, así como la trazabilidad de pedidos y entregas.

Como lo dicen representantes del sector: serán los pacientes quienes califiquen si la política en materia de salud y abasto de medicamentos resultó un éxito o un fracaso, y eso es muy fácil de medir, sólo hay que darse una vuelta a las farmacias del sector salud.

Unilever, la señal correcta en el momento crítico

La salida de la producción de la armadora Nissan del estado de Morelos gobernado por Margarita González fue un duro golpe para la economía de la entidad, pero todo indica que las buenas noticias están de regreso, ya que la empresa Unilever de México que lleva Mildred Villegas se perfila para ser una de las salvadoras del estado.

Y es que Unilever tiene claro el mantener y fortalecer sus operaciones en territorio morelense lo que rompe el posible efecto dominó y envía una señal poderosa: Morelos sigue siendo viable, competitivo y atractivo para la inversión productiva.

En tiempos de repliegue, una promesa de esta magnitud de parte de una multinacional de clase mundial, que concentra miles de empleos directos e indirectos además de inversiones acumuladas de miles de millones de pesos a lo largo de seis décadas, da confianza y estabilidad en un entorno que exige certezas.

González Sarabia ha estado con la Secretaría de Economía en los últimos meses buscando canales de comunicación para atraer nuevos proyectos, para reiterarles que jurídicamente sus inversiones están protegidas, y blindar inversiones como la de Unilever no solo protege empleos y cadenas productivas; también preserva el prestigio industrial de Morelos frente a otros estados que compiten agresivamente para atraer capital.

Todo un reto, el que la gobernadora logre convertir este momento de tensión en una narrativa de resiliencia y renovación, para regresar el enfoque industrial de la entidad y dejar claro que no depende de una sola empresa sino de una visión clara y de largo plazo. No actuar sería hipotecar el futuro de generaciones de morelenses, y al menos Unilever les dio un respiro de esperanza.

Impulsar la Educación Financiera

El tema de impulsar la Educación Financiera en el país ya va por la segunda década sin que se den avances claros en la puesta en marcha de políticas públicas que impulsen el tema, pero sobre todo que de manera formal sea incluido entre los niños y jóvenes los conceptos y temas básicos de Educación Financiera.

Hace unos años, se acordó que en el plan de educación básica y nivel medio superior los libros escolares incluyeran temas financieros, lo cual a la fecha no se ha logrado tal como se planteó en ese momento, y si bien en la Condusef que lleva Oscar Rosado, se tiene claro que se debe cambiar el enfoque en toda la industria financiera para hablar del tema, el campo para trabajar sigue siendo amplio.

Por eso, ojala que ahora que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las instituciones que integran el Comité de Educación Financiera (CEF), presentó la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025–2030, que es un plan diseñado para que se cuenten con las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones sobre su dinero y construir un mejor futuro financiero, que sea una política pública bien implementada y no se quede en un proyecto más, ojalá ahora sí se logre.

Las malas decisiones de Tultepec

Bien dicen que a veces ni como ayudar, y queda claro que el municipio de Tultepec en el Estado de México, es el ejemplo de todo lo que tienen que hacer si quieres afectar la economía, y es que la decisión de poner restricciones a la circulación del transporte de carga implementadas en una zona que es la sede de grandes centros de distribución de empresas de servicios de paquetería y mensajería, entre otras del sector comercio tendría y tiene una clara afectación para todos.

Las actividades industriales, comerciales y logísticas de la región ya están siendo afectadas y como bien dijo la la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) que preside Alejandro Malagón Barragán urge que alguien encuentre el punto de equilibrio con dialogo efectivo.

Lo que es un hecho, es que en estas fechas de mayores ventas, la restricción de horario muy posiblemente hará que ese paquete de Amazon o Mercado Libre que solicitó no llegue a tiempo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.