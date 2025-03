La búsqueda de caminos alternos en Washington

La avalancha de órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Donald Trump desde que tomó posesión como presidente de los Estados Unidos ha cambiado la forma en cómo se ve el mundo. La salida del Acuerdo de París, los aranceles que se aplicarán y las afectaciones al comercio global están a la vista de todos, y en todo ello, México, su principal socio comercial, ha tenido que sortear los vaivenes de cada una de esas órdenes.

Marcelo Ebrard (Ilustración: Ismael Angeles)

A menos de una semana de que entren en vigor las medidas arancelarias anunciadas por Donald Trump, este miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, una vez más viaja a la Unión Americana, es la quinta ocasión que lo hace, buscando minimizar el efecto que estas pudieran tener sobre la economía nacional, reuniéndose con aliados comerciales, funcionarios y legisladores, la tarea no es nada sencilla.

Como ha dicho, el propósito fundamental de esta visita es mantener a salvo la posición de México como sexto exportador mundial de vehículos frente a la negativa del presidente estadounidense para que se sigan importando automóviles a su país colocando en grave peligro las cadenas de suministro en el norte del continente.

De hecho, esta amenaza ha hecho que marcas como Hyundai anunciará ayer que destinaría a dos plantas estadounidenses mayores inversiones para atender ese mercado, con lo cual también hará frente a eventuales aranceles que se apliquen a nuestro país, como ha advertido que hará el presidente estadounidense.

Cuando Estados Unidos impone un arancel a los vehículos el impacto es directamente recibido a las empresas estadounidenses que exportan desde nuestro país, ha explicado el secretario de Economía.

Por lo que la estrategia sigue siendo la misma, seguir con el dialogo, presentación de argumentos y cifras, y mostrar que la mejor opción sigue siendo la integración regional, en lo que coinciden todos los empresarios que forman parte del consejo asesor.

Altagracia Gómez (Ilustración: Ismael Angeles)

A la par, en México, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y relocalización (CADERR) ha mantenido reuniones con todos los miembros del consejo para poner en marcha los planes de infraestructura que se esbozaron en el Plan México. El viernes pasado, hubo un encuentro en donde se comenta que se empezaron a ver que proyectos de infraestructura deben ejecutarse primero, y ahí participaron experimentados banqueros, que asesoran cómo será el financiamiento y en donde será clave la participación de inversionistas institucionales como son las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) que en México forman parte de la Amafore que preside Guillermo Zamarripa, y que estarían en espera de analizar los proyectos avalados en presidencia.

Poner en marcha estos proyectos serviría para activar la economía, que sigue cayendo y debilitándose cada día, ante el entorno externo e interno.

Por lo pronto, el diario The Wall Street Journal adelantó el fin de semana que Trump estaría pensando cambiar de estrategia y anunciar el 2 de abril aranceles sectoriales que no contemplarían aún una fecha para la industria automotriz, que ha mantenido una fuerte oposición a la política impositiva del empresario, pero esa historia aún no tiene final.

México, fundamental para DHL

El comercio electrónico con la pandemia se expandió de manera rápida en aquellos países que no tenían tanta experiencia como es el caso de México, en donde no sólo creció sino que se ha mantenido y sigue avanzando a paso veloz, a diferencia de países en Europa.

Es ahí, en donde empresas internacionales y especializadas en logística como DHL tienen claro que México es clave para crecer no sólo en el país, sino como un centro para llegar a otras naciones, por ello recién destinaron 120 millones de dólares de inversión en Querétaro para un centro logístico internacional, ya que el comercio electrónico seguirá creciendo.

Nabil Malouli (Ilustración: Ismael Angeles)

Nabil Malouli, vicepresidente de E-commerce global de DHL en su pasada visita a México con la empresa GS1, anticipa que el país crecerá a doble dígito en el futuro de comercio electrónico, por ello se preparan para las entregas.

Los cambios generacionales que crecieron con el comercio electrónico y el avance de la tecnología son la combinación perfecta para que el mercado crezca y ahí las empresas de logística deben estar preparadas para atender la creciente demanda.

Por lo que la inversión en el país será continua y hay la visión de expandir aún más la red, por lo pronto Querétaro será un hub internacional con conexión a 10 aeropuertos en México y Estados Unidos, así la visión de expansión.

Pelea cervecera en la Corte

Esta semana, dos gigantes cerveceros darán la pelea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que Anheuser-Busch, LLC y Cervecería Modelo de México, conocida como Grupo Modelo, contra Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, mejor conocida como Heineken México, defienden el uso de una de sus marcas.

Se revisarán los amparos directos 19/2024 y 20/2024 por la imitación de la imagen comercial del producto Michelob Ultra.

La historia es larga, en 2002, Anheuser-Busch, empresa icónica de los Estados Unidos, lanzó en ese mercado la cerveza Michelob Ultra, que hoy se encuentra posicionada la cerveza de mayor crecimiento en ese país. En 2016 Anheuser-Busch otorgó una licencia a Grupo Modelo, para el lanzamiento y comercialización de Michelob Ultra en México, ese mismo año.

Pero se alega que ante el éxito de Michelob Ultra en nuestro país, en 2018, de manera ilegal, Heineken México comenzó a producir y distribuir la cerveza Amstel Ultra imitando la imagen comercial de Michelob Ultra, lo que aseguran que confunde al consumidor mexicano.

Por lo que el caso llegó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que declaró como infractor a Heineken México por competencia desleal y todo este caso se prevé que pueda ser resuelto en definitiva hoy en la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Ahora sí qué cerveza le gusta más para que gane.

Reunión Tech de Mujeres

Delphine Brione ( Ilustración: Ismael Angeles)

Buena convocatoria tuvo el encuentro French Tech México, ya que no sólo reunió a mujeres líderes en el mundo de la tecnología, sino también destacadas en diferentes ámbitos desde el financiero hasta el farmacéutico y en donde el intercambio de experiencias de vida y profesional contribuyen a reforzar redes de apoyo.

El encuentro fue hecho por la organización global de Francia que impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico, en colaboración con la CCI France México y la Asociación Marianne México, en donde también estuvo presente Delphine Brione, Embajadora de Francia en México y quien recordó la importancia de las mujeres en todos los frentes, un encuentro muy positivo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.