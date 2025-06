Primer reto ferroviario: Apaseo el Grande-Querétaro

Es un plan ambicioso de la presidenta Claudia Sheinbaum poner en marcha los trenes de pasajeros, si bien algunas rutas pueden resultar interesantes y clasificarlas como rutas de “cercanías” como operan en otros países, lo cierto es que varias de ellas tendrán que ser subsidiados como se hace ya con el Tren Maya.

Por lo pronto, el primer paso para poner en marcha una de las rutas inició el pasado 7 de junio, que se presentaron las bases de licitación para concursar la construcción del primer tramo del proyecto ferroviario del actual gobierno, que va de Apaseo El Grande a Querétaro, 30 kilómetros de los tres mil kilómetros que se le encomendó tener este sexenio a la Agencia Regulador de Transporte Ferroviario (ARTF), a cargo de Andrés Lajous.

Andrés Lajous (Ilustración: Ismael Angeles)

Ayer lunes se realizó la sesión de preguntas y respuestas con cerca de 40 empresas interesadas que, ya sea en consorcio o separadas, están convocadas para presentar sus ofertas técnicas y económicas el próximo 7 de julio.

Entre los que ya “se vieron” para construir la nueva ruta de doble vía entre los dos puntos están algunos de los mismos contratistas que hicieron los tramos 1, 2, 3 y 4 del Tren Maya y que han sido duramente criticados por especialistas, ya que se detectaron deficiencias y cuando menos 36 mil fallas técnicas reportables.

Recordemos que en el tramo Uno del Tren Maya participó Mota-Engil y China Comunication Construction Company Limited; en el Tramo 2 o sea CICSA y la española FCC Construcción; en el Tramo 3 grupo INDI-Gami con la española Azvi; y el Tramo 4 ejecutado por Grupo ICA.

Ahí, las prisas dejaron al descubierto errores de todo tipo, desde tendido irregular de terraplenes –efecto que se amplifica por el balasto que no cumple con la especificaciones de resistencia– hasta la separación fuera de rango entre los durmientes, a 70 centímetros y no a 60 centímetros como establece la norma internacional para trenes que corren a 160 kilómetros por hora, así como de almohadillas de poliuretano de baja calidad que no amortiguan debidamente el peso del tren entre riel y durmientes. Curvas cuyos radios fueron tan cerrados que obligan a que los convoyes reduzcan su velocidad entre las 22 estaciones y paraderos ubicados entre Palenque y Cancún, sin olvidar que el costo se triplicó hasta los 520 mil millones de pesos.

Por eso, este mes será clave para determinar las propuestas que serán presentadas, y si bien este tramo es uno de los más pequeños y representa quizás el uno por ciento del proyecto férreo para el transporte de personas, de 60 kilómetros en total, sí se considera que será de doble vía, se convertirá en el primer paso estratégico que pondría ya en marcha la ARTF a cargo de Lajous.

La ARTF al menos ha escuchado ya a especialistas y aceptado recomendaciones de los expertos y en este tramo estaría midiendo sus capacidades técnicas, conocer los precios y proyectos de las empresas concursantes, así como la efectividad para cumplir en tiempo y forma de aquella que resulte ganadora.

También se podrá conocer si se opta por grandes empresas que no han tenido el éxito esperado en otros proyectos o se voltea a ver, acorde al Plan México a empresas medianas con experiencia exitosa para iniciar los proyectos ferroviarios 2025-2030.

Remesas digitales, el camino a seguir

En el Día Internacional de las Remesas Familiares son importantes los estudios hechos por grandes empresas que usan la tecnología como una herramienta importante en sus operaciones y también porque se han convertido en un camino para la inclusión financiera.

Francisco Valdivia (Ilustración: Ismael Angeles)

El reporte de Visa, que en México tiene al frente a Francisco Valdivia, “Money Travels: adopción de remesas digitales 2025”, destaca el creciente dominio de las apps de remesas digitales en México.

Aunque es cierto que la actividad global de remesas ha disminuido, con un decrecimiento en aproximadamente la mitad de los mercados evaluados en comparación con marzo de 2024, México muestra una tendencia positiva y es que la frecuencia de uso de remesas presenta una tendencia al alza respecto a ese mes, con un incremento de 71 por ciento a 77 por ciento para recibir dinero y de 64 por ciento a 76 por ciento para enviar remesas.

Breno Andrande, director de Visa Direct para Visa América Latina y el Caribe, tiene claro que la expansión de las remesas digitales en México refuerza la confianza de los consumidores y refleja la demanda creciente de adoptar los estándares de agilidad del dinero digital.

También Mercado Pago, que en México lleva Pedro Rivas, destacó un crecimiento de más de 3 veces en la recepción de remesas respecto a 2024 y registraron que los usuarios de Mercado Pago reciben en promedio tres remesas al mes, en contraste con las dos remesas que recibían el año anterior. Si bien hay un envío adicional en promedio, los montos generales al mes se mantienen constantes y similares al resto de la industria, que es alrededor de 350 dólares, porque son envíos con montos individuales menores.

Lo interesante es que el 95 por ciento de los usuarios que reciben dinero del extranjero utilizan frecuentemente dos o más productos de la cuenta digital, entre los que destacan la tarjeta de crédito, los préstamos personales, la cuenta remunerada que les da ganancias diarias y los seguros, lo que los encamina hacia la inclusión financiera, ya que ahora ahorran, invierten o pueden comprar de manera digital, cambios positivos en la industria.

Deslinde de XY Group

Roberto Monturiol (Ilustración: Ismael Angeles)

Las denuncias en contra de Roberto Monturiol por presunto fraude siguen acumulándose, al ser el fundador de la empresa XY Booster Group, que desde hace unos meses no regresa los ahorros e inversiones hechas por sus clientes.

Varios de sus empleados y excolaboradores se han deslindado de haber participado o tener un rol principal en esa empresa, que ha sido acusada de manera formal ante autoridades y en redes sociales.

Tal es el caso, de Pedro Leyva, quien fue invitado por socios de Unicorn Series XYB, S.A.P.I. de C.V. como asesor externo a partir de febrero de 2023 y en donde su función era únicamente el dar acompañamiento estratégico para el diseño del modelo de negocio, la planeación de expansión internacional y la alineación institucional del proyecto, por lo que asegura que no formó parte del Consejo de Administración ni tuvo relación con decisiones financieras, actividades de captación de recursos, manejo de fondos ni relación con clientes.

Además, afirmó que no figura como socio, apoderado legal, administrador, accionista, empleado directo ni tomador de decisiones de Unicorn Series XYB, que opera a XY Booster Group, y sólo realizó consultoría externa, por lo que se deslinda de cualquier actividad mal realizada, como acusan clientes al fundador Roberto Monturiol, de quien por cierto, a la fecha ninguno de los afectados ha tenido noticias.

Pemex tiene en crisis a empresas

Rafael Espino de la Peña (Ilustración: Ismael Angeles)

Los números no mienten, y aunque se ha tratado de diversas formas “tener otros datos”, lo cierto es que la crisis que tiene Pemex, que lleva Víctor Rodríguez, ya arrastró a las empresas y familias mexicanas, tal como ya alzó la voz la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC), que preside Rafael Espino de la Peña.

La AMESPAC pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum pagar los adeudos acumulados que rebasan los 404 mil millones de pesos al primer trimestre de 2025, un incremento del 260 por ciento respecto a 2018 y en donde empresas afiliadas no han recibido pago alguno, por lo que propusieron que se libere la facturación de servicios certificados en 2024, que este año se pague de manera puntual y se genere un programa de pagos históricos con plazos claros, ya que están al borde de la quiebra, ahí el llamado a pagar.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.