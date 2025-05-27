Se anunciaban en medios como una opción segura de inversión, en esos momentos escudándose en una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que ya estaba en venta, luego con una Sofom, lo cierto es que la empresa de Robert Monturiol, XY Booster, con sede en España, y que opera en el país desde hace más de un año, se ha llenado en redes sociales de quejas, denuncias y peticiones para que regrese el dinero a quienes confiaron en sus “proyectos de inversión”.

Robert Monturiol (Ilustración de Lorena Martínez)

Poco a poco empiezan a salir las historias de socios y clientes presuntamente defraudados, muchos por pena prefieren no dar la cara, ya que algunos incluso son directivos en instituciones financieras, y fueron presuntamente estafados por este personaje y otros que formaban parte de la empresa en México, y que incluso en la red social Linkedin cerraron sus perfiles, ya que se llenaban de acusaciones en su contra llamándolos defraudadores. En el perfil que sigue abierto en esa red de XY Booster Group sólo se pueden leer quejas y denuncias por no regresar a algunos clientes, desde noviembre, los recursos “invertidos” en esta empresa que mantenía oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Chiapas, Monterrey, Querétaro y Puebla.

En las diversas presentaciones prometen que a través de sus diferentes esquemas podían sus “clientes o inversionistas” tener rendimientos anualizados en algunos casos de más de 20 por ciento, al invertir en bienes inmuebles en Valle de Bravo, por ejemplo; también ofrecían, por una inversión de un millón de pesos a 12 meses, 160 mil pesos de rendimientos libre de impuestos, en algunos otros productos, tasas de rendimiento de entre 4 a 12 por ciento mensual, con lo cual ya se imaginarán que la lista de clientes creció rápidamente.

En las presentaciones que tienen sus clientes, como parte del staff, además del fundador Robert Monturiol, aparecen Rodolfo Bello, encargado en México; Paula Contreras, Ramón Martínez, PL, Antonio del Rosal, Diana Simancas, Melissa Ordaz, por mencionar algunos, además de que en las presentaciones aseguraban que estaban protegidos por el IPAB, lo cual es mentira, ya que sólo los bancos pueden ofrecer ese seguro a los depósitos.

Por lo pronto, ya hay demandas en marcha por presuntos defraudados, investigaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por captación irregular, otras investigaciones en cursos por malas prácticas, pero lo cierto es que todo indica, es un caso más de fraude que pronto dará más de qué hablar, ya que los reclamos públicos en redes y grupos sigue creciendo, y hasta ahora nadie parece dar la cara o explicar qué es lo que está pasando.

A cuidar los pozos de agua de la CDMX

Hoy en día, el 41.4 por ciento del suministro de agua de la Ciudad de México proviene de pozos, seguido por el Cutzamala, con 29.2 por ciento, y el Lerma, 14.5 por ciento. En el estiaje del año pasado, el abastecimiento de pozos llegó a ser de más del 50 por ciento, mientras el Lerma y el Cutzamala sólo alcanzaron el 18 y 16 por ciento, respectivamente, resultado de una de las sequías más profundas que se han registrado en el país y que, en el caso del Valle de México, se llegó a hablar del “Día Cero” –mucho en parte por cuestión electoral–, que se alcanzaría cuando el sistema Lerma-Cutzamala no podrían abastecer a la capital.

Pero todos recordarán que afortunadamente no fue así y el “Día Cero” se pospuso indefinidamente. Ahora, la nueva Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Seguiagua), que dirige José Mario Esparza Hernández –lo que antes era el Sacmex–, trabaja en el mantenimiento y rehabilitación de equipo y de pozos, atención a fugas visibles e invisibles y traer agua de otras fuentes para depender menos del Cutzamala, esto de acuerdo a Víctor Bourguett Ortiz, director Ejecutivo de Agua Potable de la Seguiagua.

Víctor Bourguett ( Ilustración: Lorena Martínez)

Y es que el también miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en encuentro con sus colegas de esa asociación, explicó que se trabaja con las autoridades del Estado de México e Hidalgo en las otras fuentes de abastecimiento, precisando que se requerirán a lo sumo 33 metros cúbicos por segundo.

Aunque no hay que olvidar que hay problemas sociales que enfrenta el abasto de agua para la capital del país, uno es el de la infraestructura deteriorada de unidades habitacionales, un tema que no le corresponde arreglar a la autoridad sino a los particulares, pero que se va a tener que atender de manera conjunta, y el otro, que en algunos lugares se ha perdido la visión de para qué fue hecho el sistema Cutzamala, y puso el ejemplo de Valle de Bravo, donde muchos creen que la presa Miguel Alemán es para fines recreativos y turísticos, cuando el sistema fue construido para el suministro de agua al Valle de México y eso en el futuro puede afectar la forma en cómo se opera.

Corte analiza relación de INE y youtubers

Margarita Ríos Farjat (Ilustración: Lorena Martínez)

Sin duda los temas que tienen que ver con la operación de redes sociales, y en donde se habla de procesos electorales, ha generado todo tipo de denuncias, ahora la ministra Ana Margarita Ríos Farjat revisará la queja en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) que interpuso el youtuber Héctor Ivar Hidalgo Flores porque el INE ordenó desactivar su página y con ello, la posibilidad de que los usuarios o televidentes de videos puedan emitir comentarios.

Hidalgo Flores es asiduo participante en debates a través de plataformas digitales, y el INE bloqueó los comentarios de su canal oficial de YouTube, lo cual consideró como censura previa.

Por lo que promovió un juicio de amparo indirecto argumentando una violación a su libertad de expresión, acceso a la información y participación ciudadana, el INE se inconformó con la decisión y ahora será la Primera Sala de la Corte, que este 28 de mayo analizará temas tan importantes como: qué implica el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y participación ciudadana en plataformas digitales, sobre la democracia digital, entre otros puntos; por lo pronto, en el análisis del proyecto se puede conocer que la ministra Ríos Farjat propondrá que el bloqueo absoluto de comentarios por parte del INE es una restricción injustificada y desproporcionada a los derechos de libertad de expresión, información y participación ciudadana, protegidos por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política del país.

Edomex gana con Tetra Pak

Ramiro Ortiz (Ilustración: Lorena Martínez)

Con una inversión de 10 millones de euros, Tetra Pak, la popular envasadora sueca que en México dirige Ramiro Ortiz, acaba de inaugurar su nuevo Centro de Procesamiento y Manufactura en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Se trata del primero en su tipo en América Latina para fabricar equipos de procesamiento de leche, jugos, helados, manejo de polvos, creación de galletas, así como para dosificación de grasa y de vitaminas, entre otros, los cuales se construían en Suecia. Los equipos fabricados en el nuevo centro serán tanto para el mercado local como para exportación a América Latina y Estados Unidos.

No hay que olvidar que la empresa cuenta en México con una planta de producción de envases en Querétaro, uno de tapas en Mexicali, y uno más en Estado de México de distribución de partes y servicio técnico. La nueva instalación tiene la posibilidad de ampliarse, dependiendo de la demanda, lo que sin duda es una buena noticia, ya que es una inversión pensada para el largo plazo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.