Nada romperá la relación México-China

El momento que se vive con Estados Unidos tras las decisiones que toma el presidente Donald Trump en materia comercial ha significado para México estar con “cabeza fría”, pero también ver hacia otros países, fortalecer relaciones y esperar que la situación con el principal socio comercial vaya mejorando.

Juan Ramón de la Fuente Juan Ramón de la Fuente (Ilustración: Ismael Angeles)

El canciller de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Economía, son dos de las piezas más importantes en el proceso de fortalecimiento de relaciones con otros países, tanto en materia política como comercial, y ahí todo indica que la relación entre México y China seguirá en ascenso en el largo plazo.

Por un lado, no hay que olvidar que los bancos más grandes de China ya operan en México, atendiendo la demanda de las empresas de ese país en territorio nacional y que se han mantenido en crecimiento constante y contratando personal, dado el aumento de empresas asiáticas que buscan ser atendidas por sus pares y ahí, incluso, su participación en el sector bancario sigue creciendo.

En este tema, Deloitte, en el área de análisis económico, que lleva Daniel Zaga, tienen claro que a pesar de la presión de Estados Unidos para limitar la influencia de la nación asiática en la región, en el corto y mediano plazo, si bien tiene todo el sentido económico que México busque proteger la integración en Norteamérica y las industrias locales, en el largo plazo está claro que las relaciones con China crecerán.

Una mayor diversificación económica es clave y es algo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene claro, aunque la integración con nuestros vecinos es completa y eso hace difícil que el panorama en el corto plazo cambie, aun cuando China se ha convertido en un socio comercial clave para México, con un crecimiento sostenido en las importaciones y una creciente inversión extranjera directa.

En el año 2000, solo el 1.7 por ciento de las importaciones mexicanas provenían de China, mientras que en 2024, el porcentaje aumentó a 20.6 por ciento, consolidando a China como el segundo mayor proveedor de bienes para el país. En contraste, la participación de Estados Unidos en las importaciones mexicanas cayó del 73.1 por ciento en el 2000, a un 40.3 por ciento en 2024.

Lejos de representar una amenaza para la economía mexicana, las importaciones chinas han permitido que México fortalezca su industria exportadora. Más del 75 por ciento de los productos adquiridos desde China corresponden a bienes intermedios utilizados en la manufactura nacional. Eso sí, como menciona Deloitte, aunque visto individualmente el desequilibrio puede percibirse como preocupante, en conjunto dichas importaciones permiten que México exporte bienes con mayor valor agregado, ahí no hay que olvidar las grandes empresas globales, como General Motors, que han impulsado esta integración, ya que dependen de insumos chinos para abastecer su producción en México, y a esa lista podemos sumar muchos más, por lo pronto, esta relación se ve de largo plazo y positiva, y nada parece que la puede cambiar.

Consumidores de luz indefensos

Emilia Esther Calleja (Ilustración: Ismael Angeles)

Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegaron los cortes de energía que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que lleva Emilia Calleja, ya que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá revisará el amparo 720/2024, que trata de la impugnación a una disposición de la Ley de la Industria Eléctrica, que establece la posibilidad de que quienes provean el servicio de electricidad (CFE) puedan suspender dicho servicio cuando existe una irregularidad en la medición, sin necesidad de que una autoridad previamente intervenga, debiendo restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron la suspensión.

El tema es analizar si ese artículo deja o no a todos en estado de indefensión e incertidumbre, al permitir que la suspensión del servicio se realice de forma arbitraria por la CFE, sin que medie mandamiento escrito, fundado y motivado previo al acto de molestia, que es la suspensión del servicio eléctrico.

Por lo que se prevé que esos tipos de actos no pueden entenderse como actos de autoridad, de ahí que no les son exigibles las garantías de audiencia, y el proyecto también destaca que eso no significa que la CFE pueda realizar revisiones de medidores y la suspensión del servicio de energía eléctrica de manera discrecional, sino que debe atender a la normativa aplicable y al contrato mercantil que se celebró para ese efecto, por lo que cualquier incumplimiento de la proveedora del servicio puede plantearse en la vía ordinaria civil, de ahí que los consumidores no se encuentran en estado de indefensión.

El impulso a las playas Nayarit-Jalisco

En el arranque del año, ya el gobernador Pablo Lemus, de Jalisco, hacía los anuncios de inversiones en las playas de Vallarta, con la llegada de nuevos resorts, pero dado la cercanía con Nayarit, toda la zona ya es el nuevo centro de atención de inversionistas de todo el mundo, lo que ha incrementado también la demanda de vuelos ahí.

Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, que está integrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que lleva Carlos Merino, y Aeropuertos Mexicanos (AME), que encabeza Javier García Bejos, anunció inversiones de más de 4 mil millones de pesos, y ahora están incursionando agresivamente en la que ya son las costas de moda del Pacífico mexicano, Riviera Nayarit.

Para estrenar las inversiones en el aeropuerto de Tepic, ahora de la Riviera Nayarit, se anunció la llegada de Viva, de Juan Carlos Zuazúa. La aerolínea volará desde el AIFA a este destino y también lo hará desde Monterrey. Por su parte, Volaris, que lleva Enrique Beltrarena, duplicará sus vuelos para tener dos diarios conectando a Tijuana con este aeropuerto. También comenzará a partir del verano vuelos desde y hacia Los Ángeles. En el caso de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, adicionará otra frecuencia desde el AICM. Se estima que la ruta tiene un potencial inicial de más de 500 mil pasajeros al año.

Miguel Angel Navarro (Ilustración: Ismael Angeles)

A esto se suman las inversiones en infraestructura carretera que realiza Mota Engil México, propietaria de AME, que en octubre entregará las obras que permitirán conectar a este aeropuerto con la costa en 35 minutos. El gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que el sector hotelero ya construye más de 10 mil cuartos de hotel y campos de golf para atender la demanda de turistas de los próximos años, por lo que no dude que le compita a la Riviera Maya por el turismo nacional en menos de un año.

Puebla, capital de alcaldes

Aunque será hasta finales del primer semestre de este año, ya se preparan en Puebla para ser la sede de la décima edición del Smart City Expo LATAM Congress (SCELC), que contará con la participación de más de 300 ciudades de México y del mundo, similar número de conferencistas, más de 200 empresas e instituciones y se prevé lleguen más de mil alcaldes, en total se espera una asistencia de más de 10 mil personas, evento que el año pasado fue en la Ciudad de México, en plena época de campañas y que fue por demás interesante el intercambio de ideas que se vio.

José Chedraui (Ilustración: Ismael Angeles)

Además, el municipio que gobierna Pepe Chedraui, será sede de las siguientes cinco ediciones del Smart City Expo LATAM Congress.

Tanto el alcalde como el gobernador Alejandro Armenta quieren proyectar a Puebla a nivel internacional, y también buscan reforzar los temas de seguridad, que es el talón de Aquiles.

Por cierto, en el municipio, Chedraui prometió en campaña la instalación de cámaras anexadas a una cadena de tiendas de conveniencia sin que hayan podido lograrlo aún, y es que si vemos cómo la delincuencia tiene su propia red en todo el país de cámaras parece una buena idea, lo malo es que no se ha concretado.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.

DERECHO DE RÉPLICA

Sr. Director:

A propósito de lo publicado en la columna “Moneda en el Aire”, del día 12 de marzo de 2025, deseo hacer las siguientes precisiones.

Es falso que esté financiando la campaña de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien no conozco. Tampoco conozco al señor Abel Chávez Salinas y no he tenido ningún trato con él.

Por otra parte, el abogado Ricardo Silva no está autorizado ni tiene acceso a ninguno de los expedientes que involucren a Actinver.

Atentamente

Jordi Oropeza Solórzano